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Лиана Липанова
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«Открытые медиа»: вслед за магазинами московские власти проверят соблюдение масочного режима в ресторанах Материал редакции

Одна из целей — предотвратить скопление людей на летних верандах.

  • Московские власти проведут проверки соблюдения масочного режима в кафе и ресторанах столицы, а также музеях, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на чиновника мэрии.
  • Одна из целей таких «рейдов» — предотвратить скопление людей на летних верандах, говорит собеседник издания. По его словам, сейчас на верандах устраивают несанкционированные концерты и дискотеки.
  • Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил «Открытым медиа», что узнал о грядущих «рейдах» от чиновников. Проверки бурно обсуждаются в профессиональном сообществе, добавил он.
  • 31 июля мэрия отчиталась о проверке более 6000 московских магазинов: власти суммарно выписали более 300 млн рублей штрафов из-за отсутствия масок у сотрудников и посетителей и закрыли две точки.
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#новость #штраф #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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4 комментария
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Eugene Smirnov

1

Интересно, а наличие бактерицидных рециркуляторов(обеззараживателей воздуха) будут проверять? Логичней бы их как Роспотребнадзор рекомендовал поставить.

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Саша Неретин

Eugene
0

Просто купить 1 штуку и повесить? Или рассчитать объемы, площади и скорость смены воздуха? Куда вешать? Кто считать будет ? ИП? А без этого всего это бесполезно выброшенные деньги.

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Artem Ilchenko

1

Будут стоять над душой и ждать, пока оголодавший клиент не засунет еду в то место, на котором должна быть маска, после чего с радостью вручат квитанцию на «пятачок».

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iFlow Games

0

Как поесть в маске?)) ахха.

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