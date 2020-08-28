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Лиана Липанова
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Илон Маск подтвердил, что на завод Tesla готовилась кибератака — в США подозревают в ней россиянина Материал редакции

Россиянин хотел получить доступ к конфиденциальным данным неназванной компании, и потребовать за них выкуп, сообщал Минюст.

8 комментариев
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Илон Маск подтвердил, что на фабрику Tesla в Неваде готовилась кибератака, передаёт Bloomberg. Ранее в США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова по подозрению в подготовке кибератаки.

Издание Teslarati опубликовало заметку о том, как сотрудник завода Gigafactory в Рино помог ФБР сорвать кибератаку россиянина. Само издание ссылалось на сообщения других СМИ.

TESLARATI @Teslarati
Tesla employee turns down $1 million, works with FBI, and helps thwart a planned cybersecurity attack on Giga Nevada
https://www.teslarati.com/tesla-employee-fbi-thwarts-russian-cybersecurity-attack/

В ответ на сообщение Маск написал в Twitter, что «это была серьёзная атака».

Elon Musk @elonmusk
@Teslarati Much appreciated. This was a serious attack.

Крючкова арестовали в США 22 августа, сообщал Минюст США. Его обвинили в заговоре с целью умышленного взлома защищенного компьютера.

В заявлении Минюста тогда сообщалось, что Крючков пытался завербовать сотрудника неназванной компании, чтобы он помог внедрить вредоносную программу в компьютерную систему предприятия. Так россиянин хотел получить конфиденциальные данные компании и потребовать за них выкуп. Крючков пообещал сотруднику $1 млн.

Как пишет Teslarati, Крючков обратился к русскоговорящему сотруднику фабрики, который имел доступ к компьютерным сетям Tesla. Однако работник сообщил о разговоре компании, и Tesla сообщила об этом в ФБР, говорится в заметке Teslarati.

Посольство России в США сообщило «РИА Новости», что в курсе ареста, и пообещало связаться с Крючковым, чтобы предоставить необходимую помощь.

Tesla на запрос Bloomberg не ответила.

#новость #tesla #илонмаск

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Руслан Агишев

4

Я ожидал увидеть Илью Максимова, а не Егора Крючкова

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Andrew Stepanov

Руслан
0

А Ильей оказался тот самый русскоговорящий сотрудник Теслы)

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Даниил Бугай

2

Пацан к успеху шёл

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Bobo Momo

–3

Обезьяна с гранатой.

К долгосрочным планам человечества, кроме ядерного разоружения, еще видимо добавляется и интернет изоляция русских.

Все человечество должно всерьёз задуматься, что им делать в долгосрочной перспективе с этими людьми.

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Mika

Bobo
0

Кто-то забыл принять таблетки))

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Комментарий удален

Pavel Steshin

0

Лет 10 дадут говноеду

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Alexandr Simonov

–2

А зачем хакеру желающему взломать Теслу находится при этом в штатах? 

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Sergey L.

Alexandr
0

Контакт наладить, или ты думаешь сервер их гуляет по интернету?)

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