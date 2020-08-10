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Кипр согласился поднять до 15% налоги на дивиденды и проценты из России после угрозы Минфина разорвать соглашение Материал редакции
Российский Минфин планирует договориться о таких же условиях с Люксембургом, Мальтой и Нидерландами — в этих странах находятся офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и других.
- Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис в Twitter.
- В российском Минфине уточнили, что Кипр согласился поднять налоги на дивиденды и проценты из России до 15%. В случае отказа Россия грозила разорвать соглашение о льготных налогах. Стороны планируют подписать протокол в сентябре 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
- Согласно действующему соглашению, компания, выводя прибыль в Кипр, затем может снизить ставку при выплате дивидендов до 5-10%, а на проценты по займам — до 0%.
- В Минфине добавили, что планируют в течение месяца завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой, которые также согласились поднять налоги. Также Россия ждёт ответ от Нидерландов насчёт предложения пересмотреть налоговое соглашение.
- Сильнее всего от пересмотра или разрыва соглашения пострадает крупный, в том числе публичный российский бизнес, а также иностранные инвесторы, которые вкладывались в Россию через холдинги, писало VTimes. Например, в Нидерландах зарегистрированы головные компании X5 Retail Group, «Яндекса», «Связного».
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Yury Kotov
Инвестировать надо с островов Русский и Октябрьский теперь 😎
Василий СтепановYury
А тратить в игорной зоне "Красная поляна"
Денис Демидов
В краткосрочной перспективе, казна получит больше денег, в долгосрочной, российские компании станут менее конкурентоспособные по сравнению с иностранцами, которых это не коснется, у которых свободный доступ к более дешевым деньгам.
Без изменения налоговой системы в виде выравнивания налогового бремени между иностранными и российскими компаний, данная инициатива приведет к падению доходов бюджета в долгосрочной перспективе.
Изменить налоговую систему (отменить налог на прибыль и дивиденды в пользу увеличения НДС) невозможно политически, не сможет элита показать населению, насколько дорогая у нас гос. машина, будут и дальше прятаться за массой скрытых от внимания гражданина налогов.
Дмитрий О
Нужно больше золота!
Anatoly Ivanov
@Tinkoffbank Tinkoffbank прокомментируете?
ТинькоффAnatoly
Мы работаем и налоги платим в России :)
Владимир Шарин
Обстрадались бедные)))
Pavel Voronkov
Мальта и Люксембург также согласились на повышение.
Алекс Таций
Только вот Панаму трогать не будут..
Danila Romanov
Разборки идут со странами, которые используются для транзита денег в оффшоры. Кипр, Нидерланды и т.д. они же ща считаются полуоффшорными.
Николай Харитонов
И по традиции, цены поднимутся на 20-30%.
Антон
Россия станет богатой
Михаил Фролов
Если я правильно всё понимаю то власть в России даже не хочет денег. Они же прекрасно понимают что эти 15% они никогда не получат. Российская власть хочет просто ещё сильнее убить общество и бизнес, даже при условии что эти деньги пойдут вообще не им. Наоборот даже получается себе в убыток, так как в будущем это очевидно снизит налогооблагаемую базу для российской налоговой.
Мотайте на ус где вы живёте и грамотно выстраивайте свои бизнес планы. 🤫
Anatoly IvanovМихаил
Ждем офисы X5Retail, Yandex в Панаме?
Honest SabbatiniAnatoly
Они, вероятно будут готовы и 15% платить, лишь бы в Россию не возвращаться. Лучше платить больше, чем однажды потерять все.