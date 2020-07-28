Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Право
Галина Мубаракшина
2556

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в нечестной рекламе кэшбека по картам — банк обещал 1,5% без ограничений Материал редакции

Полные условия были указаны в виде кодов в правилах программ лояльности.

  • ФАС России заподозрила «Райффайзенбанк» в нарушении закона о защите конкуренции при продвижении дебетовых и кредитных карт с кэшбеком.
  • На своём сайте и в рекламе банк предлагал карты с кэшбеком в размере 1,5% без каких-либо ограничений, указывает ведомство.
  • Полные условия начисления кэшбека, в том числе ограничения, были указаны только в правилах программ лояльности «Райффайзенбанка».
  • В правилах операции, по которым не предусмотрен кэшбек, были обозначены специальными кодами — их банки используют при проведении транзакций.
  • Сфера применения этих кодов специфична, большинству клиентов они неизвестны и непонятны, считают в ФАС. При этом банк не указал, как можно узнать эти коды до оплаты, отмечает ведомство.
  • В ФАС считают, что «Райффайзенбанк» ввёл клиентов в заблуждение, рекламируя кэшбек. Антимонопольная служба выдала банку предупреждение о прекращении возможного нарушения в течение 30 дней. Банк отказался от комментариев.
  • Согласно ч.1 ст.14.33 КоАП РФ, за недобросовестную конкуренцию на компанию может быть наложен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Основные условия получения кэшбека Сайт «Райффайзенбанка»

#новость #райффайзенбанк #фас

Галина Мубаракшина
+11 826
10
12
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0430\u0441","\u0440\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 39, "likes": 12, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 145706, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jul 2020 15:11:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Кузьмин

25

«Так вот ты какой, кэшбэк порядочный!»

Ответить

Дмитрий Трифонов

Кирилл
9
Ответить

Даниил Пискурёв

16

Заплатили 500.000 , а сэкономили миллионы)

Ответить

Николай Шелопугин

9

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Ilya Nepochatov

8

Не дают за связь, ЖКУ всякие, страховки, налоги. Все стандартные исключения в общем-то, за которые по редким продуктам бывает кэшбэк. Говорить при этом "На всё" некорректно, ФАС права.

Ответить

Andrey Kulakov

Ilya
2

Чисто технически, нарушения в этом случае нет, потому что это не "покупки", а оплата услуг) Райффайзен же обещал кэшбэк за все "покупки")

Ответить

Ilya Nepochatov

Andrey
1

Может и так, но, например, чистая покупка гаджета в салоне связи тоже будет в пролёте. А не была бы, народ накручивал бы такими "покупками" кэшбэк. В общем-то ничего нового :)

Ответить

Дмитрий Панин

Ilya
6

Не понял, почему покупка гаджета будет в пролете и как можно накрутить кэшбек скупая смартфоны в салоне связи?

Ответить

Ilya Nepochatov

Дмитрий
2

Каждой торговой точке присваиваются mcc-коды (иногда криво), по ним банк определяет категории покупки. Покупка в салоне связи пройдет с mcc-кодом 4812, а этот код в исключениях у Райфа. Как раз про такие коды идет речь в статье.
А накручивают пополнением баланса телефона в той же кассе салона — банк не понимает, гаджет это куплен или нет. Потом деньги выводят. Или к счету изначально привязана карта, баланс которой равен балансу телефона, у Мегафона такие есть. То есть перекладывают деньги из одного кармана в другой, получая кэшбэк.

Ответить

Denis Sibukaev

Дмитрий
1

На Тинькофф кэшбек есть на покупку гаджетов как в салоне, так и в онлайн магазине. Какой-то бред он написал

Ответить

Nikolay Kapustin

Ilya
1

кешбек за оплату штрафа гибдд топчик

Ответить

Балкон.ру

Ilya
0

У @Тинькофф есть и за связь, и за жку, и за налоги, и за штрафы. По кредитке allairlines.

Ответить

Ilya Nepochatov

Балкон.ру
0

Ага, но с весны за связь и ЖКУ только при оплате через их приложение или ИБ. Вдруг не знали.

Ответить

Игорь Сергеевич

6

А как сбер народ за нос водит фас далеко до лампочки

Ответить

Иван Евменов

6

Штраф в 500 000 это минималка которую они заслужили за этот обман

Ответить

Artemy

4

Сами нарвались фразой "никаких больше условий и звёздочек"

Ответить

Ivano Digital

0

Мне тут Тинькофф.Мобайл обещал 1000 руб за переход от Билайн.. и тоже наебал

Ответить

Эмиль Гусейнов

Ivano
9

твоя тысяча ушла в фонд семьи Тиньковых =)

Ответить

Карл

2

я хотел получить бонусы "спасибо" при покупке машины - салон партнер сбера, комиссии при оплате сберовской картой нет. Заплатил, сижу жду спасибо, думаю, щас куплю новый айфон с эирподсами за "спасибо"... Нету... Полез смотреть условия - оказалось, за машину не начисляют, только запчасти и сервис. А я еще специально на золотую карту перевел, чтобы больше получить)))

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Карл
2

А мне в Тинькофф начислили кэшбек за покупку авто, но с ограничением по максимальной сумме кэшбека в месяц

Ответить

Карл

Vladislav
0

типа, 2000 руб?)

Ответить

Alexander Kolosovsky

Карл
1

Такая же херня на ВТБ - они на сумму покупки более 1 млн. не начисляют свои бонусы. Мало Задэ подарков за счет налогоплательщиков - они уже и за бонусы взялись. В общем, покупка авто почти за 1.8 млн. ничего не дала в рамках ВТБ - специально перекидывал денег туда с Райффайзена... сплошной обман и враки. Падонки, однозначно )

Ответить

Aleksandr A

Alexander
0

для меня вообще бонусная программа ВТБ слишком сложна. Они каждые два месяца меняют условия.

Ответить

Максим Пряник

Карл
0

Ну ниче, хороший понт дороже денег

Ответить

Астемир Темирканов

0

А на что именно не распространяется кэшбэк? Это какие то незначительные операции и бюрократическая ошибка со стороны банка, либо райф действительно нае своих клиентов?

Ответить

Владислав Сливко

Астемир
7

На операции, приравненные к выводу в основном. Это нормальная история, иначе можно было бы бесконечно крутить кэшбэк. 

Ответить

Andrey Kulakov

Владислав
0

Но ведь это и не "покупки")

Ответить

Астемир Темирканов

Andrey
1

Может для ФАСа «перевести на сбер» кому то за услугу тоже приравнивается к покупке?))
Либо Райфф че то мутит

Ответить

Владислав Сливко

Астемир
1

Не только переводы на карту. К примеру, пополнение баланса мобильного телефона или счета букмекерской конторы. Все, откуда потом можно вывести деньги. 

Ответить

Aleksandr A

2

В моем топе лживых обещаний Райф и Альфа. Всегда нужно очень тщательно вычитывать условия в документах, которые хрен найдешь на сайте.

Ответить

Максим Мордвинкин

1

Ура! Наконец-то! А то замучили их второсортные рекламные ролики на ютубе.

Ответить

Балкон.ру

Максим
0

YouTube premium стоит 149р. И @Тинькофф начислит 2 рубля кэшбэк.

Ответить

Bacceti Sphodromantis

0

"Крутит-вертит, запутать хочет". Или это Тинькоф?

Ответить

Богдан Батищев

0

На все покупки, но нет)

Ответить

Viktor Mann

0

Мегафон, кстати говоря, убирает кэшбек со всех тарифов, так что торопитесь его до конца августа потратить) Правда, опций не так много - мелочевка для телефонов в салонах и всякие забавные сервисы типа Мегафон Пресса и Литрес "1 книга" в неделю.

Ответить

Василий Степанов

0

Отозвать лицензию у этого мошенника и дело с концом.

Ответить

Лев Щенин

0

"Наша реклама не нуждается в товаре !" (с)

Ответить

Yan Purvenes

0

Странно, что за подобные действия, которые можно трактовать как мошеничество, цб не приходит и не лишается право на банковскую деятельность?)

Ответить

Yan Purvenes

0

Это комментарий банка. @Райффайзенбанк 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Цифра
Подписан
Отписаться
10 примеров того, как ИИ улучшает производственные процессы в 2020 году
Производители воспринимают пандемию как «принудительную перезагрузку», дающую возможность укрепить предприятие, сделать…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Анализ и визуализация объектов с сайта объявлений на карте средствами Python и Leaflet.js​
По мере завершения анализа аналогов для арендуемых нами объектов на сайтах объявлений, перед нами стал вопрос - как луч…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
Все сошлось: как сеть автосалонов управляет стоимостью лидов
Сквозная аналитика и авто – как много связывает эти два понятия? Много – ответят вам в компании Fresh Auto, которой уда…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Дроздов
за день
Забейте. Яндекс скатился в говнище уже. Скоро похоже будут вашими фотками из диска на фотостоках торговать. :) Еще есть куда падать.
На всех моих ПК с установленным «Яндекс.Диском» появилось приложение «Яндекс.Телемост»
alex twit
за неделю
Да и хуй с ним, тащемта
Сооснователь Black Star Тимати объявил об уходе из компании: он сохранит доли и права в бургерных, автомойке и других

Комментарии

Егор

Google запланировала проложить…

Виктория…

Успеть до карантина: как я…

Карл

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Egor Sintsov

Успеть до карантина: как я…

Viktor Mann

Дизайн поможет вам

Ilya Nepochatov

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Карим Мусаев

Рынку такси нужен второй…

Ярослав Шенцов

Успеть до карантина: как я…

Egor Sintsov

Didi официально объявил о…

Yan Purvenes

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Yan Purvenes

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Андрей Гутарев

Успеть до карантина: как я…

Timur Kuzmin

Успеть до карантина: как я…

Константин Нелюбин

Микрозаймы затягивают людей в…

Николай Западный

Ozon vs Wildberries: какой…

Aleksandr A

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Андрей Гутарев

Успеть до карантина: как я…

Лев Щенин

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Балкон.ру

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Владимир Чижевский

РБК: «Сбербанк» и Mail.ru Group…