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Право
Лера Михайлова
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«Обвинения абсурдны, иск составлен с фатальными недочётами»: аргументы F5 Networks в деле nginx Материал редакции

В России уголовное дело nginx закрыли за отсутствием состава преступления, но стороны продолжают судиться в США.

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В чём суть дела

  • Американская F5 Networks купила компанию-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx в мае 2019 года за $670 млн. При этом один из сооснователей nginx Игорь Сысоев занимался разработкой проекта во время работы в Rambler, утверждали в российском холдинге.
  • Поэтому Rambler Group заявила о своих правах на nginx — а затем попросила прекратить уголовное дело и передала права требований компании Lynwood Investments.
  • В России дело закрыли — следствие не получило никаких доказательств вины Сысоева. Но Lynwood Investments и F5 Networks продолжают спор в окружном суде Калифорнии.

В чём заключаются претензии Lynwood Investments

В иске Lynwood утверждала, что ответчики «нагло украли» у Rambler веб-сервер Nginx и «скрыли эту схему».

По данным кипрской компании, товарный знак nginx был впервые использован основателями ещё во время работы в Rambler. При этом некоторые продукты nginx основаны на похищенной интеллектуальной собственности, утверждают в Lynwood.

Сысоев и его сообщники намеренно скрывали ценность nginx от Rambler, заявили в Lynwood Investments. Кроме того, Rambler узнал о регистрации торговой марки и домена nginxplus.com только в 2019 году.

А F5 Networks, купившая проект, знала, что первое коммерческое использование бренда состоялось ещё до ухода основателей из Rambler, считает Lynwood.

«Намеренно скрывали ценность nginx от Rambler…
Главный вопрос в деле — nginx был служебным произведением или личным проектом основателей.
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Что в деле нового: позиция F5 Networks

Компания считает, что суд должен оставить иск Lynwood без рассмотрения, потому что её претензии не имеют оснований, а сам иск составлен с «фатальными недочетами». Об этом со ссылкой на копию ходатайства F5 Networks пишет Forbes.

  • В F5 считают, что Rambler давно была в курсе разработок Сысоева. Например, когда он выложил исходный код nginx в открытый доступ в 2009 году, российская компания поощрила его — повысила зарплату и выплатила бонус. В 2011 году, когда Сысоев ушёл из Rambler ради развития Nginx, компания не обвиняла его в краже своих разработок. В последующие восемь лет у компании также не было претензий к nginx, заявили адвокаты компании.
  • Lynwood не смогла описать, как именно работала предполагаемая мошенническая схема, отметили в F5.
  • Кроме того, предполагаемые противоправные действия произошли 10 лет назад, а Rambler переуступил свои права Lynwood в отношениях Nginx пять лет назад — адвокаты F5 считают, что у дела истёк срок давности.

В F5 рассказали Forbes, что считают иск Lynwood безосновательным. В компании уверены, что Сысоев ничего не крал у Rambler — он работал над проектом в свободное от работы время.

Перед покупкой nginx мы провели due-diligence компании: мы были уверены тогда и уверены сейчас, что у Rambler нет никаких прав на nginx.

Роб Уайтли
вице-президент F5 по маркетингу

#новость #nginx #делоnginx #ramblergroup

Лера Михайлова
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