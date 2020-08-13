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TeleSport предъявила «Яндексу» иск на 2,95 млрд рублей за размещение в «Яндекс.Видео» роликов из соцсетей группы Материал редакции
Юристы называют процесс беспрецедентным.
- АО «Телеспорт Груп» (TeleSport Group) подала в Мосгорсуд иск к «Яндексу» и потребовала компенсацию в 2,95 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. «Яндекс» «незаконно заимствует чужой дорогостоящий медиапродукт, капитализируя свой бизнес», говорится в иске.
- Истец утверждает, что «Яндекс» нарушил его исключительные права на хайлайты (нарезки лучших моментов) футбольных матчей чемпионата Италии. При этом некоторые проиндексированные видео сам истец публиковал в соцсетях, указывает газета.
- В подтверждение TeleSport привела 590 ссылок на поисковую выдачу «Яндекса». Большинство из них ведут на ролики, встроенные в «Яндекс.Видео», убедилась газета.
- Просмотр некоторых уже недоступен с пометкой «встраивание видео запрещено правообладателем». Пользователю предлагается перейти по ссылке к источнику, например, в «Одноклассники».
- В 2019 году TeleSport разрешила «Яндексу» использовать видео до 31 декабря, но лицензионное соглашение стороны не заключили. После этой даты «Яндекс.Видео» продолжил индексировать хайлайты, объясняет истец.
- В «Яндексе» назвали иск безосновательным. «TeleSport не может подать претензии в адрес социальных сетей, куда самостоятельно загрузила видео, но почему-то подает их в сторону поисковика. Как поисковик «Яндекс» индексирует все видео в интернете, размещенные в публичном доступе и не закрытые от индексации. При этом мы не должны и не можем определять правой статус того или иного контента в интернете», — комментируют в компании.
- Подобные спорные ситуации детально регулировать должен меморандум о борьбе с пиратством, но его до сих пор не внесли в Госдуму, напомнили в «Яндексе». «Пока не будет принят равноприменимый "антипиратский закон", будут возникать ситуации, когда недобросовестные правообладатели пытаются заработать на контенте дважды — через размещение в интернете и через суд», — заявили в компании.
- Российские суды ещё не рассматривали подобные иски — это прецедентное дело, считает старший юрист Vegas Lex Кирилл Никитин. По его словам, обвинения TeleSport «как минимум неочевидны» — «Яндекс» проиндексировал законно размещенную информацию.
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Saucedo Puetz
Вот это правильная борьба с пиратством-жаба и гадюка сцепились за миллиарды
Misha ZakarinSaucedo
Борьба с пиратством, в которой сами пираты — сторонние наблюдатели
Ol Ka
Яндекс.Щи — серьёзные и небитые!
Игорь Крафт
Все знают что у Яндекса кризис идей, но зато денег горы! Быть тупым, но богатым либо умным, но нищим ! Что бы выбрали вы?
Я не скажу свое имя машинеИгорь
Быть молодым и здоровым лучше, чем быть старым и больным же -)