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Дарья Дейнека
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NYT: Amazon, Google и Qualcomm платят миллионы долларов американскому университету, чтобы «подружиться» с регуляторами Материал редакции

Издание считает, что Университет Джорджа Мэйсона помогает ИТ-корпорациям закрывать антимонопольные расследования и поддерживать выгодные компаниям законы.

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Юридическая школа Университета Джорджа Мэйсона The New York Times

Издание The New York Times опубликовало расследование о сотрудничестве ИТ-корпораций с Университетом Джорджа Мэйсона, где обучаются представители регуляторов со всего мира. По мнению издания, образовательное учреждение на своих мероприятиях склоняет чиновников к тому, чтобы те поддерживали компании в антимонопольных расследованиях.

Регуляторы против монополии корпораций

Антитрастовые регуляторы из разных стран — проблема для ИТ-компаний, пишет NYT:

  • В Европе Google с 2017 года проиграла три дела о конкуренции. Amazon сейчас под расследованием за злоупотребление своим доминирующим положением в онлайн-торговле. Qualcomm выплатила Европе более $1 млрд штрафов за антиконкурентное поведение.
  • Австралия изучает, не злоупотребляет ли Google доминирующем положением на рынке онлайн-рекламы.
  • Индия ведёт антимонопольное расследование против Amazon.
  • В США Facebook, Apple, Google и Amazon находятся под следствием. Руководители этих компаний вскоре предстанут перед законодателями в рамках антимонопольного расследования Конгресса.
  • Ожидается, что министерство юстиции США в ближайшие месяцы возбудит дело против Google. Это антимонопольное действие должно стать одним из самых крупных в стране с 1990-х годов.

При чём здесь университет

Глобальный антимонопольный институт — часть Университета Джорджа Мэйсона. Он постоянно проводит курсы для судей и чиновников со всего мира.

The New York Times получил финансовые документы и переписки учебного заведения. Из них следует, что Антимонопольный институт почти полностью спонсируется ИТ-корпорациями и фондами, которые с ним связаны.

Например:

  • В 2017 году Google пожертвовала группе $200 тысяч, а в 2018 году — ещё $300 тысяч. Напрямую об этом компания не говорит, но на её сайте указано, что она поддерживает Юридический и экономический центры Университета Джорджа Мейсона и Фонд Университета Джорджа Мейсона, откуда направляются пожертвования в Глобальный антимонопольный институт.
  • По аналогичной схеме Amazon перечислила университету не менее $225 тысяч.
  • Qualcomm пообещала пожертвовать организации $2,9 млн в течение трёх лет до 2020 года. В грантовых документах об этом название ИТ-компании было отредактировано, но в одном из соглашений были вопросы о пожертвовании её менеджеру.

Как институт помогает ИТ-компаниям

На образовательные мероприятия антимонопольного института приезжают представители регуляторов со всего мира.

Например, в 2019 году организация устроила недельную конференцию в Калифорнии для 30 иностранных правительственных чиновников, которые разрабатывают законы о конкуренции. Участники мероприятия были из Австралии, Бразилии, Китая, Японии и восьми других стран.

Организаторы конференции представляли её программу как образовательное мероприятие для антимонопольных регуляторов, как способ узнать больше об экономических основах законодательства о конкуренции.

Однако критики и бывшие участники подобных мероприятий сообщили NYT, что встречи больше направлены на то, чтобы донести чиновникам информацию, которая помогла бы ИТ-корпорациям.

Список литературы и учебная программа прошлогодней конференции в Хантингтон-Бич «соответствуют долгосрочной программе института по ослаблению антимонопольного законодательства», считает доцент экономического факультета Университета Юты Маршалл Штейнбаум.

«Они не дают сбалансированного представления об экономике и её применении к антимонопольному законодательству», — прокомментировал бывший главный экономист по конкуренции в Европейской комиссии Томмазо Валлетти.

Он участвовал в одном из съездов и сказал, что институт представил односторонние примеры конкурентных рынков. Организаторы старались укрепить мнение в пользу укоренившихся ИТ-компаний.

Антимонопольный институт также готов оплачивать поездки её участникам. Например, в 2016 году организация пригласила на обучение представителей Административного совета по экономической обороне Бразилии.

Но у регулятора страны оказался маленький бюджет, о чём её представитель сообщил институту. Тогда учреждение согласилось оплатить поездку и в будущем продолжило организовывать образование за свой счёт чиновникам из Бразилии.

Помогает ли институт ИТ-компаниям

Эффект от такого сотрудничества института с ИТ-корпорациями оценить сложно, пишет NYT. «Никто бы не платил организации, если бы не думал, что это имеет эффект», — сказал профессор экономики и один из авторов академического исследования по экономическим семинарам для федеральных судей Суреш Найду.

Тем не менее в Бразилии в 2019 году трибунал отклонил три разных расследования против Google, который контролирует 97% поискового трафика страны. Из-за отсутствия доказательств.

При этом исследователи обнаружили, что судьи, которые посещали семинары института, более благосклонны к корпорациям. К примеру, чаще одобряют слияния, правила против защиты окружающей среды и профсоюзов.

#google #amazon #qualcomm

Дарья Дейнека
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