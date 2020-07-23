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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Из-за ограничений с 1 января 2021 года могут прекратить работу около 100 заведений в центре города, утверждают рестораторы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров создадут рабочую группу, чтобы дополнить закон о «наливайках» особенностями регулирования «авторских баров». Документ, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе площадью до 50 м² в жилых домах, должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
Решение было принято с учётом резонанса, который вызвал закон, и обращений со стороны предпринимателей, сообщила администрация города. По словам Беглова, до вступления закона в силу рабочая группа «должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров». «Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», — отметил губернатор.
Закон был принят в начале июля 2020 года, Беглов подписал его 23 июля. Против поправок выступали рестораторы, производители пива и сидра, импортёры алкоголя. Они говорили, что закрыться могут около 100 баров в центре города.
Со ссылкой на предпринимателей депутат Максим Резник указывал, что город может лишиться 700 млн рублей выручки, а работу потеряют около 6000 человек. Власти говорили про многочисленные жалобы жителей.
Когда под видом борьбы с наливайками уничтожаешь крафтовые бары, которые мешают жить лоббистам.
Крафтовые бары - слишком громко сказано. Все эти бары продают одно и то же порошковое пиво, воняющее сероводородом. Уже миллион раз обсасывали тему крафтового пива в РФ и пришли к выводам, что нормальный лагер никто не варит. Нет, я понимаю, что возможно не являюсь ценителем оригинальных вкусов, но пардон, прежде чем что-то выдумывать, может быть сперва освоить классические рецепты, а не цедру с экстрактом смешивать.
Короче, все эти наливайки только портят пивную культуру, так как порог вхождения низкий и можно впаривать сероводородный кисляк местым калдырям, которым по хую что пить.
Гуд идея. Надеюсь это распространится на другое субъекты РФ. В жилых домах никаких развлекательных заведений, работающих после 23.00 часов, быть не должно в принципе. Пишу как человек, живущий над баром-рестораном-кальянной.
Если запрещать, то любые виды розничной торговли, иначе это выглядит как лоббизм со стороны крупных ритейлеров. Проблема орущих пьяных граждан под окнами существует не только у «наливаек», да и сама проблема находится не в компетенции частного бизнеса. Таким образом, можно запретить тёплую, летнюю погоду.
Россал возле дома, собирает свой аншлаг по хлеще чем какая-то наливай-ка.
Владельцам бара нужно что-то более приличное придумать, чем торговать пойлом. Вот и вся арифметика.
А я за то что бы запретили все наркотики - алкоголь, сигареты, кофе, здоровее будем.
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