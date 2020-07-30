Мессенджер неоднократно выступал против комиссий Apple для разработчиков, которые «тормозят развитие ИТ-отрасли».

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Telegram направил руководителю отдела по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) антимонопольную жалобу на App Store, сообщает Financial Times со ссылкой на документ.

Компания заявила, что Apple должна «разрешить пользователям загружать программное обеспечение за пределами App Store».

В июне Вестагер уже сообщала о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple. Одно из расследований началось после жалоб Spotify и Rakuten на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из магазина Apple.

Кроме того, в последнее время обострились споры Apple с разработчиками из-за правил и комиссий App Store. По данным FT, комиссии в App Store приносят компании более $1 млрд в месяц.

В частности, основатель Telegram Павел Дуров обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации за счёт своей «монопольной мощи» на рынке приложений.