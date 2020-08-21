Роскомнадзор подал в суд на сайт «220vk», который собирает открытые данные пользователей «ВКонтакте» Материал редакции
Регулятор считает, что сервис, собирающий открытую информацию, нарушает закон о персональных данных.
Создатель сервиса «220vk», который собирает открытые данные пользователей «ВКонтакте», Андрей Анисимов сообщил, что Роскомнадзор подал иск о признании незаконной работу сайта 220vk.com. Регулятор считает, что сервис нарушает закон о персональных данных.
На сайт пожаловался один из пользователей, пояснил Анисимов в беседе с vc.ru. «Факт того, что на сайте используются открытые данные социальной сети “ВКонтакте”, с публичностью которых соглашается каждый пользователь при регистрации, никак не учитывается», — отметил он.
Роскомнадзор подал иск в июне 2020 года, 17 августа прошло первое заседание, но представитель истца на него не явился, добавил создатель сервиса. Следующее заседание запланировано на 10 сентября 2020 года. В Роскомнадзоре на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru.
По словам Анисимова, команда не планирует закрывать сервис: «В худшем случае будем переводить пользователей на VPN и зеркала». Пока сервис ищет юриста в Москве, который мог бы представлять его интересы в суде. Если суд встанет на сторону Роскомнадзора, регулятор может заблокировать доступ к сайту.
Созданный в 2014 году сервис «220vk» позволяет бесплатно определять удаление друзей и подписчиков конкретного пользователя «ВКонтакте», его подписки на сообщества, изменение имени, города и так далее. По данным Liveinternet, у сайта в августе 2020 года было около 565 тысяч посещений.
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