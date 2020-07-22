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Галина Мубаракшина
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Госдума запретила букмекерам принимать ставки на неспортивные события — они зарабатывали на них в «карантин» Материал редакции

«Сделали всё, чтобы букмекеры умерли в случае второй волны пандемии», считают участники рынка.

13 комментариев
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Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который ужесточает требования к организаторам лотерей и азартных игр.

Документ ограничивает список мероприятий, на которые букмекеры могут принимать ставки. Это могут быть только официальные спортивные соревнования, а для тотализаторов — лошадиные скачки.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, закон поможет усилить контроль над организаторами нелегальных азартных игр.

Согласно документу, организатор азартных игр обязан оформить банковскую гарантию на обязательства перед игроками, её минимальный размер — 500 млн рублей.

Компании должны будут заключать соглашения с организаторами соревнований, в том числе международных, и на их основе делать отчисления на развитие детско-юношеского спорта. Условия таких соглашений будет утверждать Министерство спорта.

Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования. В течение года букмекеры и другие участники рынка обязаны переоформить лицензии на проведение азартных игр и получить банковскую гарантию, если её нет.

Ограничение списка событий, на которые можно принимать ставки, «подстегнёт уход игроков в офшор», рассказал «Коммерсанту» основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян.

«Депутаты сделали всё, чтобы отечественная букмекерская отрасль умерла в случае второй волны пандемии коронавируса. Потому что коммерческие турниры, а также синтезированные игры серьёзно помогли рынку держаться на плаву», — цитирует издание Шахбазяна.

Огромное количество соревнований получает непонятный статус, пострадают организаторы любительских соревнований и киберспорт, указал изданию руководитель «Париматча» в СНГ Дмитрий Сергеев. BingoBoom из-за нового закона может потерять до 40% выручки, рассказал газете источник на рынке: в первую очередь, компания принимает ставки на игры.

В марте 2020 года на фоне массовой отмены спортивных соревнований из-за Covid-19 букмекерские конторы начали принимать ставки на неспортивные события. Например, на цены на гречку, даты окончания пандемии и другие.

#новость #букмекеры #ставки

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Timur Kuzmin

3

«Сделали всё, чтобы букмекеры умерли в случае второй волны пандемии»

Достаточно заставить букмекеров платить положенные налоги и они сами закроются. Туда им и дорога.

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Егор Егоров

2

Будут ли зарубежные конторы предоставлять подобную возможность как делали и ранее:
Да (1.01)
Нет (99.1)

Ответить

Стас Будда

2

Собственно, в чем отличие букмекера от рулетки?
Пытаются регулировать азарт, якобы заботясь. Дебилизм крепчает.

Ответить

Лев Щенин

1

Жаль.
К осени планирую запустить бот в Телеграме по прогнозам цен на золото, доллар и евро.
Хорошо, что я - не букмекерская контора !
(не подпадаю под новый закон)

Ответить

Сергей Гринцов

Лев
0

Как он работать будет?

Ответить

Help lawyer

Сергей
4

Рандомайзер или предсказания Ванги

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Phil Balita

Лев
0

Что мешает сейчас запустить, он делается на пару дней

Ответить

Антон Курочкин

Phil
0

Ты что, там заряжаются супер ML модели, которые определяют будущий тренд движения цены с вероятностью 50% (!)

Ответить

Help lawyer

1

Будут делать ставки на наездника Дегтярёва против лошади Фургала, типа того...

Ответить

Александр Якунин

0

Серьезный запрет учинили они, знать суждено голосовать нам против силы их.

Ответить

Konstantin Isaev

0

Получается ставки на киберспорт все? Плохо

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Help lawyer

Konstantin
0

А как же киберскачки?

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Alexey Nazaroff

0

Ставки на результаты выборов с коэффициентом 1000/1

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Лучшие комментарии
CallMeBeardman !
за день
Ну это прям вообще жесть, если честно. Я не то, чтобы удивлён. Все таки Россия. Но тем не менее. Компания клевая, с крайне приятными магазинами и персоналом.
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Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

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