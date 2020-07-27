Комментарии
компанию-создателя
Создание специальной инфраструктуры позволит рунету продолжать работать автономно в случае отключения от глобальных систем, объясняли власти.
Счётная палата (СП) проверила исполнение Роскомнадзором бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, сообщает «Интерфакс».
Ведомство потратило 597 млн рублей в 2019 году на создание информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, но так и не ввело его в эксплуатацию, выяснила СП.
В федеральном проекте «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» говорится, что Роскомнадзор создал Центр мониторинга, который уже функционирует. Субсидии на создание такого центра ведомство предоставило ФГУП «Главный радиочастотный центр» — соглашение подписано 3 июня 2019 года.
Показатель результативности в соглашении указан нулевой — это противоречит установленным правительством правилам, говорят в СП.
Однако в отчёте Роскомнадзора на 1 января 2020 года говорится, что из 28 контрольных точек по созданию центра не исполнено шесть, или 21%. В частности, сроки введения в эксплуатацию перенесены на 2020 год.
Закон об автономном рунете вступил в силу в России 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание специальной инфраструктуры для автономный работы интернета в России в случае отключения от международных систем.
В марте 2019 года правительство предварительно оценивало затраты на создание автономного рунета в 30 млрд рублей: 20,8 млрд рублей на оборудование, 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах и маршрутах трафика, 5,5 млрд — на разработку программно-аппаратных средств.
Это что это, Чебурнета в этом году не будет?!
Маск все испортил, подлец.
Это все из-за батутов -)
Да, рогозин заслужил медаль почета!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
Блоги компаний
Показать еще