Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Право
Лиана Липанова
84

Facebook подала в суд на антимонопольный орган ЕС из-за нарушения конфиденциальности данных сотрудников Материал редакции

Регулятор запросил документы по 2500 ключевым фразам, включая «большой вопрос» и «не подходит для нас», — запросы слишком общие и могут привести к утечки личных данных, считают в Facebook.

1 комментарий
В закладки

Facebook подала в суд два иска к антимонопольному органу Евросоюза из-за чрезмерных запросов информации, нарушающих конфиденциальность личных данных сотрудников компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Запросы связаны с двумя расследованиями в отношении соцсети, которые ЕС начал в 2019 году, напоминает агентство. Одно из них связано с тем, что компании по размещению рекламы обвинили рекламный сервис Facebook Marketplace в использовании своих позиций для размещения рекламы в соцсети, второе — со сбором данных.

С момента начала расследований компания предоставила Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 млн страниц, включая служебную переписку по электронной почте, пишет Reuters.

В частности, регулятор запросил документы, содержащие около 2500 ключевых фраз, включая «большой вопрос», «не подходит для нас», «отключение» и другие, рассказал источник агентства. По его словам, такие фразы можно найти среди медицинских данных, оценке деятельности сотрудников, в заявлениях о приеме на работу в компанию и других местах, которые не имеют отношения к расследованиям.

Еврокомиссия заявила, что будет защищаться в суде.

Исключительно широкий характер запросов Комиссии означает, что мы должны будем передать преимущественно не относящиеся к делу документы, которые не имеют никакого отношения к расследованиям, включая крайне конфиденциальную личную информацию. Например, медицинская информация, личные финансовые документы, а также частная информацию о членах семей сотрудников.

Тим Ламб
помощник генерального юрисконсульта Facebook

#новость #facebook

Лиана Липанова
+23 313
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 145557, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jul 2020 08:36:38 +0300", "is_special": false }
Управление репутацией в интернете
Защита деловой репутации компании. Мониторинг негатива. От 12 500 ₽ в месяц
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Юрий Белоножкин

0

В Фейсбук поняли, что в эту игру можно играть и вдвоём 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Как во время пандемии увеличить продажи в два раза и не потерять в качестве доставки. Опыт Perekrestok.ru
Пандемия заставила людей изменить свои привычки, перейти в онлайн и пользоваться доставками. Как в период самоизоляции…
0
GoTech Innovation
Подписан
Отписаться
Готовитесь к онлайн мероприятию и не знаете, что выбрать? Zoom и MS Teams: опыт использования GoTech Innovation
Эпидемия коронавируса повлияла на многие компании, в связи с чем начали меняться бизнес-процессы, появились новые проду…
0
ivi
Подписан
Отписаться
Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно покажет Лигу смешанных единоборств для юниоров
Крупнейший на российском рынке онлайн-кинотеатр IVI подписал эксклюзивное соглашение с Junior Fighting Chamрionship (JF…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
Да и хуй с ним, тащемта
Сооснователь Black Star Тимати объявил об уходе из компании: он сохранит доли и права в бургерных, автомойке и других
Евгений Умолинов
за неделю
Что там за компьютерщики очкастые, лаве  стрегут на нашей территории они сладкие их доить надо. 
Крупнейшие ИТ-компании России пожаловались на уголовное преследование бизнеса и предупредили об угрозе переезда за рубеж

Комментарии

Dmitry Volkov

На всех моих ПК с установленным…

Константин Нелюбин

Микрозаймы затягивают людей в…

Андрей Никифоров

бонус Казино Х - Casino X…

Василий Пупкин

Рейтинг брокеров России 2020…

Андрей Никифоров

Запись в подсайте Приёмная

Nikita Reshetnikov

Список: убыток и прибыль…

Карим Мусаев

Рынку такси нужен второй…

Иван Шишкин

PDF Remote — простой инструмент…

Юрий Белоножкин

Facebook подала в суд на…

Владимир Бугаев

Как «Яндекс» пытался, но так и…

Юрий Белоножкин

Garmin частично восстановила…

Макс Мухарёв

Рейтинг брокеров России 2020…

К X

Как ваши мысли влияют на ваше…

Макс Мухарёв

Рейтинг брокеров России 2020…

Ватник в Америке

Уволившиеся журналисты…

Михаил Романченко

На всех моих ПК с установленным…

Олег Ивахнов

Домклик Сбербанка анонимный…

Павел Сидоров

«Вы проиграете, если станете…

Михаил Романченко

На всех моих ПК с установленным…