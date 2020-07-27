Создание специальной инфраструктуры позволит рунету продолжать работать автономно в случае отключения от глобальных систем, объясняли власти.

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Счётная палата (СП) проверила исполнение Роскомнадзором бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, сообщает «Интерфакс».

Ведомство потратило 597 млн рублей в 2019 году на создание информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, но так и не ввело его в эксплуатацию, выяснила СП.

В федеральном проекте «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» говорится, что Роскомнадзор создал Центр мониторинга, который уже функционирует. Субсидии на создание такого центра ведомство предоставило ФГУП «Главный радиочастотный центр» — соглашение подписано 3 июня 2019 года.

Показатель результативности в соглашении указан нулевой — это противоречит установленным правительством правилам, говорят в СП.

Однако в отчёте Роскомнадзора на 1 января 2020 года говорится, что из 28 контрольных точек по созданию центра не исполнено шесть, или 21%. В частности, сроки введения в эксплуатацию перенесены на 2020 год.

Закон об автономном рунете вступил в силу в России 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание специальной инфраструктуры для автономный работы интернета в России в случае отключения от международных систем.