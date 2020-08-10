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Право
Татьяна Боброва
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за ссылки на запрещённые сайты в выдаче поиска Материал редакции

Это третий штраф компании за такое нарушение.

  • Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за повторную выдачу в поиске ссылок на запрещённые в России сайты, пишет «Интерфакс».
  • Суд признал компанию виновной по ч. 2.1 ст.13.40 КоАП: минимальное наказание по этой статье для юрлиц — 1,5 млн рублей, максимальное — 5 млн рублей.
  • Постановление принято мировым судьей 25 марта и 7 июля вступило в силу, став обязательным для исполнения, поясняет агентство. Срок добровольной оплаты штрафа — 4 сентября.
  • Google оштрафовали за отказ фильтровать выдачу летом 2019 года. Компания заплатила 700 тысяч рублей штрафа. В Роскомнадзоре говорили, что поисковик выборочно фильтрует трафик, из-за чего при поиске треть ссылок из реестра запрещённой информации остаётся доступна.
  • В 2018 году Google получила 500 тысяч рублей штрафа за отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов.

#новость #google

Татьяна Боброва
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12 комментариев
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Alex Sunseticy

11

Как насчёт штрафа за такие ссылки?

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Evgeniya Belyaeva

4

Хотела бы увидеть список таких запрещённых сайтов. IHerb? LinkedIn ?

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Аскетичный Мультипотенциал

1

А главное Яндекс как выдавал тонну запрещенных сайтов так и выдает - подай руку своему ударь ногой чужого.

Ответить

Пп Пп

Аскетичный
1

Например?

Ответить

Ivan Nezgovorov

–7

Молодцы!! Когда уже это забугорное закроют!

Ответить

Влад Борщ

Ivan
1

Минуса полетели, вы бы хоть тэг <sarcasm> использовали. Очень надеюсь, что вы его просто забыли, а то пиз*ц((

Ответить

Алекс Таций

Ivan
0

Правильно! Даёшь голландский Яндекс в каждый дом!

Ответить

Влад Борщ

0

Дак а смысл в поисковиках убирать ссылки, если сами провайдеры "блокируют" такие сайты? :D

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Кинес Кизиитов

0

Штраф в 20К долларов компании с триллионой долларовой капитализацией... Да, они тут же перестанут это делать, конечно! 

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Vitold Sedyshev

0

Опять лечат насморк. Проблема не в сайтах и поисковой выдаче, а в самой возможности организации таких сайтов. Работать нужно с создателями и тут вопрос международного сотрудничества.

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Pepper510510 Rusty

0

Скорее всего связано с политикой, а не с порно или чем то другим.

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Яна Кашаева

0

Только почему-то в яндексе легче найти пиратское кинцо

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