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Право
Лиана Липанова
1980

ФАС вынесла предупреждение Lingualeo за рассылку с текстом «Меняйся или сдохни» — ведомство посчитало слоган неэтичным Материал редакции

Изначально сервис оштрафовали за неэтичный слоган «Меняйся или сдохни».

17 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба России заменила штраф ООО «Лингуалео» за нарушение закона о рекламе на предупреждение.

Ведомство решило смягчить наказание в связи с тем, что компания входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в заявлении ФАС.

Изначально сервис для изучения языков Lingualeo оштрафовали за неэтичную рассылку. Одному из пользователей пришло на электронную почту письмо с текстом: «Меняйся или сдохни <...> Выбор за тобой! <...> Стать лучше!».

Человеческая жизнь является высшей ценностью, на этом этическом фундаменте строится все современное общество и законодательство. Ни одна вещь, товар или услуга не может быть ей противопоставлена. Поэтому употребление таких слоганов неэтично даже в шутливой форме, а значит, неправомерно.

Ирина Василенкова
заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России

Сумма штрафа не уточняется. Согласно КоАП, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей; для должностных лиц — от 4000 до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

#новость #lingualeo #фас

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Светослав Димитров

20
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Влад Ижевский

Светослав
0

Но, в жизни именно так: "меняйся или сдохни". ФАС, не меняйся.

Ответить

ЯжПрограммист

13

Следующий ход - подпишись если не пидр

Ответить

Михаил Арнаутов

ЯжПрограммист
0

если ты не голубой - купи курс у нас любой 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

10

ФАС прям лютует, с таким рвением работать - можно и надорваться

Ответить

Angela Matveenko

4

чудная мотивация в письме-рассылке. Подходит ко всему 2020 году.

Ответить

Roman Trifonov

2

решило смягчить наказание

А на это есть законные основания? Или все равны, но кто-то равнее?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Roman
1

«Ведомство решило смягчить наказание в связи с тем, что компания входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».

Ответить

Roman Trifonov

Valentin
0

Это понятно. Но разве такое основание есть для смягчения наказания?

Ответить

Vladislav S

2

Можно впаять попытку государственного переворота и свержения действующего конституционного строя. Куда ФСБ смотрит, это ж угроза Путину не меньше. 

Ответить

Макс Попов

1

Ничего себе штраф. Как они вытянут то его теперь.

Ответить

Розарио Агро

1

Встречайте: Непререкаемый этический авторитет 1/7 части земной суши - ФАС Российской Федерации, Дамы и Господа!

Ответить

Алекс Таций

1

Чет ФАС уже не торт

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Надежда Медведева

–2

А что неэтичного в слогане "Меняйся или сдохни" применимо к Лингвалео? Менее года назад основатель Абдулнасыров наглядно продемонстрировал, что это реальная реальность. Его сестра никак не желала меняться...

Ответить

Elijah Garrison

0

Человеческая жизнь является высшей ценностью

Путину это расскажите, а то он не в курсе 

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Артем Кравцов

0

вообще текст и правда так себе

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Sergey Furtaev

0

Можно отлично отыграть, поменять слоган на "Не меняйся и вымри" с картинкой скелетика динозавра.

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