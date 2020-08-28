В ведомстве считают, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке.

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ФАС России обязала Apple внести изменения в правила магазина приложений App Store, согласно которым компания может не допускать на платформу разработчиков — даже если они отвечают её требованиям.

Также Apple не следует предоставлять преимущество собственным приложениям в ущерб сервисам других разработчиков. Компания должна дать другим участникам App Store возможность выпускать приложения родительского контроля без уменьшения набора функций, указало ведомство.

Предписание было выдано по завершении проверки по жалобе «Лаборатории Касперского» в 2018 году. Apple ограничивала инструменты и возможности приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Осенью 2018 года Apple выпустила обновление iOS 12 с предустановленным приложением Screen time Apple, в котором были схожие функции.

10 августа 2020 года служба признала Apple монополистом на рынке распространения iOS-приложений.