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Лиана Липанова
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Telegram подал в ЕС жалобу на App Store и потребовал разрешить пользователям загружать приложения вне магазина Apple Материал редакции

Мессенджер неоднократно выступал против комиссий Apple для разработчиков, которые «тормозят развитие ИТ-отрасли».

24 комментария
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Telegram направил руководителю отдела по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) антимонопольную жалобу на App Store, сообщает Financial Times со ссылкой на документ.

Компания заявила, что Apple должна «разрешить пользователям загружать программное обеспечение за пределами App Store».

В июне Вестагер уже сообщала о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple. Одно из расследований началось после жалоб Spotify и Rakuten на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из магазина Apple.

Кроме того, в последнее время обострились споры Apple с разработчиками из-за правил и комиссий App Store. По данным FT, комиссии в App Store приносят компании более $1 млрд в месяц.

В частности, основатель Telegram Павел Дуров обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации за счёт своей «монопольной мощи» на рынке приложений.

Кроме того, в начале июля вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал российское правительство подключиться к обсуждению «налога», которые берут с мобильных разработчиков Apple и Google. 30%-ная комиссия тормозит развитие ИТ-отрасли в Европе, сказал он.

#новость #apple #telegram

Лиана Липанова
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24 комментария
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Yaroslav Shvetsov

9

Тот момент, когда Дуров стал социалистом.

Ответить

Laugh Radiant

5

Держите меня, я ему сейчас ёбну!

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Юрий Коршев

2

Ну Эппл сейчас думает так: не нравится - не покупай айфон.

Ответить

Даниил Орел

Юрий
0

Лишнее слово "сейчас"

Ответить

true iBegginer

1

Телеграм потребляет в месяц примерно $20 млн у.е. Интересно, сколько ресурсов осталось у Павла от VK и TON?

Ответить

Холден Колфилд

true
0

Была информация про 1 млн долларов

Ответить

true iBegginer

Холден
0

70 млн руб на команду, железо для cdn и трафик?

Ответить

Холден Колфилд

true
0

Статья была в телеге на его канале, он сам писал. Можно попробовать поискать)

Ответить

true iBegginer

Холден
2

Павел стал много писать в последнее время :)

Ответить

Artem Petrenkov

true
0

Деньги же надо как-то зарабатывать.

Ответить

Холден Колфилд

1

Компания делает очень хороший продукт, который никто не может повторить
Давайте пожалуемся на то, что они классные такие и могут диктовать условия

Ответить

Stas Korg

Холден
0

Дело ведь не в этом , а в запрете ставить app вне store. На машину я ведь сам выбираю резину , и перекрасить могу.

Ответить

Иван Иванов

Stas
0

Не всегда.

Ответить

Павел

1

По моему, кто-то хочет свой магазинчик с приложеньками замутить) 

Ответить

Андрей Мильнер

1

Конечно здорово, что пошли антимонопольные темы и всякого рода социальные акции

Но, кто в здравом уме захочет ставить ту же телегу из поисковика: перепакованную, ворующую данные, и возможно вредящую телефону (к слову говоря это и так можно делать подписав сертификат в левом аппсторе самостоятельно в настройках)?

Павла прогнали с криптой из США, осталось дождаться пока такими темпами его прогонят из апстора и это будет уже совсем печально

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Сергей Макаров

0

OMG, сейчас есть отличное одно место для всех приложений - App Store. А Телега хочет устроить анархию и зоопарк репозиториев. Дичь. Печально, что Павел явно не свои интересы отстаивает здесь.

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Stas Korg

Сергей
0

Почему? В Андроид ставь внешних разработчиков , на свой страх и риск, и ничего с Андроид не случилось.

Ответить

Андрей Смехов

0

Отличный тайминг, Паша

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Eduard Markelov

0

Отличная тема!

Ответить

Max Ratnikov

0

Чем больше в прессе информации про Телегу тем выше цена продажи его условной маил ру. Телега создает такие убытки, что Дуров наверное готов на любой пиар лишь продать за более высокую цену. 

Ответить

Andrew Ataman

0

Дурову всегда нужно с кем-то воевать)))

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Lingua Sekai

0

С чего это Эпл должна это. Все равно, что прийти в тц и требовать бесплатно для себя торговую площадку. 

Ответить

Ilya Brin

0

Будет забавно, если Apple введет прогрессивную шкалу комиссий: чем больше продаж у приложения - тем меньше комиссия.

Оставить аккаунт платным, но не брать комиссию в первый год/полгода для новых компаний.

Станут ли крупные игроки топить за весь рынок или будут согласны с таким положением? 😏

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Александр Антипов

0

Ну в общем если отменят ну пусть на 5% комиссию от апп магазина мы все свами не проиграем. Пусть дуров качает, нам это на руку точно.

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