Комментарии
оказалась нейронной сетью
Регулятор запросил документы по 2500 ключевым фразам, включая «большой вопрос» и «не подходит для нас», — запросы слишком общие и могут привести к утечки личных данных, считают в Facebook.
Facebook подала в Генеральный суд ЕС два иска к антимонопольному органу Евросоюза из-за чрезмерных запросов информации, нарушающих конфиденциальность личных данных сотрудников компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Запросы связаны с двумя расследованиями в отношении соцсети, которые ЕС начал в 2019 году, напоминает агентство. Одно из них связано с тем, что компании по размещению рекламы обвинили сервис Facebook Marketplace в использовании своих позиций для вытеснения более мелких конкурентов, второе — со сбором данных пользователей из приложений.
С момента начала расследований компания предоставила Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 млн страниц, включая служебную переписку по электронной почте, пишет Reuters.
В частности, регулятор запросил документы, содержащие около 2500 ключевых фраз, включая «большой вопрос», «не подходит для нас», «отключение» и другие, рассказал источник агентства. По его словам, такие фразы можно найти среди медицинских данных, оценке деятельности сотрудников, в заявлениях о приеме на работу в компанию и других местах, которые не имеют отношения к расследованиям.
Еврокомиссия заявила, что будет защищаться в суде.
ФСБуку не по нраву вмешательство в личную жизнь?)))
Фейсбук просто искренне считает, что они — это и есть личная жизнь людей.
В Фейсбук поняли, что в эту игру можно играть и вдвоём
предоставила Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 млн страниц
При передаче, документов, конечно, была утечка и это было скопировано ещё несколько раз. Ещё больше млн страниц.
Теперь просто обязаны подключиться экологи, это же сколько деревьев ушло на сие действие? :)
И с одной стороны, ЕС молодцы, с другой кроме права на забвение и не припомнить, чтобы все эти расследования приносили значимых результатов
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