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Право
Лиана Липанова
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ФНС предложила обновлять реестр малого бизнеса каждый месяц вместо одного раза в год — место в нём даёт право на льготы Материал редакции

Во время ограничений для бизнеса из-за пандемии реестр обновлялся чаще, чтобы пострадавшие компании могли вовремя воспользоваться господдержкой, говорят в Минэкономики.

  • Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовили поправки в закон о развитии малого и среднего бизнеса, сообщает «Коммерсантъ». Они предложили обновлять Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежемесячно.
  • Сейчас реестр обновляется один раз в год — 10 августа. Включение в список даёт бизнесу право на льготные налоговые режимы, дешёвые кредиты и преимущества при участии в закупках, объясняет газета.
  • Во время ограничений для бизнеса из-за пандемии ФНС, которая ведёт реестр, обновляла его чаще, чтобы пострадавшие компании могли вовремя воспользоваться предоставленными льготами, рассказали изданию в представители налоговой и Минэкономики. За счёт внеплановых обновлений в реестр вошли ещё 100 тысяч предприятий, рассказали в ФНС.
  • «Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке», — добавили в налоговой.

#новость #фнс

Лиана Липанова
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Alexey Bo

Юрий
2

Скорее, новую позицию в сексе, которым ФНС будет чпокать компании из списка.

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Pavel Voronkov

Alexey
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И часто вас имеют?

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Alexey Bo

Pavel
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Так-то я не компания. Но не нужно быть дояркой, чтобы знать толк в сиськах.

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Будет удобнее искать тех, кто еще не сдох.

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