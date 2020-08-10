Установить iOS-приложение можно только через App Store и компания этим пользуется, объяснил регулятор.

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ФАС России установила, что Apple занимает доминирующее положение на рынке распространения iOS-приложений, поскольку установить такое приложение легально можно только через App Store. Регулятор завершил расследование по жалобе «Лаборатории Касперского».

С октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля, заявил регулятор. При этом на устройствах Apple есть аналогичная функция Screen Time («Экранное время»).

Пользуясь доминирующим положением, Apple также может не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям компании, утверждают в ФАС. Регулятор выдаст Apple предписание об устранении нарушения.

Доступ в магазин приложений App Store — единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок. Алексей Доценко замруководителя ФАС

ФАС возбудила дело против Apple в августе 2019 года. Тогда в «Лаборатории Касперского» заявили, что компания необоснованно заставила её урезать часть функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

В Apple сообщили vc.ru, что сотрудничали с «Лабораторией Касперского», чтобы её приложение соответствовало требованиям магазина: сейчас у компании 13 приложений в App Store, для них выпущены сотни обновлений. Компания не согласна с решением ФАС и будет его оспаривать.