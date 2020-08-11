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Лиана Липанова
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Исследование: количество самозанятых в России выросло в 8-10,5 раз за полгода Материал редакции

Благодаря расширению эксперимента ещё на 19 регионов и стремлению россиян экономить на налогах, считают эксперты.

  • Количество самозанятых по итогам первых шести месяцев 2020 года выросло в 10,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных «Яндекс.Кассы», передают «Ведомости».
  • По данным YouDo, россияне официально регистрируются в качестве самозанятых в 8 раз больше. Всего за полгода самозанятых в Москве стало на 70% больше, подсчитала столичная мэрия.
  • Суммарно по всей России самозанятых больше 850 тысяч человек, сообщало Минэкономразвития в конце июля. Их общий суммарный доход — более 110 млрд рублей, говорили в ведомстве.
  • Самозанятых становится больше из-за роста безработицы и стремления россиян сэкономить на налогах, говорят эксперты, опрошенные «Ведомостями».
  • «Эти два месяца вылились в период переформатирования некоторых граждан, которые стали заниматься тем, чем им хочется и что приносит им доход, тем более что многие лишились прежней работы. К тому же многие были вынуждены зарегистрироваться в качестве самозанятых по требованию работодателя», — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
  • Специальный режим для самозанятых в качестве эксперимента в России стартовал 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. С 1 января 2020 года к ним присоединились ещё 19 регионов России, а с 1 июля 2020 года все регионы могут самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых.
  • Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут россияне, работающие «на себя» без наёмных сотрудников, если доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для них составит 4% при обслуживании физлиц и 6% — юрлиц и ИП.
Что произошло за год эксперимента с…
Коротко о том, как прошёл первый год пилотного проекта.
vc.ru

#новость #самозанятые

Лиана Липанова
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Vladislav Stan

11

Не банкротства и увольнения, а рост самозанятых. Не взрыв, а хлопок

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Михаил Арнаутов

Vladislav
0

Произошла оптимизация - мировая практика. Президент в курсе ситуации.

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Andrew Stepanov

8

ИП закрываются и становятся самозанятыми. Надо для сравнения еще указать насколько снизилось число ИП.

Ответить

Борис Моренко

Andrew
4

плюс переводы бывших штатников в ранг самозанятых.

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Иванка Сегодина

Andrew
0

В апреле в РБК была вот такая статья...
В марте 2020 года прекратили деятельность 66 820 индивидуальных предпринимателей. Это на 77% больше, чем в марте 2019 года (37 718).

Число прекративших работу ИП с начала эпидемии в…
C начала эпидемии в России многие индивидуальные предприниматели начали прекращать свою…
www.rbc.ru
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Georgy Marchenkov

3

Суммарно по всей России самозанятых больше 850 человек, сообщало Минэкономразвития в конце июля. Их общий суммарный доход — более 110 млрд рублей, говорили в ведомстве.

Норм обороты у 850 человек. — более 110 млрд рублей

Ответить

Ерофей Смирнов

Georgy
5

Там просто 1 чиновник среди них

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Александр Якунин

Georgy
1

В России более 850 тыс.

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Лиана Липанова

Georgy
1

😂ой
поправила на 850 тысяч, спасибо

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Alex Marvell

Georgy
0

Это как со средней з/п)) Из 850 тыщ пару Ротенбергов зарабатывают миллиарды, а остальные 849,998 тыщ. по сотке зарабатывают))

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Vlad Kors

0

Было 0, зарегистрировался 1 - у нас 100% рост!

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Sasha Korablyov

Vlad
6

С 0 до 1 рост не 100%, а плюс бесконечность

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Trubin 🐜

2

Маникюрши и репетиторы как были в серой зоне, там так и сидят, это безопаснее. А самозанятыми оформляются бывшие ИП, чтобы не платить конские страховые взносы.

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Холден Колфилд

0

Суммарно 850 по всей России?

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