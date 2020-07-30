Комментарии
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Мессенджер неоднократно выступал против комиссий Apple для разработчиков, которые «тормозят развитие ИТ-отрасли».
Telegram направил руководителю отдела по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) антимонопольную жалобу на App Store, сообщает Financial Times со ссылкой на документ.
Компания заявила, что Apple должна «разрешить пользователям загружать программное обеспечение за пределами App Store».
В июне Вестагер уже сообщала о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple. Одно из расследований началось после жалоб Spotify и Rakuten на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из магазина Apple.
Кроме того, в последнее время обострились споры Apple с разработчиками из-за правил и комиссий App Store. По данным FT, комиссии в App Store приносят компании более $1 млрд в месяц.
В частности, основатель Telegram Павел Дуров обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации за счёт своей «монопольной мощи» на рынке приложений.
Кроме того, в начале июля вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал российское правительство подключиться к обсуждению «налога», которые берут с мобильных разработчиков Apple и Google. 30%-ная комиссия тормозит развитие ИТ-отрасли в Европе, сказал он.
Ну Эппл сейчас думает так: не нравится - не покупай айфон.
Телеграм потребляет в месяц примерно $20 млн у.е. Интересно, сколько ресурсов осталось у Павла от VK и TON?
Была информация про 1 млн долларов
70 млн руб на команду, железо для cdn и трафик?
Статья была в телеге на его канале, он сам писал. Можно попробовать поискать)
Павел стал много писать в последнее время :)
Компания делает очень хороший продукт, который никто не может повторить
Давайте пожалуемся на то, что они классные такие и могут диктовать условия
Конечно здорово, что пошли антимонопольные темы и всякого рода социальные акции
Но, кто в здравом уме захочет ставить ту же телегу из поисковика: перепакованную, ворующую данные, и возможно вредящую телефону (к слову говоря это и так можно делать подписав сертификат в левом аппсторе самостоятельно в настройках)?
Павла прогнали с криптой из США, осталось дождаться пока такими темпами его прогонят из апстора и это будет уже совсем печально
OMG, сейчас есть отличное одно место для всех приложений - App Store. А Телега хочет устроить анархию и зоопарк репозиториев. Дичь. Печально, что Павел явно не свои интересы отстаивает здесь.
Чем больше в прессе информации про Телегу тем выше цена продажи его условной маил ру. Телега создает такие убытки, что Дуров наверное готов на любой пиар лишь продать за более высокую цену.
С чего это Эпл должна это. Все равно, что прийти в тц и требовать бесплатно для себя торговую площадку.
Будет забавно, если Apple введет прогрессивную шкалу комиссий: чем больше продаж у приложения - тем меньше комиссия.
Оставить аккаунт платным, но не брать комиссию в первый год/полгода для новых компаний.
Станут ли крупные игроки топить за весь рынок или будут согласны с таким положением? 😏
Ну в общем если отменят ну пусть на 5% комиссию от апп магазина мы все свами не проиграем. Пусть дуров качает, нам это на руку точно.
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