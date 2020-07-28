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Издание считает, что Университет Джорджа Мэйсона помогает ИТ-корпорациям закрывать антимонопольные расследования и поддерживать выгодные компаниям законы.
Издание The New York Times опубликовало расследование о сотрудничестве ИТ-корпораций с Университетом Джорджа Мэйсона, где обучаются представители регуляторов со всего мира. По мнению издания, образовательное учреждение на своих мероприятиях склоняет чиновников к тому, чтобы те поддерживали компании в антимонопольных расследованиях.
Антитрастовые регуляторы из разных стран — проблема для ИТ-компаний, пишет NYT:
Глобальный антимонопольный институт — часть Университета Джорджа Мэйсона. Он постоянно проводит курсы для судей и чиновников со всего мира.
The New York Times получил финансовые документы и переписки учебного заведения. Из них следует, что Антимонопольный институт почти полностью спонсируется ИТ-корпорациями и фондами, которые с ним связаны.
Например:
На образовательные мероприятия антимонопольного института приезжают представители регуляторов со всего мира.
Например, в 2019 году организация устроила недельную конференцию в Калифорнии для 30 иностранных правительственных чиновников, которые разрабатывают законы о конкуренции. Участники мероприятия были из Австралии, Бразилии, Китая, Японии и восьми других стран.
Организаторы конференции представляли её программу как образовательное мероприятие для антимонопольных регуляторов, как способ узнать больше об экономических основах законодательства о конкуренции.
Однако критики и бывшие участники подобных мероприятий сообщили NYT, что встречи больше направлены на то, чтобы донести чиновникам информацию, которая помогла бы ИТ-корпорациям.
Список литературы и учебная программа прошлогодней конференции в Хантингтон-Бич «соответствуют долгосрочной программе института по ослаблению антимонопольного законодательства», считает доцент экономического факультета Университета Юты Маршалл Штейнбаум.
«Они не дают сбалансированного представления об экономике и её применении к антимонопольному законодательству», — прокомментировал бывший главный экономист по конкуренции в Европейской комиссии Томмазо Валлетти.
Он участвовал в одном из съездов и сказал, что институт представил односторонние примеры конкурентных рынков. Организаторы старались укрепить мнение в пользу укоренившихся ИТ-компаний.
Антимонопольный институт также готов оплачивать поездки её участникам. Например, в 2016 году организация пригласила на обучение представителей Административного совета по экономической обороне Бразилии.
Но у регулятора страны оказался маленький бюджет, о чём её представитель сообщил институту. Тогда учреждение согласилось оплатить поездку и в будущем продолжило организовывать образование за свой счёт чиновникам из Бразилии.
Эффект от такого сотрудничества института с ИТ-корпорациями оценить сложно, пишет NYT. «Никто бы не платил организации, если бы не думал, что это имеет эффект», — сказал профессор экономики и один из авторов академического исследования по экономическим семинарам для федеральных судей Суреш Найду.
Тем не менее в Бразилии в 2019 году трибунал отклонил три разных расследования против Google, который контролирует 97% поискового трафика страны. Из-за отсутствия доказательств.
При этом исследователи обнаружили, что судьи, которые посещали семинары института, более благосклонны к корпорациям. К примеру, чаще одобряют слияния, правила против защиты окружающей среды и профсоюзов.
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