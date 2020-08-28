ФАС потребовала от Apple удалить из правил App Store пункт о праве отклонять приложения по любой причине Материал редакции
В ведомстве считают, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке.
ФАС России обязала Apple внести изменения в правила магазина приложений App Store, согласно которым компания может не допускать на платформу разработчиков — даже если они отвечают её требованиям.
Также Apple не следует предоставлять преимущество собственным приложениям в ущерб сервисам других разработчиков. Компания должна дать другим участникам App Store возможность выпускать приложения родительского контроля без уменьшения набора функций, указало ведомство.
Предписание было выдано по завершении проверки по жалобе «Лаборатории Касперского» в 2018 году. Apple ограничивала инструменты и возможности приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Осенью 2018 года Apple выпустила обновление iOS 12 с предустановленным приложением Screen time Apple, в котором были схожие функции.
10 августа 2020 года служба признала Apple монополистом на рынке распространения iOS-приложений.
Хороший прогресс для разработчиков. Мы публикуем по 4-5 приложений в месяц. Иногда причины отказа от Apple вызывают ощущение, что на том конце провода кто-то прикалывается
Можете привести пример отклонения без указания на пункт правил? Интересно.
Давайте пустим им кровь , революции против монополии Эппл начнется из России. Россия спаситель мира. Третья мировая против Эппл война.
Россия - это всего лишь одна из многих стран, где импортируется их продукция. Так что Яблоки не сильно будут горевать))
Вообще правильное направление развивают, это хоть полезно. Не только же Трамп может влиять на бизнес других стран, вдруг у нашего ФАС выйдет 🙃
Предлагаю пойти дальше и признать Apple монополистом на рынке устройств Apple, и выдать предписание разрешить любой компании на территории РФ выпускать устройства под брендом Apple.
Facebook уже заставили ПД россиян в РФ хранить?
А ведь это антиконкурентная практика, когда одни могут дешевые сервера использовать, а другие (до кого власти дотянуться могут) должны российские дата центры юзать.
Аж интересно, через сколько столетий apple выполнит предписание беззубого ФАС.
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