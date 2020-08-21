Компания перечислила преступникам $100 тысяч в биткоинах и взяла обязательство о молчании о взломе в 2016 году.

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Окружной суд Сан-Франциско в США предъявил обвинение бывшему директору по безопасности Uber Джозефу Салливану из-за сокрытия утечки данных 57 млн пользователей и водителей в 2016 году, передаёт The New York Times.

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Салливан обвиняется в сокрытии преступления и воспрепятствовании правосудию, уточняет Bloomberg. Хакеры связались с ним после допроса в Федеральной торговой комиссии о другой утечке, и сообщили о новом взломе. О нём Салливан властям уже не рассказал.

Взломщикам выплатили $100 тысяч в биткоинах по программе поиска уязвимостей bug bounty и взяли с них обязательство молчать об инциденте, пишет Bloomberg. После успешного взлома систем Uber они атаковали другие ИТ-компании, сообщил прокурор США Дэвид Л. Андерсон. В 2019 году преступники признали вину.

Представитель обвиняемого Брэдфорд Уильямс заявил, что только благодаря Салливану стали известны имена хакеров. Он подчеркнул, что директор по безопасности действовал согласно правилам компании и обсуждал ситуацию с другими сотрудниками.

Об утечке данных компания сообщила только в 2017 году, после смены главы Uber и увольнения Салливана, указывает агентство. Экс-глава и сооснователь Uber Трэвис Каланик знал о взломе и в переписке с руководителем по безопасности упоминал программу bug bounty.