ФАС вынесла предупреждение Lingualeo за рассылку с текстом «Меняйся или сдохни» — ведомство посчитало слоган неэтичным Материал редакции
Изначально сервис оштрафовали за неэтичный слоган «Меняйся или сдохни».
Федеральная антимонопольная служба России заменила штраф ООО «Лингуалео» за нарушение закона о рекламе на предупреждение.
Ведомство решило смягчить наказание в связи с тем, что компания входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в заявлении ФАС.
Изначально сервис для изучения языков Lingualeo оштрафовали за неэтичную рассылку. Одному из пользователей пришло на электронную почту письмо с текстом: «Меняйся или сдохни <...> Выбор за тобой! <...> Стать лучше!».
Сумма штрафа не уточняется. Согласно КоАП, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей; для должностных лиц — от 4000 до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Следующий ход - подпишись если не пидр
ФАС прям лютует, с таким рвением работать - можно и надорваться
решило смягчить наказание
А на это есть законные основания? Или все равны, но кто-то равнее?
«Ведомство решило смягчить наказание в связи с тем, что компания входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».
Это понятно. Но разве такое основание есть для смягчения наказания?
Можно впаять попытку государственного переворота и свержения действующего конституционного строя. Куда ФСБ смотрит, это ж угроза Путину не меньше.
Встречайте: Непререкаемый этический авторитет 1/7 части земной суши - ФАС Российской Федерации, Дамы и Господа!
А что неэтичного в слогане "Меняйся или сдохни" применимо к Лингвалео? Менее года назад основатель Абдулнасыров наглядно продемонстрировал, что это реальная реальность. Его сестра никак не желала меняться...
Человеческая жизнь является высшей ценностью
Путину это расскажите, а то он не в курсе
Можно отлично отыграть, поменять слоган на "Не меняйся и вымри" с картинкой скелетика динозавра.
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