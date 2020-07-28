ФАС уличила «Райффайзенбанк» в нечестной рекламе кэшбека по картам — банк обещал 1,5% без ограничений
Материал редакции
Полные условия были указаны в виде кодов в правилах программ лояльности.
ФАС России заподозрила «Райффайзенбанк» в нарушении закона о защите конкуренции при продвижении дебетовых и кредитных карт с кэшбеком.
На своём сайте и в рекламе банк предлагал карты с кэшбеком в размере 1,5% без каких-либо ограничений, указывает ведомство.
Полные условия начисления кэшбека, в том числе ограничения, были указаны только в правилах программ лояльности «Райффайзенбанка».
В правилах операции, по которым не предусмотрен кэшбек, были обозначены специальными кодами — их банки используют при проведении транзакций.
Сфера применения этих кодов специфична, большинству клиентов они неизвестны и непонятны, считают в ФАС. При этом банк не указал, как можно узнать эти коды до оплаты, отмечает ведомство.
В ФАС считают, что «Райффайзенбанк» ввёл клиентов в заблуждение, рекламируя кэшбек. Антимонопольная служба выдала банку предупреждение о прекращении возможного нарушения в течение 30 дней. Банк отказался от комментариев.
Согласно ч.1 ст.14.33 КоАП РФ, за недобросовестную конкуренцию на компанию может быть наложен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Кирилл Кузьмин
«Так вот ты какой, кэшбэк порядочный!»
Дмитрий ТрифоновКирилл
Даниил Пискурёв
Заплатили 500.000 , а сэкономили миллионы)
Николай Шелопугин
Никогда такого не было и вот опять
Ilya Nepochatov
Не дают за связь, ЖКУ всякие, страховки, налоги. Все стандартные исключения в общем-то, за которые по редким продуктам бывает кэшбэк. Говорить при этом "На всё" некорректно, ФАС права.
Andrey KulakovIlya
Чисто технически, нарушения в этом случае нет, потому что это не "покупки", а оплата услуг) Райффайзен же обещал кэшбэк за все "покупки")
Ilya NepochatovAndrey
Может и так, но, например, чистая покупка гаджета в салоне связи тоже будет в пролёте. А не была бы, народ накручивал бы такими "покупками" кэшбэк. В общем-то ничего нового :)
Дмитрий ПанинIlya
Не понял, почему покупка гаджета будет в пролете и как можно накрутить кэшбек скупая смартфоны в салоне связи?
Ilya NepochatovДмитрий
Каждой торговой точке присваиваются mcc-коды (иногда криво), по ним банк определяет категории покупки. Покупка в салоне связи пройдет с mcc-кодом 4812, а этот код в исключениях у Райфа. Как раз про такие коды идет речь в статье.
А накручивают пополнением баланса телефона в той же кассе салона — банк не понимает, гаджет это куплен или нет. Потом деньги выводят. Или к счету изначально привязана карта, баланс которой равен балансу телефона, у Мегафона такие есть. То есть перекладывают деньги из одного кармана в другой, получая кэшбэк.
Denis SibukaevДмитрий
На Тинькофф кэшбек есть на покупку гаджетов как в салоне, так и в онлайн магазине. Какой-то бред он написал
Nikolay KapustinIlya
кешбек за оплату штрафа гибдд топчик
Балкон.руIlya
У @Тинькофф есть и за связь, и за жку, и за налоги, и за штрафы. По кредитке allairlines.
Ilya NepochatovБалкон.ру
Ага, но с весны за связь и ЖКУ только при оплате через их приложение или ИБ. Вдруг не знали.
Игорь Сергеевич
А как сбер народ за нос водит фас далеко до лампочки
Иван Евменов
Штраф в 500 000 это минималка которую они заслужили за этот обман
Artemy
Сами нарвались фразой "никаких больше условий и звёздочек"
Ivano Digital
Мне тут Тинькофф.Мобайл обещал 1000 руб за переход от Билайн.. и тоже наебал
Эмиль ГусейновIvano
твоя тысяча ушла в фонд семьи Тиньковых =)
Карл
я хотел получить бонусы "спасибо" при покупке машины - салон партнер сбера, комиссии при оплате сберовской картой нет. Заплатил, сижу жду спасибо, думаю, щас куплю новый айфон с эирподсами за "спасибо"... Нету... Полез смотреть условия - оказалось, за машину не начисляют, только запчасти и сервис. А я еще специально на золотую карту перевел, чтобы больше получить)))
Vladislav NikolaevichКарл
А мне в Тинькофф начислили кэшбек за покупку авто, но с ограничением по максимальной сумме кэшбека в месяц
КарлVladislav
типа, 2000 руб?)
Alexander KolosovskyКарл
Такая же херня на ВТБ - они на сумму покупки более 1 млн. не начисляют свои бонусы. Мало Задэ подарков за счет налогоплательщиков - они уже и за бонусы взялись. В общем, покупка авто почти за 1.8 млн. ничего не дала в рамках ВТБ - специально перекидывал денег туда с Райффайзена... сплошной обман и враки. Падонки, однозначно )
Aleksandr AAlexander
для меня вообще бонусная программа ВТБ слишком сложна. Они каждые два месяца меняют условия.
Максим ПряникКарл
Ну ниче, хороший понт дороже денег
Астемир Темирканов
А на что именно не распространяется кэшбэк? Это какие то незначительные операции и бюрократическая ошибка со стороны банка, либо райф действительно нае своих клиентов?
Владислав СливкоАстемир
На операции, приравненные к выводу в основном. Это нормальная история, иначе можно было бы бесконечно крутить кэшбэк.
Andrey KulakovВладислав
Но ведь это и не "покупки")
Астемир ТемиркановAndrey
Может для ФАСа «перевести на сбер» кому то за услугу тоже приравнивается к покупке?))
Либо Райфф че то мутит
Владислав СливкоАстемир
Не только переводы на карту. К примеру, пополнение баланса мобильного телефона или счета букмекерской конторы. Все, откуда потом можно вывести деньги.
Aleksandr A
В моем топе лживых обещаний Райф и Альфа. Всегда нужно очень тщательно вычитывать условия в документах, которые хрен найдешь на сайте.
Максим Мордвинкин
Ура! Наконец-то! А то замучили их второсортные рекламные ролики на ютубе.
Балкон.руМаксим
YouTube premium стоит 149р. И @Тинькофф начислит 2 рубля кэшбэк.
Bacceti Sphodromantis
"Крутит-вертит, запутать хочет". Или это Тинькоф?
Богдан Батищев
На все покупки, но нет)
Viktor Mann
Мегафон, кстати говоря, убирает кэшбек со всех тарифов, так что торопитесь его до конца августа потратить) Правда, опций не так много - мелочевка для телефонов в салонах и всякие забавные сервисы типа Мегафон Пресса и Литрес "1 книга" в неделю.
Василий Степанов
Отозвать лицензию у этого мошенника и дело с концом.
Лев Щенин
"Наша реклама не нуждается в товаре !" (с)
Yan Purvenes
Странно, что за подобные действия, которые можно трактовать как мошеничество, цб не приходит и не лишается право на банковскую деятельность?)
Yan Purvenes
Это комментарий банка. @Райффайзенбанк