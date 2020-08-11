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Минтруд разъяснил порядок перевода сотрудников на удалёнку, если это не предусмотрено трудовым договором Материал редакции
При сохранении обязанностей зарплата остаётся без изменений.
- Работодатели могут перевести сотрудников на дистанционный режим работы, даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, сообщили в Минтруда, передают «РИА Новости».
- Нужно издать соответствующий приказ и прописать в нём условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие.
- Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, а потом оформить их в установленном порядке.
- Если обязанности сохраняются, то зарплата на удалёнке остаётся без изменений, объяснили в ведомстве.
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