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Право
Лиана Липанова
681

Минкульт ужесточит правила возврата бумажных билетов на мероприятия: заявление нужно подать лично или письмом за три дня Материал редакции

Как возвращать электронные билеты, решит организатор.

  • Минкульт предложил ужесточить правила возврата билетов на мероприятия: для этого покупатель должен будет подать заявление лично или заказным письмом не менее чем за три дня до мероприятия, передаёт «Коммерсантъ».
  • Речь идёт о купленных в кассах бумажных билетах. Порядок возврата электронных билетов определяет организатор мероприятия. К заявлению нужно будет приложить копии паспорта, билета и чека, говорится в документе.
  • Компания должна рассмотреть заявление в течение десяти дней и может отказать при попытке вернуть с помощью одного заявления больше двух билетов. Другим поводом для отказа может стать покупка билетов по акции.
  • Сейчас вернуть всю стоимость билета можно не позднее чем за десять за десять дней до мероприятия и не менее половины — за пять дней.
  • В пресс-службе Минкульта заявили, что новый документ уточняет сроки, условия и перечень документов: раньше детали определялись организатором, а закон о культуре регламентировал только порядок возврата.
  • Усложнение процедуры отпугнет покупателей, которые и так откладывают покупку билетов из-за опасений, что мероприятие может отмениться, соглашаются основатель Intickets Татьяна Кондратенко и исполнительный директор билетного оператора Radario Елена Кипорук.
  • Однако Минкульт объяснил, что при желании организаторы смогут принимать заявление о возврате и онлайн и возвращать 100% стоимости билета даже в день мероприятия.

#новость #ивенты #минкультуры

Лиана Липанова
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Vladislav S

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Можно еще, чтобы только на перекладных, или голубинной почтой возвращали.
Ну или только с согласия кассира у которого покупали. 

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ivan krapivin

Vladislav
0

Вы снова о каких-то полумерах. 
Печатный билет уже нанес урон всей цепочке поставщиков.
Поэтому нужно ликвидировать сам объект в первую очередь. Воспользоваться шредером, авторизованным в Минкомсвязи, заверить факт ликвидации нотариусом. Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Минприроды, высадить дерево, согласовав посадку на Госуслугах.

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Sergei Timofeyev

ivan
0

Уточню, что нужно ликвидировать культурный объект, а не просто объект!

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Denis1710

Vladislav
0

Только с согласия родственников кассира у которого покупали. Не менее 3 подписей...

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Александр Горелик

7

Предлагаю разрешить распустить минкульт

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Sergei Timofeyev

Александр
0

Он же сам распустился. Смотрите какие директивы пишут!

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Сергей Макаров

3

Могут же для людей делать сервис!

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Ольга Хошвагт

0

за десять за десять дней до мероприятия - отпечатались, что ли?

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sando

Ольга
1

не, это креативное написание «за двадцать дней»

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Aleksandr Umnov

0

Купил в прошлом году 2 билета на The Killers. Хотел в июне их сдать, но сервис redkassa не захотел принимать заявление. Предлог типа большее 4000 возвратов у них и когда вернут не могут сказать. 180 дней ждать.
Не понимаю, у них комиссия сервиса, а кеш куда пропадает покупателей? 

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Denis1710

0

Минкульт предложил ужесточить правила возврата билетов на мероприятия: для этого покупатель должен будет подать заявление лично или заказным письмом не менее чем за три дня до мероприятия...

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