«Сделали всё, чтобы букмекеры умерли в случае второй волны пандемии», считают участники рынка.

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Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который ужесточает требования к организаторам лотерей и азартных игр.

Документ ограничивает список мероприятий, на которые букмекеры могут принимать ставки. Это могут быть только официальные спортивные соревнования, а для тотализаторов — лошадиные скачки.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, закон поможет усилить контроль над организаторами нелегальных азартных игр.

Согласно документу, организатор азартных игр обязан оформить банковскую гарантию на обязательства перед игроками, её минимальный размер — 500 млн рублей.

Компании должны будут заключать соглашения с организаторами соревнований, в том числе международных, и на их основе делать отчисления на развитие детско-юношеского спорта. Условия таких соглашений будет утверждать Министерство спорта.

Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования. В течение года букмекеры и другие участники рынка обязаны переоформить лицензии на проведение азартных игр и получить банковскую гарантию, если её нет.

Ограничение списка событий, на которые можно принимать ставки, «подстегнёт уход игроков в офшор», рассказал «Коммерсанту» основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян.

«Депутаты сделали всё, чтобы отечественная букмекерская отрасль умерла в случае второй волны пандемии коронавируса. Потому что коммерческие турниры, а также синтезированные игры серьёзно помогли рынку держаться на плаву», — цитирует издание Шахбазяна.

Огромное количество соревнований получает непонятный статус, пострадают организаторы любительских соревнований и киберспорт, указал изданию руководитель «Париматча» в СНГ Дмитрий Сергеев. BingoBoom из-за нового закона может потерять до 40% выручки, рассказал газете источник на рынке: в первую очередь, компания принимает ставки на игры.