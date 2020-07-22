Комментарии
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«Сделали всё, чтобы букмекеры умерли в случае второй волны пандемии», считают участники рынка.
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который ужесточает требования к организаторам лотерей и азартных игр.
Документ ограничивает список мероприятий, на которые букмекеры могут принимать ставки. Это могут быть только официальные спортивные соревнования, а для тотализаторов — лошадиные скачки.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, закон поможет усилить контроль над организаторами нелегальных азартных игр.
Согласно документу, организатор азартных игр обязан оформить банковскую гарантию на обязательства перед игроками, её минимальный размер — 500 млн рублей.
Компании должны будут заключать соглашения с организаторами соревнований, в том числе международных, и на их основе делать отчисления на развитие детско-юношеского спорта. Условия таких соглашений будет утверждать Министерство спорта.
Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования. В течение года букмекеры и другие участники рынка обязаны переоформить лицензии на проведение азартных игр и получить банковскую гарантию, если её нет.
Ограничение списка событий, на которые можно принимать ставки, «подстегнёт уход игроков в офшор», рассказал «Коммерсанту» основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян.
«Депутаты сделали всё, чтобы отечественная букмекерская отрасль умерла в случае второй волны пандемии коронавируса. Потому что коммерческие турниры, а также синтезированные игры серьёзно помогли рынку держаться на плаву», — цитирует издание Шахбазяна.
Огромное количество соревнований получает непонятный статус, пострадают организаторы любительских соревнований и киберспорт, указал изданию руководитель «Париматча» в СНГ Дмитрий Сергеев. BingoBoom из-за нового закона может потерять до 40% выручки, рассказал газете источник на рынке: в первую очередь, компания принимает ставки на игры.
В марте 2020 года на фоне массовой отмены спортивных соревнований из-за Covid-19 букмекерские конторы начали принимать ставки на неспортивные события. Например, на цены на гречку, даты окончания пандемии и другие.
«Сделали всё, чтобы букмекеры умерли в случае второй волны пандемии»
Достаточно заставить букмекеров платить положенные налоги и они сами закроются. Туда им и дорога.
Будут ли зарубежные конторы предоставлять подобную возможность как делали и ранее:
Да (1.01)
Нет (99.1)
Собственно, в чем отличие букмекера от рулетки?
Пытаются регулировать азарт, якобы заботясь. Дебилизм крепчает.
Жаль.
К осени планирую запустить бот в Телеграме по прогнозам цен на золото, доллар и евро.
Хорошо, что я - не букмекерская контора !
(не подпадаю под новый закон)
Как он работать будет?
Что мешает сейчас запустить, он делается на пару дней
Ты что, там заряжаются супер ML модели, которые определяют будущий тренд движения цены с вероятностью 50% (!)
Будут делать ставки на наездника Дегтярёва против лошади Фургала, типа того...
Серьезный запрет учинили они, знать суждено голосовать нам против силы их.
Получается ставки на киберспорт все? Плохо
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