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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за ссылки на запрещённые сайты в выдаче поиска Материал редакции
Это третий штраф компании за такое нарушение.
- Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал Google на 1,5 млн рублей за повторную выдачу в поиске ссылок на запрещённые в России сайты, пишет «Интерфакс».
- Суд признал компанию виновной по ч. 2.1 ст.13.40 КоАП: минимальное наказание по этой статье для юрлиц — 1,5 млн рублей, максимальное — 5 млн рублей.
- Постановление принято мировым судьей 25 марта и 7 июля вступило в силу, став обязательным для исполнения, поясняет агентство. Срок добровольной оплаты штрафа — 4 сентября.
- Google оштрафовали за отказ фильтровать выдачу летом 2019 года. Компания заплатила 700 тысяч рублей штрафа. В Роскомнадзоре говорили, что поисковик выборочно фильтрует трафик, из-за чего при поиске треть ссылок из реестра запрещённой информации остаётся доступна.
- В 2018 году Google получила 500 тысяч рублей штрафа за отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов.
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Alex Sunseticy
Как насчёт штрафа за такие ссылки?
Evgeniya Belyaeva
Хотела бы увидеть список таких запрещённых сайтов. IHerb? LinkedIn ?
Аскетичный Мультипотенциал
А главное Яндекс как выдавал тонну запрещенных сайтов так и выдает - подай руку своему ударь ногой чужого.
Пп ПпАскетичный
Например?
Ivan Nezgovorov
Молодцы!! Когда уже это забугорное закроют!
Влад БорщIvan
Минуса полетели, вы бы хоть тэг <sarcasm> использовали. Очень надеюсь, что вы его просто забыли, а то пиз*ц((
Алекс ТацийIvan
Правильно! Даёшь голландский Яндекс в каждый дом!
Влад Борщ
Дак а смысл в поисковиках убирать ссылки, если сами провайдеры "блокируют" такие сайты? :D
Кинес Кизиитов
Штраф в 20К долларов компании с триллионой долларовой капитализацией... Да, они тут же перестанут это делать, конечно!
Vitold Sedyshev
Опять лечат насморк. Проблема не в сайтах и поисковой выдаче, а в самой возможности организации таких сайтов. Работать нужно с создателями и тут вопрос международного сотрудничества.
Pepper510510 Rusty
Скорее всего связано с политикой, а не с порно или чем то другим.
Яна Кашаева
Только почему-то в яндексе легче найти пиратское кинцо