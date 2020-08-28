Илон Маск подтвердил, что на завод Tesla готовилась кибератака — в США подозревают в ней россиянина Материал редакции
Россиянин хотел получить доступ к конфиденциальным данным неназванной компании, и потребовать за них выкуп, сообщал Минюст.
Илон Маск подтвердил, что на фабрику Tesla в Неваде готовилась кибератака, передаёт Bloomberg. Ранее в США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова по подозрению в подготовке кибератаки.
Издание Teslarati опубликовало заметку о том, как сотрудник завода Gigafactory в Рино помог ФБР сорвать кибератаку россиянина. Само издание ссылалось на сообщения других СМИ.
В ответ на сообщение Маск написал в Twitter, что «это была серьёзная атака».
Крючкова арестовали в США 22 августа, сообщал Минюст США. Его обвинили в заговоре с целью умышленного взлома защищенного компьютера.
В заявлении Минюста тогда сообщалось, что Крючков пытался завербовать сотрудника неназванной компании, чтобы он помог внедрить вредоносную программу в компьютерную систему предприятия. Так россиянин хотел получить конфиденциальные данные компании и потребовать за них выкуп. Крючков пообещал сотруднику $1 млн.
Как пишет Teslarati, Крючков обратился к русскоговорящему сотруднику фабрики, который имел доступ к компьютерным сетям Tesla. Однако работник сообщил о разговоре компании, и Tesla сообщила об этом в ФБР, говорится в заметке Teslarati.
Посольство России в США сообщило «РИА Новости», что в курсе ареста, и пообещало связаться с Крючковым, чтобы предоставить необходимую помощь.
Tesla на запрос Bloomberg не ответила.
Я ожидал увидеть Илью Максимова, а не Егора Крючкова
Обезьяна с гранатой.
К долгосрочным планам человечества, кроме ядерного разоружения, еще видимо добавляется и интернет изоляция русских.
Все человечество должно всерьёз задуматься, что им делать в долгосрочной перспективе с этими людьми.
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А зачем хакеру желающему взломать Теслу находится при этом в штатах?
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