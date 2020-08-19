Минкомсвязи предложило критерии для отбора бесплатных социально значимых сайтов: на них не должно быть видео и рекламы Материал редакции
Весной в список вошёл 391 такой сайт, в том числе «ВКонтакте» и Ozon.
Минкомсвязи разработало проект поправок в закон «О связи», в котором предложило критерии определения социально значимых сайтов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо министерства главе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину. Среди требований:
- Сайты должны быть зарегистрированы в доменной зоне «ru», «рф», «su», «дети».
- Сайт должен быть включён в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
- Он должен принадлежать российскому юрлицу, доля иностранного капитала в котором не превышает 20%.
- Не менее 50% российской аудитории должны иметь доступ к сайту в России.
- На сайте не должно быть аудио- или видеороликов, а также рекламы, за исключением социальной.
- На сайте должны публиковаться материалы преимущественно российской тематики, а основной его язык — русский или государственные языки регионов.
- Владелец сайта не может размещать информацию о платных услугах, давать ссылки на них. Исключение — государственные и муниципальные услуги.
Согласно законопроекту, формированием и ведением реестра сайтов должно заниматься правительство, указывает издание.
В марте РБК опубликовало часть критериев отбора сайтов, но в Минкомсвязи сообщили, что они неактуальны. Глава министерства Максут Шадаев говорил, что в числе критериев будут доля сервиса на рынке и размер российской аудитории.
Минкомсвязи запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года — он продлится до конца года. В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру».
В список социально значимых вошёл 391 сайт, включая «ВКонтакте», «Яндекс», AliExpress, Ozon и другие, в июне их количество сократилось до 371. В июле РСПП оценил убытки провайдеров домашнего интернета в апреле-июне в 191,6–220,2 млн рублей. С начала эксперимента, по данным Минкомсвязи, в нём поучаствовал 1 млн россиян, указывают «Ведомости».
"Исключение — государственные и муниципальные услуги." , почему государству можно, а другим нельзя?
Ну, то есть если это Озон, то видеообзоры Товаров теперь под запретом?
Трудно судить о законопроекте по статье на VC, но пока что из нее следует, что если сайт планирует зарабатывать, то лучше в этот список бесплатных социально значимых сайтов не попадать ))))))))))
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