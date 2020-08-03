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Лиана Липанова
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Россия заявила об отказе от соглашения с Кипром о льготных налогах на дивиденды в пользу кипрских компаний Материал редакции

Минфин Кипра заявил, что ничего не знает о планах разорвать соглашение и готов продолжать переговоры.

25 комментариев
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Россия начала процедуру отказа от соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, сообщил российский Минфин. Кипр не согласился на предложение ведомства увеличить налоговые ставки на выплаты в эту страну, объяснили власти.

При СИДН налог на выплаты дивидендов из России в пользу резидентов Кипра можно снизить до 5-10%, а налог на проценты по займам — до 0%. Если расторгнуть соглашение, то выплаты будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом: 15% на дивиденды и 20% на проценты и роялти, объясняет РБК.

В апреле российская сторона предложила отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты, но Кипр предложил свои варианты, говорят в правительстве. Какие именно, Минфин не уточняет.

«По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ», — заявил замминистра финансов Алексей Сазонов.

В конце июля Россия предложила кипрским властям провести очные переговоры, но получила отказ.

В Минфине Кипра заявили, что ничего не знают о планах разорвать соглашение, и переговоры ещё продолжаются, передают «РИА Новости».

В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран.

Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам.

Минфин Кипра (цитата по «РИА Ноовости»)

Что это значит для компаний

После разрыва налогового соглашения эта страна может попасть в черный список офшоров Минфина, говорил РБК партнёр PwC Михаил Филинов. «В этом случае пришедшие с Кипра компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%», — объясняет издание.

Кроме того, российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, должны будут выплачивать налоги в соответствии с кипрским законодательством.

Отменить льготы для тех, кто «выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», в марте 2020 года поручил Владимир Путин. Он призвал пересмотреть налоговые соглашения и разорвать договоренности с теми, кто откажется от изменений. Российское правительство также направило предложения властям Люксембурга и Мальты.

У России около 100 СИДН с другими странами, за исключением популярных офшоров (Британские Виргинские острова, Сейшелы, Бермуды и другие) — при выплате дивидендов в эти юрисдикции применяются максимальные ставки, объясняет РБК. Люксембург, Кипр и другие часто используются в качестве транзита за счёт низких налогов, пишет издание.

Как пишет РБК, в качестве альтернативы Кипру можно использовать «сквозной подход»: иностранная структура должна заявить, что реальным получателем дохода из России является не она, а российское лицо. Так ставку можно снизить до 13% или до 0%. Однако Минфин в конце мая запретил такую схему — переходный период продлится до 2024 года.

«Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. Выгоднее будет все переводить обратно в Россию», — цитирует Сазонова РБК.

В России есть специальные административные районы на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Там правительство в июле пообещало снизить минимальную налоговую ставку на перевод прибыли за рубеж до 5%. Законопроекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года и принять в мае—июне 2021 года.

#новость #налоги

Лиана Липанова
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25 комментариев
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Шамиль Джанболатов

6

Почему Россия очень слабо борется с офшорами, в отличие от тех же США? Может потому что законы принимают те, кто этими офшорами вовсю пользуются ?

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Danila Romanov

Шамиль
2

США?
America's biggest companies are holding about $1.4 trillion in cash offshore to avoid paying billions in U.S. taxes, according to a new report by Oxfam America.
https://money.cnn.com/2016/04/14/news/tax-us-companies-offshore-cash/

Это 1 400 000 000 000 баксов.

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Даниил Орел

Danila
0

Интересно, успеют суммы начать исчисляться квадриллионами на нашем веку?

Ответить

Михаил Качалов

Шамиль
1
Ответить

Mikhail Bobko

Шамиль
0

Почему вы решили, что слабо?

Ответить

Алексей Иванов

Шамиль
0

Вам ниже про сша написали, там все хорошо со схемами

Ответить

Александр Кучеряев

3

Блин, куда теперь вкладывать мои трёхзначные суммы.

Ответить

Ilgar Dadashov

Александр
7

В биг мак можно, судя по индексу, в РФ он вполне выгоден.

Ответить

Александр Кучеряев

Ilgar
3

Ага,.. дорогая я проголодался и съел наши накопления на пенсию.

Ответить

Ilgar Dadashov

Александр
12

Не съел, а инвестировал в себя!

Ответить

Вася Пражкин

Ilgar
9

Не удивлюсь, если такие инвестиции в один момент превратятся в г.вно.

Ответить

Ivan Boldyrev

Вася
2

... станут токсичными!

Ответить

Святослав Гусев

4

Борьба с подобными уклонениям от налогов, ещё и уплаты налогов в другие страны, отличная новость. Время от времени что-то и хорошее 👌

Ответить

BearStrikesBack

Святослав
1

Сдается мне, серьезные дяди уже давно в других оффшорах осели, а Кипр только ленивый не использовал. Сейчас их и порежут.

Ответить

Vitold Sedyshev

BearStrikesBack
0

Приедось название и видать зазнался там кто-то вот и закрыли лавочку. Фигли в неблагодарных инвестировать.

Ответить

Григорий Волков

3

Ура! Отличные новости, приятно слышать 👍

Ответить

Вадим Бакин

3

Уже с 2021 года компании не смогут заявлять 0% на дивиденды. А наш законопроект о регионах со сниженными ставками примут в мае-июне 2021!

Прямо как с дорогами. Асфальт срежем, новый - через месяц.

Ответить

Albert Toleshov

0

Тем не менее, перевод прибыли зарубеж остаётся и даже по льготной ставке. А при некоторых условиях (бенефициар >50% резидент РФ) и вообще по нулевой ставке. Закон принят с компромиссами — ни вам, ни нам.

Ответить

Vitold Sedyshev

0

А не то что налоги с обоих сторон заставить платить? Так вот выйдет схемы с посредниками даже с низкими налогами вообще бессмысленными?

Ответить

Максим Никитин

0

Кроме Кипра есть ещё много офшоров 

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Вадим Клюев

Максим
0

по ходу дело не в том, что они есть, а в том, чтоб ограничить их число для местного бизнеса и удержать потоки по максимуму, отнять и перераспределить

Ответить

Дмитрий Мантис

Максим
0

Вроде как это только начало, потом за ним менее крупные офшоры последуют.

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Евгений Крановщик

0

https://vm.tiktok.com/JjJnxKV/

Привет ребят давайте проведем лайктайм вы…
Привет ребят давайте проведем лайктайм вы согласны? #Лайктайм #Лайкзалайк #Лайквзаимно…
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Kris Stone

0

Не услышит больше Кипр звуки русской виолончели))

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евгений аношин

–2

Фантастический выстрел себе в ногу

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