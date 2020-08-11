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Исследование: количество самозанятых в России выросло в 8-10,5 раз за полгода Материал редакции
Благодаря расширению эксперимента ещё на 19 регионов и стремлению россиян экономить на налогах, считают эксперты.
- Количество самозанятых по итогам первых шести месяцев 2020 года выросло в 10,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных «Яндекс.Кассы», передают «Ведомости».
- По данным YouDo, россияне официально регистрируются в качестве самозанятых в 8 раз больше. Всего за полгода самозанятых в Москве стало на 70% больше, подсчитала столичная мэрия.
- Суммарно по всей России самозанятых больше 850 тысяч человек, сообщало Минэкономразвития в конце июля. Их общий суммарный доход — более 110 млрд рублей, говорили в ведомстве.
- Самозанятых становится больше из-за роста безработицы и стремления россиян сэкономить на налогах, говорят эксперты, опрошенные «Ведомостями».
- «Эти два месяца вылились в период переформатирования некоторых граждан, которые стали заниматься тем, чем им хочется и что приносит им доход, тем более что многие лишились прежней работы. К тому же многие были вынуждены зарегистрироваться в качестве самозанятых по требованию работодателя», — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
- Специальный режим для самозанятых в качестве эксперимента в России стартовал 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. С 1 января 2020 года к ним присоединились ещё 19 регионов России, а с 1 июля 2020 года все регионы могут самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых.
- Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут россияне, работающие «на себя» без наёмных сотрудников, если доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для них составит 4% при обслуживании физлиц и 6% — юрлиц и ИП.
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Vladislav Stan
Не банкротства и увольнения, а рост самозанятых. Не взрыв, а хлопок
Михаил АрнаутовVladislav
Произошла оптимизация - мировая практика. Президент в курсе ситуации.
Andrew Stepanov
ИП закрываются и становятся самозанятыми. Надо для сравнения еще указать насколько снизилось число ИП.
Борис МоренкоAndrew
плюс переводы бывших штатников в ранг самозанятых.
Иванка СегодинаAndrew
В апреле в РБК была вот такая статья...
В марте 2020 года прекратили деятельность 66 820 индивидуальных предпринимателей. Это на 77% больше, чем в марте 2019 года (37 718).
Georgy Marchenkov
Суммарно по всей России самозанятых больше 850 человек, сообщало Минэкономразвития в конце июля. Их общий суммарный доход — более 110 млрд рублей, говорили в ведомстве.
Норм обороты у 850 человек. — более 110 млрд рублей
Ерофей СмирновGeorgy
Там просто 1 чиновник среди них
Александр ЯкунинGeorgy
В России более 850 тыс.
Лиана ЛипановаGeorgy
😂ой
поправила на 850 тысяч, спасибо
Alex MarvellGeorgy
Это как со средней з/п)) Из 850 тыщ пару Ротенбергов зарабатывают миллиарды, а остальные 849,998 тыщ. по сотке зарабатывают))
Vlad Kors
Было 0, зарегистрировался 1 - у нас 100% рост!
Sasha KorablyovVlad
С 0 до 1 рост не 100%, а плюс бесконечность
Trubin 🐜
Маникюрши и репетиторы как были в серой зоне, там так и сидят, это безопаснее. А самозанятыми оформляются бывшие ИП, чтобы не платить конские страховые взносы.
Холден Колфилд
Суммарно 850 по всей России?