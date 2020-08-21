vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Право
Татьяна Боброва
759

Роскомнадзор подал в суд на сайт «220vk», который собирает открытые данные пользователей «ВКонтакте» Материал редакции

Регулятор считает, что сервис, собирающий открытую информацию, нарушает закон о персональных данных.

1 комментарий
В закладки

Создатель сервиса «220vk», который собирает открытые данные пользователей «ВКонтакте», Андрей Анисимов сообщил, что Роскомнадзор подал иск о признании незаконной работу сайта 220vk.com. Регулятор считает, что сервис нарушает закон о персональных данных.

На сайт пожаловался один из пользователей, пояснил Анисимов в беседе с vc.ru. «Факт того, что на сайте используются открытые данные социальной сети “ВКонтакте”, с публичностью которых соглашается каждый пользователь при регистрации, никак не учитывается», — отметил он.

Роскомнадзор подал иск в июне 2020 года, 17 августа прошло первое заседание, но представитель истца на него не явился, добавил создатель сервиса. Следующее заседание запланировано на 10 сентября 2020 года. В Роскомнадзоре на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru.

По словам Анисимова, команда не планирует закрывать сервис: «В худшем случае будем переводить пользователей на VPN и зеркала». Пока сервис ищет юриста в Москве, который мог бы представлять его интересы в суде. Если суд встанет на сторону Роскомнадзора, регулятор может заблокировать доступ к сайту.

Созданный в 2014 году сервис «220vk» позволяет бесплатно определять удаление друзей и подписчиков конкретного пользователя «ВКонтакте», его подписки на сообщества, изменение имени, города и так далее. По данным Liveinternet, у сайта в августе 2020 года было около 565 тысяч посещений.

#новость #вконтакте #роскомнадзор

Татьяна Боброва
+43 857
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 152001, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Aug 2020 18:05:23 +0300", "is_special": false }
10 новых фич «Тинькофф Инвестиций»
Инвесткопилка, 6 новых валют, первичное размещение облигаций — и много чего еще
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Роман Александров

6

Очередной полезный ресурс, не знал о нем, спасибо, РКН

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Kokoc Group
Подписан
Отписаться
Kokoc Group запускает финансовую партнерскую сеть Rafinad
Группа компаний Kokoc Group продолжает инвестировать в CPA-рынок (CPA: Cost Per Action, или оплата за действие) и запус…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
«В ходе конфликта мы просто просрали бизнес». Артем Кабалкин, со-основатель LPgenerator
Более двух лет длился корпоративный конфликт сооснователей проекта LPgenerator. Партнеры помирились, но за время споров…
3
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью Дмитрия Фадина, директора по стратегическому развитию и инновациям ИНВИТРО
Цифровая медицина — сфера, охватывающая аппаратные и программные решения и услуги, помогающие вести постоянный монитори…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
«Альфа-банк» с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Кирилл Крайнов

«Автомобиль многое говорит о…

Name

«Автомобиль многое говорит о…

Egor Voinov

Notion. Что такое, как…

AlexVulgarix

«Автомобиль многое говорит о…

Avdotii Pedishnii

Зарплата начинающего девелопера…

Николай Черных

Заработать на холоде: как…

Alex Chernyshev

Стартап Glide создаёт мобильные…

Bella Donn

«Альфа-банк» с 1 сентября…

ctqwa

Два экрана рекламы в…

Alex Badin

Bloomberg: Amazon перестала…

Michael Golovastikov

«В ходе конфликта мы просто…

From Siberia to…

«В ходе конфликта мы просто…

Евгений Смирнов

«Альфа-банк» с 1 сентября…

Name

«Ашан» получил €200 млн от…

Michael Golovastikov

Стартап Glide создаёт мобильные…

Stanislav Savvinykh

«В ходе конфликта мы просто…

Name

Как раскрутить социальный…

Розарио Агро

Counterpoint Research: доля…

Тинькофф

«Тинькофф» изменит условия…

Anton Reut

Стартап Glide создаёт мобильные…