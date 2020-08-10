ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store — на компанию жаловалась «Лаборатория Касперского» Материал редакции
Установить iOS-приложение можно только через App Store и компания этим пользуется, объяснил регулятор.
ФАС России установила, что Apple занимает доминирующее положение на рынке распространения iOS-приложений, поскольку установить такое приложение легально можно только через App Store. Регулятор завершил расследование по жалобе «Лаборатории Касперского».
С октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля, заявил регулятор. При этом на устройствах Apple есть аналогичная функция Screen Time («Экранное время»).
Пользуясь доминирующим положением, Apple также может не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям компании, утверждают в ФАС. Регулятор выдаст Apple предписание об устранении нарушения.
ФАС возбудила дело против Apple в августе 2019 года. Тогда в «Лаборатории Касперского» заявили, что компания необоснованно заставила её урезать часть функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.
В Apple сообщили vc.ru, что сотрудничали с «Лабораторией Касперского», чтобы её приложение соответствовало требованиям магазина: сейчас у компании 13 приложений в App Store, для них выпущены сотни обновлений. Компания не согласна с решением ФАС и будет его оспаривать.
- Apple не впервые критикуют за монопольное положение на рынке. В июне 2020 года Epic Games, Basecamp, Tinder и другие разработчики раскритиковали комиссии и «монополию» App Store. В частности, сервисы пожаловались, что Apple угрожает удалением приложений из магазина и ограничивает выбор пользователей в пользу собственных сервисов.
- После этого Еврокомиссия начала антимонопольные расследования практик Apple из-за Apple Pay и комиссий App Store. В конце июля жалобу на App Store в ЕС подал и Telegram, потребовав разрешить пользователям загружать приложения вне магазина компании.
Да будет срач! "да как так можно" vs "сперва добейся"
А FaceID работает только через чип производства Apple и компания этим пользуется. Что за бред, почему юристы эппла не могут придумать как эпплстор признать неотчуждаемой частью девайса. Мало-ли что в эппле можно сделать только с помощью эппла.
AppStore может быть неотчуждаемой частью, а вот запрет на выполнение стороннего кода без отката Apple натянуть на часть функциональности не получится как минимум потому, что Apple таки разрешает это сделать, просто получив энтерпрайз-сертификат — после этого IPA можно раздавать клиентам прямо с сайта.
С FaceID - ладно, а вот батарейку действительно могли бы сделать сменной, причем во всех девайсах включая макбуки. Вот за это Эплу бы стоило навешать дюлей.
Ну и правильно решили, не выполняют требований вас запретить продажу новых айфонов в РФ!
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