Из-за ограничений с 1 января 2021 года могут прекратить работу около 100 заведений в центре города, утверждают рестораторы.

В закладки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров создадут рабочую группу, чтобы дополнить закон о «наливайках» особенностями регулирования «авторских баров». Документ, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе площадью до 50 м² в жилых домах, должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Решение было принято с учётом резонанса, который вызвал закон, и обращений со стороны предпринимателей, сообщила администрация города. По словам Беглова, до вступления закона в силу рабочая группа «должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров». «Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», — отметил губернатор.

Закон был принят в начале июля 2020 года, Беглов подписал его 23 июля. Против поправок выступали рестораторы, производители пива и сидра, импортёры алкоголя. Они говорили, что закрыться могут около 100 баров в центре города.