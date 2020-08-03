Минфин Кипра заявил, что ничего не знает о планах разорвать соглашение и готов продолжать переговоры.

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Россия начала процедуру отказа от соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, сообщил российский Минфин. Кипр не согласился на предложение ведомства увеличить налоговые ставки на выплаты в эту страну, объяснили власти.

При СИДН налог на выплаты дивидендов из России в пользу резидентов Кипра можно снизить до 5-10%, а налог на проценты по займам — до 0%. Если расторгнуть соглашение, то выплаты будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом: 15% на дивиденды и 20% на проценты и роялти, объясняет РБК.

В апреле российская сторона предложила отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты, но Кипр предложил свои варианты, говорят в правительстве. Какие именно, Минфин не уточняет.

«По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ», — заявил замминистра финансов Алексей Сазонов.

В конце июля Россия предложила кипрским властям провести очные переговоры, но получила отказ.

В Минфине Кипра заявили, что ничего не знают о планах разорвать соглашение, и переговоры ещё продолжаются, передают «РИА Новости».

В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран. Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам. Минфин Кипра (цитата по «РИА Ноовости»)

Что это значит для компаний

После разрыва налогового соглашения эта страна может попасть в черный список офшоров Минфина, говорил РБК партнёр PwC Михаил Филинов. «В этом случае пришедшие с Кипра компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%», — объясняет издание.

Кроме того, российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, должны будут выплачивать налоги в соответствии с кипрским законодательством.

Отменить льготы для тех, кто «выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», в марте 2020 года поручил Владимир Путин. Он призвал пересмотреть налоговые соглашения и разорвать договоренности с теми, кто откажется от изменений. Российское правительство также направило предложения властям Люксембурга и Мальты.

У России около 100 СИДН с другими странами, за исключением популярных офшоров (Британские Виргинские острова, Сейшелы, Бермуды и другие) — при выплате дивидендов в эти юрисдикции применяются максимальные ставки, объясняет РБК. Люксембург, Кипр и другие часто используются в качестве транзита за счёт низких налогов, пишет издание.

Как пишет РБК, в качестве альтернативы Кипру можно использовать «сквозной подход»: иностранная структура должна заявить, что реальным получателем дохода из России является не она, а российское лицо. Так ставку можно снизить до 13% или до 0%. Однако Минфин в конце мая запретил такую схему — переходный период продлится до 2024 года.

«Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. Выгоднее будет все переводить обратно в Россию», — цитирует Сазонова РБК.