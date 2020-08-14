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Право
Лиана Липанова
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Калифорнийский суд возложил на Amazon ответственность за бракованные товары сторонних продавцов на маркетплейсе Материал редакции

До этого Amazon удавалось отбиваться от исков за некачественные товары.

5 комментариев
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Четвертый окружной апелляционный суд Калифорнии постановил, что Amazon может быть привлечена к ответственности из-за неисправностей товаров сторонних продавцов на своём маркетплейсе, передаёт CNBC.

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Суд вынес такое решение в связи с иском потребительницы, которая получила ожоги третьей степени от неисправного аккумулятора для ноутбука, который она купила у компании Lenoge Technology на маркетплейсе Amazon.

Amazon входит в «цепочку реализации» неисправного аккумулятора: компания хранила товар на своих складах, получила оплату за него и осуществила доставку, а также установила «условия сотрудничества» со сторонним продавцом, указывает суд.

«Какой бы термин мы ни использовали для описания роли Amazon, будь то "розничный торговец", "дистрибьютор" или просто "посредник", он сыграл ключевую роль в получении потребителем этого товара. Amazon должна нести ответственность, если продукт, продаваемый через ее сайт, окажется дефектным», — заключил суд.

На момент публикации заметки представители Amazon не ответили на запрос издания. Ранее компания заявляла, что инвестирует «сотни миллионов долларов» в год, чтобы обеспечить соответствие товара нормативам и сделать его безопасным, напоминает CNBC.

  • Постановление наносит серьёзный удар по Amazon, которая в течение многих лет успешно отбивалась от исков и ответственности за бракованную продукцию, продаваемую через ее маркетплейс, пишет CNBC.
  • Благодаря маркетплейсу Amazon смог во втором квартале 2020 года получить рекордную выручку с ростом на 41% год к году — $88,91 млрд. Чистая прибыль компании составила $5,2 млрд.
  • Однако тогда же компании пришлось создать Отдел по борьбе с преступлениями, который занимается привлечением к ответственности тех, кто нарушает правила маркетплейса и продаёт контрафакт.

#новость #amazon

Лиана Липанова
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5 комментариев
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3216q114

2

Калифорния  всегда была продвинутой в плане борьбы с корпорациями (монополиями), по социальным вопросам и экологии.
За это и заслужило называться левым штатом.

Например ещё до нефтяного кризиса, именно калифорния экологический законом разрушила монополию большой тройка автопроизводителей и помогла выйти японским  автопроизводителям на американский рынок. И сейчас по вопросу выбросов идёт в авангарде. Не с проста тесла начинала с калифорнии.

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Uuno Turhopuru

1

"Мы только агрегатор, а сами услуги предоставляют наши партнеры..." Хмм.. Где-то я это уже слышал...:-/

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Александр Якунин

–3

Ситлуация вкорне не логичная, а заявитель иска троль, не дает покоя капитализация Amazon.

Просто гипотетически представьте, машина каршеринга, на ней ехал водитель A, который подвинул сечение назад так как его рост больше среднего, когда поездка была закончена он вышел из машины, Водитель Б Взял машину и поехала но на светофоре его нога не дотянулась что бы нажать на педаль тормоза до конца и случилось ДТП, а виновным в этом ДТП признали водителя А так как он не вернул сидение назад.

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Saucedo Puetz

0

Еще бы ozon, WB и прочие маркетрлейсы у нас так хлопнули

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Anna Petrova

0

Очень верное решение!!!
Мы же в магазине имеем права вернуть товар в течение 14 дней, а на всяких беру и озонах могут вообще не то прислать или сломанное заранее!
Пусть отвечают за мои деньги!

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