vc.ru ищет PHP Middle разработчика
ФНС предложила обновлять реестр малого бизнеса каждый месяц вместо одного раза в год — место в нём даёт право на льготы Материал редакции
Во время ограничений для бизнеса из-за пандемии реестр обновлялся чаще, чтобы пострадавшие компании могли вовремя воспользоваться господдержкой, говорят в Минэкономики.
- Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовили поправки в закон о развитии малого и среднего бизнеса, сообщает «Коммерсантъ». Они предложили обновлять Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежемесячно.
- Сейчас реестр обновляется один раз в год — 10 августа. Включение в список даёт бизнесу право на льготные налоговые режимы, дешёвые кредиты и преимущества при участии в закупках, объясняет газета.
- Во время ограничений для бизнеса из-за пандемии ФНС, которая ведёт реестр, обновляла его чаще, чтобы пострадавшие компании могли вовремя воспользоваться предоставленными льготами, рассказали изданию в представители налоговой и Минэкономики. За счёт внеплановых обновлений в реестр вошли ещё 100 тысяч предприятий, рассказали в ФНС.
- «Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке», — добавили в налоговой.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043d\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 153057, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 26 Aug 2020 08:08:54 +0300", "is_special": false }
Дизайн
Мобильное приложение для «Росгосстраха»
Или история о том, как спроектировать дружелюбный мобильный ДМС. Рассказывает технический директор iD EAST, Денис…
Блоги компаний
Функция заполнения пустых строк в таблице Excel
«Красивая одежда делает меня продуктивнее». Сергей Бабаев, DTF и Kometa.games, — о стиле и жизненных ценностях
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Что в США действительно хуже…
Назад в будущее: почему HR…
Что в США действительно хуже…
Основатель «Додо пиццы» Фёдор…
Суд запретил Apple удалять…
Назад в будущее: почему HR…
Шпаргалка для маркетологов…
Что в США действительно хуже…
Биржевой курс евро превысил…
Перешёл с Тинькофф на Альфу и…
Что в США действительно хуже…
Что в США действительно хуже…
Суд запретил Apple удалять…
Что в США действительно хуже…
Юрий Белоножкин
Выберите новые категории кэшбека в этом месяце!
Alexey BoЮрий
Скорее, новую позицию в сексе, которым ФНС будет чпокать компании из списка.
Pavel VoronkovAlexey
И часто вас имеют?
Alexey BoPavel
Так-то я не компания. Но не нужно быть дояркой, чтобы знать толк в сиськах.
Книги книги
Будет удобнее искать тех, кто еще не сдох.