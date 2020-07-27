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Лиана Липанова
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Счётная палата: Роскомнадзор за год потратил 600 млн рублей на систему для автономного рунета, но она пока не заработала Материал редакции

Создание специальной инфраструктуры позволит рунету продолжать работать автономно в случае отключения от глобальных систем, объясняли власти.

12 комментариев
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Счётная палата (СП) проверила исполнение Роскомнадзором бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, сообщает «Интерфакс».

Ведомство потратило 597 млн рублей в 2019 году на создание информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, но так и не ввело его в эксплуатацию, выяснила СП.

В федеральном проекте «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» говорится, что Роскомнадзор создал Центр мониторинга, который уже функционирует. Субсидии на создание такого центра ведомство предоставило ФГУП «Главный радиочастотный центр» — соглашение подписано 3 июня 2019 года.

Показатель результативности в соглашении указан нулевой — это противоречит установленным правительством правилам, говорят в СП.

Однако в отчёте Роскомнадзора на 1 января 2020 года говорится, что из 28 контрольных точек по созданию центра не исполнено шесть, или 21%. В частности, сроки введения в эксплуатацию перенесены на 2020 год.

Закон об автономном рунете вступил в силу в России 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание специальной инфраструктуры для автономный работы интернета в России в случае отключения от международных систем.

В марте 2019 года правительство предварительно оценивало затраты на создание автономного рунета в 30 млрд рублей: 20,8 млрд рублей на оборудование, 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах и маршрутах трафика, 5,5 млрд — на разработку программно-аппаратных средств.

#новость #роскомнадзор

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

2

Это что это, Чебурнета в этом году не будет?! 

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Денис Демидов

Я
0

Маск все испортил, подлец.

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Я не скажу свое имя машине

Денис
1

Это все из-за батутов -) 

Ответить

Денис Демидов

Я
0

Да, рогозин заслужил медаль почета!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)

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ru.wikipedia.org
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bzzztomas77

2

ну да, это же не интел какой-нибудь.. вот те взяли и сделали 7nm, по плану!

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Sakari Sauso

0

Как-то даже не смешно

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Сектор Бизнеса

0

Что-то должно оставаться вечным и это такие новости 

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Антон

0

Это нормально

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Рулон Бумаги

0

Russian business

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Nickolai Vasiliev

0

Ну охуеть. Она что, ещё и работать должна?

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alex twit

0

Не может быть

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Сергей Ермилов

0

ЧТД

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