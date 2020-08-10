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Татьяна Боброва
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Кипр согласился поднять до 15% налоги на дивиденды и проценты из России после угрозы Минфина разорвать соглашение Материал редакции

Российский Минфин планирует договориться о таких же условиях с Люксембургом, Мальтой и Нидерландами — в этих странах находятся офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и других.

  • Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис в Twitter.
  • В российском Минфине уточнили, что Кипр согласился поднять налоги на дивиденды и проценты из России до 15%. В случае отказа Россия грозила разорвать соглашение о льготных налогах. Стороны планируют подписать протокол в сентябре 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
  • Согласно действующему соглашению, компания, выводя прибыль в Кипр, затем может снизить ставку при выплате дивидендов до 5-10%, а на проценты по займам — до 0%.
  • В Минфине добавили, что планируют в течение месяца завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой, которые также согласились поднять налоги. Также Россия ждёт ответ от Нидерландов насчёт предложения пересмотреть налоговое соглашение.
  • Сильнее всего от пересмотра или разрыва соглашения пострадает крупный, в том числе публичный российский бизнес, а также иностранные инвесторы, которые вкладывались в Россию через холдинги, писало VTimes. Например, в Нидерландах зарегистрированы головные компании X5 Retail Group, «Яндекса», «Связного».

#новость #налоги

Татьяна Боброва
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15 комментариев
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Yury Kotov

4

Инвестировать надо с островов Русский и Октябрьский теперь 😎

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Василий Степанов

Yury
1

А тратить в игорной зоне "Красная поляна"

Ответить

Денис Демидов

3

В краткосрочной перспективе, казна получит больше денег, в долгосрочной, российские компании станут менее конкурентоспособные по сравнению с иностранцами, которых это не коснется, у которых свободный доступ к более дешевым деньгам.

Без изменения налоговой системы в виде выравнивания налогового бремени между иностранными и российскими компаний, данная инициатива приведет к падению доходов бюджета в долгосрочной перспективе.
Изменить налоговую систему (отменить налог на прибыль и дивиденды в пользу увеличения НДС) невозможно политически, не сможет элита показать населению, насколько дорогая у нас гос. машина, будут и дальше прятаться за массой скрытых от внимания гражданина налогов.

Ответить

Дмитрий О

1

Нужно больше золота!

Ответить

Anatoly Ivanov

0

@Tinkoffbank Tinkoffbank прокомментируете? 

Ответить

Тинькофф

Anatoly
3

Мы работаем и налоги платим в России :)

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Владимир Шарин

1

Обстрадались бедные)))

Ответить

Pavel Voronkov

1

Мальта и Люксембург также согласились на повышение.

Ответить

Алекс Таций

1

Только вот Панаму трогать не будут..

Ответить

Danila Romanov

0

Разборки идут со странами, которые используются для транзита денег в оффшоры. Кипр, Нидерланды и т.д. они же ща считаются полуоффшорными.

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Николай Харитонов

0

И по традиции, цены поднимутся на 20-30%.

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Антон

0

Россия станет богатой 

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Михаил Фролов

–1

Если я правильно всё понимаю то власть в России даже не хочет денег. Они же прекрасно понимают что эти 15% они никогда не получат. Российская власть хочет просто ещё сильнее убить общество и бизнес, даже при условии что эти деньги пойдут вообще не им.  Наоборот даже получается себе в убыток, так как в будущем это очевидно снизит налогооблагаемую базу для российской налоговой.

Мотайте на ус где вы живёте и грамотно выстраивайте свои бизнес планы. 🤫

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Anatoly Ivanov

Михаил
0

Ждем офисы X5Retail, Yandex в Панаме?

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Honest Sabbatini

Anatoly
0

Они, вероятно будут готовы и 15% платить, лишь бы в Россию не возвращаться. Лучше платить больше, чем однажды потерять все.

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