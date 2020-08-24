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Минкульт ужесточит правила возврата бумажных билетов на мероприятия: заявление нужно подать лично или письмом за три дня Материал редакции
Как возвращать электронные билеты, решит организатор.
- Минкульт предложил ужесточить правила возврата билетов на мероприятия: для этого покупатель должен будет подать заявление лично или заказным письмом не менее чем за три дня до мероприятия, передаёт «Коммерсантъ».
- Речь идёт о купленных в кассах бумажных билетах. Порядок возврата электронных билетов определяет организатор мероприятия. К заявлению нужно будет приложить копии паспорта, билета и чека, говорится в документе.
- Компания должна рассмотреть заявление в течение десяти дней и может отказать при попытке вернуть с помощью одного заявления больше двух билетов. Другим поводом для отказа может стать покупка билетов по акции.
- Сейчас вернуть всю стоимость билета можно не позднее чем за десять за десять дней до мероприятия и не менее половины — за пять дней.
- В пресс-службе Минкульта заявили, что новый документ уточняет сроки, условия и перечень документов: раньше детали определялись организатором, а закон о культуре регламентировал только порядок возврата.
- Усложнение процедуры отпугнет покупателей, которые и так откладывают покупку билетов из-за опасений, что мероприятие может отмениться, соглашаются основатель Intickets Татьяна Кондратенко и исполнительный директор билетного оператора Radario Елена Кипорук.
- Однако Минкульт объяснил, что при желании организаторы смогут принимать заявление о возврате и онлайн и возвращать 100% стоимости билета даже в день мероприятия.
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Vladislav S
Можно еще, чтобы только на перекладных, или голубинной почтой возвращали.
Ну или только с согласия кассира у которого покупали.
ivan krapivinVladislav
Вы снова о каких-то полумерах.
Печатный билет уже нанес урон всей цепочке поставщиков.
Поэтому нужно ликвидировать сам объект в первую очередь. Воспользоваться шредером, авторизованным в Минкомсвязи, заверить факт ликвидации нотариусом. Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Минприроды, высадить дерево, согласовав посадку на Госуслугах.
Sergei Timofeyevivan
Уточню, что нужно ликвидировать культурный объект, а не просто объект!
Denis1710Vladislav
Только с согласия родственников кассира у которого покупали. Не менее 3 подписей...
Александр Горелик
Предлагаю разрешить распустить минкульт
Sergei TimofeyevАлександр
Он же сам распустился. Смотрите какие директивы пишут!
Сергей Макаров
Могут же для людей делать сервис!
Ольга Хошвагт
за десять за десять дней до мероприятия - отпечатались, что ли?
sandoОльга
не, это креативное написание «за двадцать дней»
Aleksandr Umnov
Купил в прошлом году 2 билета на The Killers. Хотел в июне их сдать, но сервис redkassa не захотел принимать заявление. Предлог типа большее 4000 возвратов у них и когда вернут не могут сказать. 180 дней ждать.
Не понимаю, у них комиссия сервиса, а кеш куда пропадает покупателей?
Denis1710
Минкульт предложил ужесточить правила возврата билетов на мероприятия: для этого покупатель должен будет подать заявление лично или заказным письмом не менее чем за три дня до мероприятия...