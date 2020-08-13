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Право
Лиана Липанова
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ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» на 200 тысяч рублей из-за рекламы об эффективности препарата против Covid-19 Материал редакции

«Отисифарм» запустил рекламу в январе — регулятор считает, что она вводила потребителей в заблуждение.

  • Федеральная антимонопольная служба оштрафовала АО «Отисифарм», производителя противовирусного препарата «Арбидол», на 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.
  • В рекламе «Арбидола» утверждалось, что препарат активен даже против Covid-19 и это доказано исследованиями.
  • «Комиссия оценивала не эффективность применения "Арбидола" для лечения Covid-19, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства», — отметили в ФАС.
  • На момент выхода ролика в инструкции по применению лекарства не было информации про эффективность против Covid-19, пояснил регулятор.
  • За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.
  • В январе 2020 года на нескольких радиостанциях транслировалась реклама «Арбидола». В феврале ФАС возбудила дело против производителя. Тогда в «Отисифарм» утверждали, что в рекламе препарата есть вся необходимая по закону информация. О лечении коронавируса в рекламе заявлял и производитель «Ингавирина».
ФАС возбудила дело против производителя…
«Отисифарм» запустил рекламу в январе 2020 года на радио — регулятор считает, что она могла ввести…
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#новость #фас

Лиана Липанова
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Евгений Симутин

22

Нанесён непоправимый урон по производителю арбидола, так вижу

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Danil Kaigorodov

Евгений
3

Ага, прям обанкротились

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Александр Антипов

Евгений
0

Это смешно, что это за штраф то такой? Кофе для компании дороже обходиться. 

Ответить

S.Z

4

Они столько за 10 минут зарабатывают

Ответить

Евгений Симутин

S.Z
2

Если не за одну

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Иван Иванов

Евгений
8

ФАС, по данным РБК, имел претензии к компании "Отисифарм".

АО с таким названием за 2019 год обернуло 23млрд₽ и получило 7,2млрд₽ прибыли.

В 2019 году 365 дней, 8760 часов, 525600 минут.

Если считать производство АО "Отисифарм" безостановочным, то 200к₽ в 2019 году они заработали за 14,6 минуты.

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BearStrikesBack

Иван
1

Дураки - самый ценный ресурс. У них настолько все в шоколаде, что русское ООО у них показывает 30% чистой прибыли? (не на УСН). Просто ахуеть.

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Artem Chernix

2

200 тысяч конечно существенная сумма, но явно не для арбидола не обеднеют. Скорее всего они в десятки раз больше заработали на этой рекламе.

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Евгений Кислов

1

зато бабок в магазинах штрафуют на 300k за продажу без маски

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Ware Wow

Евгений
0

бабок?

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Petr

1

Аххаха. А прибыль 200 млн небось))

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Nick

Petr
0

По данным это недельная выручка в феврале. Именно за продажи Арбидола.

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Умид Аскаров

1
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Vyacheslav Berendeev

0

ЭТО ОЧЕНЬ СМЕШНО.

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Игорь Крафт

0

Заработал 200 лямов!?! Будь добр заплати штраф 200 тыс .руб!!!

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Умид Аскаров

Игорь
0

«плоти нологи» уже не работает?

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Максим Яцковский

0

Во первых, это красиво. Если брать озвученные данные по увеличившимся продажам за период конец января - начало февраля, то уже в опте дополнительно 24 млн. заработали. За весь период пандемии данных нет, но думаю 150 уж сделали. И заплатить штраф в 0.1% ?! Отличный бизнес. Высокие технологии. Эффективное управление продажами. Всем бы так. (где-то тут сарказм затесался)

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Dmitry Myachin

0

Вы же понимаете, что это сумма за первый раз. Если не прекратят, будут повторные штрафы и суммы будут расти.

По мне, пусть хоть вообще бы штрафа не было, главное, чтобы был ультиматум, что ещё раз — и бан полный.

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Вася Пражкин

0

Еще говорят, от Арбидола молодеют и Путин проходит. На заметку белорусам, кстати.

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