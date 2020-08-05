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«Открытые медиа»: вслед за магазинами московские власти проверят соблюдение масочного режима в ресторанах Материал редакции
Одна из целей — предотвратить скопление людей на летних верандах.
- Московские власти проведут проверки соблюдения масочного режима в кафе и ресторанах столицы, а также музеях, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на чиновника мэрии.
- Одна из целей таких «рейдов» — предотвратить скопление людей на летних верандах, говорит собеседник издания. По его словам, сейчас на верандах устраивают несанкционированные концерты и дискотеки.
- Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил «Открытым медиа», что узнал о грядущих «рейдах» от чиновников. Проверки бурно обсуждаются в профессиональном сообществе, добавил он.
- 31 июля мэрия отчиталась о проверке более 6000 московских магазинов: власти суммарно выписали более 300 млн рублей штрафов из-за отсутствия масок у сотрудников и посетителей и закрыли две точки.
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Eugene Smirnov
Интересно, а наличие бактерицидных рециркуляторов(обеззараживателей воздуха) будут проверять? Логичней бы их как Роспотребнадзор рекомендовал поставить.
Саша НеретинEugene
Просто купить 1 штуку и повесить? Или рассчитать объемы, площади и скорость смены воздуха? Куда вешать? Кто считать будет ? ИП? А без этого всего это бесполезно выброшенные деньги.
Artem Ilchenko
Будут стоять над душой и ждать, пока оголодавший клиент не засунет еду в то место, на котором должна быть маска, после чего с радостью вручат квитанцию на «пятачок».
iFlow Games
Как поесть в маске?)) ахха.