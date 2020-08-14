До этого Amazon удавалось отбиваться от исков за некачественные товары.

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Четвертый окружной апелляционный суд Калифорнии постановил, что Amazon может быть привлечена к ответственности из-за неисправностей товаров сторонних продавцов на своём маркетплейсе, передаёт CNBC.

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Суд вынес такое решение в связи с иском потребительницы, которая получила ожоги третьей степени от неисправного аккумулятора для ноутбука, который она купила у компании Lenoge Technology на маркетплейсе Amazon.

Amazon входит в «цепочку реализации» неисправного аккумулятора: компания хранила товар на своих складах, получила оплату за него и осуществила доставку, а также установила «условия сотрудничества» со сторонним продавцом, указывает суд.

«Какой бы термин мы ни использовали для описания роли Amazon, будь то "розничный торговец", "дистрибьютор" или просто "посредник", он сыграл ключевую роль в получении потребителем этого товара. Amazon должна нести ответственность, если продукт, продаваемый через ее сайт, окажется дефектным», — заключил суд.

На момент публикации заметки представители Amazon не ответили на запрос издания. Ранее компания заявляла, что инвестирует «сотни миллионов долларов» в год, чтобы обеспечить соответствие товара нормативам и сделать его безопасным, напоминает CNBC.