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Право
Галина Мубаракшина
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200 работников Uber в США обвинили компанию в умышленном причинении им убытков из-за выпуска их акций накануне IPO Материал редакции

Сотрудники считают, что переплатили $8 млн налогов, поскольку им пришлось покупать акции по более высокой цене.

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Свыше 200 работников Uber, в том числе бывших, подали иск к компании из-за выпуска принадлежащих им ограниченных акций накануне первичного публичного размещения (IPO) в мае 2019 года, передаёт Financial Times.

27 августа 2020 года работники обратились в Верховный суд Калифорнии, обвинив компанию в том, что она умышленно и без разрешения подвергла их риску получения дополнительных убытков, связанных с более высокими налогами на доходы. Сумма убытков составила около $8 млн, указывает Money Control.

Что предлагала компания

Uber предлагала сотрудникам купить свои акции, как и многие другие компании Кремниевой долины, поясняет издание. Благодаря этому они не только становились частью её истории, но и могли сделать состояние, когда стартап выйдет на биржу, его акции подорожают и их можно будет продать.

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Незадолго до размещения на бирже Uber указывала, что стоимость акций может варьироваться от $40 до $100 за штуку, пишет The Washington Post со ссылкой на одного из сотрудников компании.

У акций Uber были ограничения: сотрудники могли продать их только по истечении шести месяцев с момента выхода компании на биржу, отмечает Protocol. Изначально стартап планировал передать акции по истечении указанного срока. Но за четыре дня до IPO сообщил, что выпустит их до выхода на биржу, указывает издание.

Почему всё пошло не так

В день IPO акции Uber стоили $45, но в последующие месяцы они подешевели. В ноябре 2019 года, когда срок блокировки на продажу бумаг истёк, они стоили $26, указывает Protocol. 28 августа 2020 года стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже составляла $33,8 за штуку.

Шаг в отношении сотрудников Uber был стратегическим: выпустив акции до IPO, она избегала резкого увеличения их количества на рынке в ноябре 2019 года, что могло повлиять на их стоимость. С другой стороны, если бы стоимость акций после выхода на биржу выросла, работникам пришлось бы платить большие налоги на доходы, указывает Protocol.

Сейчас сотрудники компании вынуждены уплачивать налоги исходя из стоимости акций на IPO, а не их фактической стоимости, указывает Money Control. В обращении к работникам в мае 2019 года Uber заявляла, что действовала в их интересах, отмечает Financial Times.

#новость #uber

Галина Мубаракшина
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Anton Reut

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Это примерно как жаловаться директору что он причинил тебе убытки взяв на работу еще одного человека, коварный.

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