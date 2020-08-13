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ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» на 200 тысяч рублей из-за рекламы об эффективности препарата против Covid-19 Материал редакции
«Отисифарм» запустил рекламу в январе — регулятор считает, что она вводила потребителей в заблуждение.
- Федеральная антимонопольная служба оштрафовала АО «Отисифарм», производителя противовирусного препарата «Арбидол», на 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.
- В рекламе «Арбидола» утверждалось, что препарат активен даже против Covid-19 и это доказано исследованиями.
- «Комиссия оценивала не эффективность применения "Арбидола" для лечения Covid-19, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства», — отметили в ФАС.
- На момент выхода ролика в инструкции по применению лекарства не было информации про эффективность против Covid-19, пояснил регулятор.
- За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.
- В январе 2020 года на нескольких радиостанциях транслировалась реклама «Арбидола». В феврале ФАС возбудила дело против производителя. Тогда в «Отисифарм» утверждали, что в рекламе препарата есть вся необходимая по закону информация. О лечении коронавируса в рекламе заявлял и производитель «Ингавирина».
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Евгений Симутин
Нанесён непоправимый урон по производителю арбидола, так вижу
Danil KaigorodovЕвгений
Ага, прям обанкротились
Александр АнтиповЕвгений
Это смешно, что это за штраф то такой? Кофе для компании дороже обходиться.
S.Z
Они столько за 10 минут зарабатывают
Евгений СимутинS.Z
Если не за одну
Иван ИвановЕвгений
ФАС, по данным РБК, имел претензии к компании "Отисифарм".
АО с таким названием за 2019 год обернуло 23млрд₽ и получило 7,2млрд₽ прибыли.
В 2019 году 365 дней, 8760 часов, 525600 минут.
Если считать производство АО "Отисифарм" безостановочным, то 200к₽ в 2019 году они заработали за 14,6 минуты.
BearStrikesBackИван
Дураки - самый ценный ресурс. У них настолько все в шоколаде, что русское ООО у них показывает 30% чистой прибыли? (не на УСН). Просто ахуеть.
Artem Chernix
200 тысяч конечно существенная сумма, но явно не для арбидола не обеднеют. Скорее всего они в десятки раз больше заработали на этой рекламе.
Евгений Кислов
зато бабок в магазинах штрафуют на 300k за продажу без маски
Ware WowЕвгений
бабок?
Petr
Аххаха. А прибыль 200 млн небось))
NickPetr
По данным это недельная выручка в феврале. Именно за продажи Арбидола.
Умид Аскаров
Vyacheslav Berendeev
ЭТО ОЧЕНЬ СМЕШНО.
Игорь Крафт
Заработал 200 лямов!?! Будь добр заплати штраф 200 тыс .руб!!!
Умид АскаровИгорь
«плоти нологи» уже не работает?
Максим Яцковский
Во первых, это красиво. Если брать озвученные данные по увеличившимся продажам за период конец января - начало февраля, то уже в опте дополнительно 24 млн. заработали. За весь период пандемии данных нет, но думаю 150 уж сделали. И заплатить штраф в 0.1% ?! Отличный бизнес. Высокие технологии. Эффективное управление продажами. Всем бы так. (где-то тут сарказм затесался)
Dmitry Myachin
Вы же понимаете, что это сумма за первый раз. Если не прекратят, будут повторные штрафы и суммы будут расти.
По мне, пусть хоть вообще бы штрафа не было, главное, чтобы был ультиматум, что ещё раз — и бан полный.
Вася Пражкин
Еще говорят, от Арбидола молодеют и Путин проходит. На заметку белорусам, кстати.