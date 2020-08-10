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Право
Татьяна Боброва
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ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store — на компанию жаловалась «Лаборатория Касперского» Материал редакции

Установить iOS-приложение можно только через App Store и компания этим пользуется, объяснил регулятор.

8 комментариев
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ФАС России установила, что Apple занимает доминирующее положение на рынке распространения iOS-приложений, поскольку установить такое приложение легально можно только через App Store. Регулятор завершил расследование по жалобе «Лаборатории Касперского».

С октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля, заявил регулятор. При этом на устройствах Apple есть аналогичная функция Screen Time («Экранное время»).

Пользуясь доминирующим положением, Apple также может не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям компании, утверждают в ФАС. Регулятор выдаст Apple предписание об устранении нарушения.

Доступ в магазин приложений App Store — единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок.

Алексей Доценко
замруководителя ФАС

ФАС возбудила дело против Apple в августе 2019 года. Тогда в «Лаборатории Касперского» заявили, что компания необоснованно заставила её урезать часть функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

В Apple сообщили vc.ru, что сотрудничали с «Лабораторией Касперского», чтобы её приложение соответствовало требованиям магазина: сейчас у компании 13 приложений в App Store, для них выпущены сотни обновлений. Компания не согласна с решением ФАС и будет его оспаривать.

  • Apple не впервые критикуют за монопольное положение на рынке. В июне 2020 года Epic Games, Basecamp, Tinder и другие разработчики раскритиковали комиссии и «монополию» App Store. В частности, сервисы пожаловались, что Apple угрожает удалением приложений из магазина и ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов.
  • После этого Еврокомиссия начала антимонопольные расследования практик Apple из-за Apple Pay и комиссий App Store. В конце июля жалобу на App Store в ЕС подал и Telegram, потребовав разрешить пользователям загружать приложения вне магазина компании.
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#новость #фас #apple #итирегуляторы

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

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Да будет срач! "да как так можно" vs "сперва добейся" 

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Сергей Пеленев

Я
3

А FaceID работает только через чип производства Apple и компания этим пользуется. Что за бред, почему юристы эппла не могут придумать как эпплстор признать неотчуждаемой частью девайса. Мало-ли что в эппле можно сделать только с помощью эппла. 

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Дмитрий Иванов

Сергей
0

AppStore может быть неотчуждаемой частью, а вот запрет на выполнение стороннего кода без отката Apple натянуть на часть функциональности не получится как минимум потому, что Apple таки разрешает это сделать, просто получив энтерпрайз-сертификат — после этого IPA можно раздавать клиентам прямо с сайта.

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Вася Пражкин

Сергей
–2

С FaceID - ладно, а вот батарейку действительно могли бы сделать сменной, причем во всех девайсах включая макбуки. Вот за это Эплу бы стоило навешать дюлей.

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Андрей Викторович

2

Давно пора!

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Стас Захаров

0

Отстаньте от Эпл!

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Aleksey Murashko

–4

Ну и правильно решили, не выполняют требований вас запретить продажу новых айфонов в РФ!

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Егор Корницкий

Aleksey
1

Даёшь старые айфоны!!!)))

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