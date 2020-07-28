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Лиана Липанова
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Facebook подала иск о вторжении в частную жизнь сотрудников к антимонопольному органу ЕС Материал редакции

Регулятор запросил документы по 2500 ключевым фразам, включая «большой вопрос» и «не подходит для нас», — запросы слишком общие и могут привести к утечки личных данных, считают в Facebook.

11 комментариев
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Facebook подала в Генеральный суд ЕС два иска к антимонопольному органу Евросоюза из-за чрезмерных запросов информации, нарушающих конфиденциальность личных данных сотрудников компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Запросы связаны с двумя расследованиями в отношении соцсети, которые ЕС начал в 2019 году, напоминает агентство. Одно из них связано с тем, что компании по размещению рекламы обвинили сервис Facebook Marketplace в использовании своих позиций для вытеснения более мелких конкурентов, второе — со сбором данных пользователей из приложений.

С момента начала расследований компания предоставила Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 млн страниц, включая служебную переписку по электронной почте, пишет Reuters.

В частности, регулятор запросил документы, содержащие около 2500 ключевых фраз, включая «большой вопрос», «не подходит для нас», «отключение» и другие, рассказал источник агентства. По его словам, такие фразы можно найти среди медицинских данных, оценке деятельности сотрудников, в заявлениях о приеме на работу в компанию и других местах, которые не имеют отношения к расследованиям.

Еврокомиссия заявила, что будет защищаться в суде.

Исключительно широкий характер запросов Комиссии означает, что мы должны будем передать преимущественно не относящиеся к делу документы, которые не имеют никакого отношения к расследованиям, включая крайне конфиденциальную личную информацию. Например, медицинская информация, личные финансовые документы, а также частная информацию о членах семей сотрудников.

Тим Ламб
помощник генерального юрисконсульта Facebook

#новость #facebook

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Даниил Орел

14

ФСБуку не по нраву вмешательство в личную жизнь?))) 

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Dmitry Myachin

Даниил
1

Фейсбук просто искренне считает, что они — это и есть личная жизнь людей.

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Юрий Белоножкин

10

В Фейсбук поняли, что в эту игру можно играть и вдвоём 

Ответить

Максим Ерёменко

Юрий
3

Ты вторгаешься
Нет ты

Ответить

Кирилл Стенцов

1

Защищайтесь, сээррр!

Ответить

Максим Ерёменко

0

Заголовок как анекдот

Ответить

Кшиштоф Граблевский

0

В европе жучат их знатно.

Ответить

Александр Кучеряев

0

Это НАШи! персональные данные и МЫ! их обрабатываем

Ответить

Pavel Voronkov

0

предоставила Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 млн страниц

При передаче, документов, конечно, была утечка и это было скопировано ещё несколько раз. Ещё больше млн страниц.
Теперь просто обязаны подключиться экологи, это же сколько деревьев ушло на сие действие? :)

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Люц Шнайдер

Pavel
0

Это могут быть электронные страницы.

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Sergejs Fedotovs

0

И с одной стороны, ЕС молодцы, с другой кроме права на забвение и не припомнить, чтобы все эти расследования приносили значимых результатов

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