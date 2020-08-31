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Минкомсвязь предложила обязать операторов дата-центров передавать сведения о своём оборудовании Роскомнадзору Материал редакции
В том числе коммерческую информацию, предупреждают участники рынка.
- Минкомсвязь предложила обязать операторов центров обработки данных (ЦОД), а также операторов связи подключиться к системе Роскомнадзора — Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет создан в рамках закона о «суверенном интернете», передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект министерства.
- Операторы ЦОД должны будут предоставлять регулятору информацию о занимаемых ими земельных участках, количестве стойко-мест, их загруженности, объёме мощности, параметрах систем хранения данных (СХД), предоставляемых услугах и тарифах, указывает газета. ЦОД и их операторов до сих пор не было в правовом поле, указали в министерстве.
- Роскомнадзор будет передавать эти данные другим ведомствам, чтобы использовать их в государственных информационных системах, для обеспечения доступности услуг связи, контроля их качества, говорится в законопроекте. Регулятор не ответил на запрос издания о сроках запуска центра мониторинга.
- Пока непонятно, всех ли ЦОД коснётся законопроект, но уже ясно, что часть собираемой информации относится к коммерческой тайне, указал газете председатель АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным услугам» Дмитрий Горкавенко. Информация, которая будет собираться, крайне чувствительна для бизнеса, подтвердил изданию участник Ассоциации юристов России Борис Едидин.
- Сбор и хранение данных операторов ЦОД в одном месте может быть опасным: параметры СХД могут включать сведения о производителе, обновлениях и настройках, а значит, об уязвимости систем, предупредил технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.
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