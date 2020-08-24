Изначально сервис оштрафовали за неэтичный слоган «Меняйся или сдохни».

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Федеральная антимонопольная служба России заменила штраф ООО «Лингуалео» за нарушение закона о рекламе на предупреждение.

Ведомство решило смягчить наказание в связи с тем, что компания входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в заявлении ФАС.

Изначально сервис для изучения языков Lingualeo оштрафовали за неэтичную рассылку. Одному из пользователей пришло на электронную почту письмо с текстом: «Меняйся или сдохни <...> Выбор за тобой! <...> Стать лучше!».

Человеческая жизнь является высшей ценностью, на этом этическом фундаменте строится все современное общество и законодательство. Ни одна вещь, товар или услуга не может быть ей противопоставлена. Поэтому употребление таких слоганов неэтично даже в шутливой форме, а значит, неправомерно. Ирина Василенкова заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России