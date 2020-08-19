Весной в список вошёл 391 такой сайт, в том числе «ВКонтакте» и Ozon.

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Минкомсвязи разработало проект поправок в закон «О связи», в котором предложило критерии определения социально значимых сайтов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо министерства главе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину. Среди требований:

Сайты должны быть зарегистрированы в доменной зоне «ru», «рф», «su», «дети».

Сайт должен быть включён в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Он должен принадлежать российскому юрлицу, доля иностранного капитала в котором не превышает 20%.

Не менее 50% российской аудитории должны иметь доступ к сайту в России.

На сайте не должно быть аудио- или видеороликов, а также рекламы, за исключением социальной.

На сайте должны публиковаться материалы преимущественно российской тематики, а основной его язык — русский или государственные языки регионов.



Владелец сайта не может размещать информацию о платных услугах, давать ссылки на них. Исключение — государственные и муниципальные услуги.

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Согласно законопроекту, формированием и ведением реестра сайтов должно заниматься правительство, указывает издание.

В марте РБК опубликовало часть критериев отбора сайтов, но в Минкомсвязи сообщили, что они неактуальны. Глава министерства Максут Шадаев говорил, что в числе критериев будут доля сервиса на рынке и размер российской аудитории.

Минкомсвязи запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года — он продлится до конца года. В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру».