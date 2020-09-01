Так объединение предлагает защитить данные россиян, но участники рынка считают эту меру избыточной.

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«Деловая Россия» подготовила письмо в правительство России с предложением обязать международные платёжные системы проводить трансграничные платежи россиян через зарегистрированные в России платёжные шлюзы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, россияне указывают свои персональные платёжные данные: ФИО, адрес доставки и номер карты, — однако банк-эмитент карты не несёт ответственности за их сохранность за пределами России, указал в письме один из авторов предложения, глава процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.

Чтобы защитить данные россиян, авторы письма предлагают внести изменения в закон о национальной платёжной системе: добавить в цепочку трансграничных операций российские платёжные шлюзы, чтобы они сохраняли первую копию платёжных данных покупателей, указывает газета.

Таких компаний в России, по оценкам Врублёвского, около 30, стоимость их услуг составляет 0,2-0,5% и закладывается в общую эквайринговую комиссию. Нововведение позволит избежать утечек данных и принесёт отрасли дополнительные средства, которые сейчас Россия «фактически дарит», цитирует издание.