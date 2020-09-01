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Право
Галина Мубаракшина
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«Деловая Россия» предложила проводить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах через российские платёжные шлюзы Материал редакции

Так объединение предлагает защитить данные россиян, но участники рынка считают эту меру избыточной.

13 комментариев
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«Деловая Россия» подготовила письмо в правительство России с предложением обязать международные платёжные системы проводить трансграничные платежи россиян через зарегистрированные в России платёжные шлюзы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, россияне указывают свои персональные платёжные данные: ФИО, адрес доставки и номер карты, — однако банк-эмитент карты не несёт ответственности за их сохранность за пределами России, указал в письме один из авторов предложения, глава процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.

Чтобы защитить данные россиян, авторы письма предлагают внести изменения в закон о национальной платёжной системе: добавить в цепочку трансграничных операций российские платёжные шлюзы, чтобы они сохраняли первую копию платёжных данных покупателей, указывает газета.

Таких компаний в России, по оценкам Врублёвского, около 30, стоимость их услуг составляет 0,2-0,5% и закладывается в общую эквайринговую комиссию. Нововведение позволит избежать утечек данных и принесёт отрасли дополнительные средства, которые сейчас Россия «фактически дарит», цитирует издание.

Опрошенные газетой участники рынка отнеслись к предложению скептически. Уже принят «пакет Яровой», который обеспечивает хранение в России копий всех данных, а любой посредник в проведении транзакции будет только лишним барьером, указали они.

#новость #платежи

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Григорий Крутеев

7

В стране где данные из ФНС и других служб утекают через минуту как попадают туда, госы говорят что то за защиту перс. данных. Не смешите мои подковы...

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Maxim Petrukhin

Григорий
0

Вы вообще понимаете, что могут сделать с вашими данными в каком нибудь Франкфурте или Калифорнии? Ну вот, скажем... ну, там... например, вот... Короче, слава России! 

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Антон

2

Каждая оплата только с разрешения ысб и лично путина.

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Mike Kosulin

1

А нахуй им не пойти?
Деловые слишком.

Ответить

ave ego

1

тоесть они предлагают нарушить маршрутизацию платежей платежных систем ради дополнительной комиссии? и что на это ктото пойдет? а если у них там сбой, это значит у всей страны возможность трансграничных платежей должна падать? как то глупо

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Vladislav S

1

Экономика схлопывается, нукеры хана пытаются оседлать любой денежный поток

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John Doe

1

"ФИО, адрес доставки и номер карты" предлагаю так - что бы супостату не достались эти данный, перестаём использовать ФИО и индивидуальные адреса покупки. Каждому россиянину назначает ID разбитый на 2 части(в поле имя). Адрес общий для всех - центральный сортировочный центр. До этого адреса посылки доходят обезличеные, а уже там, на родной земле, персональный Id расшифровывается и посылка идёт на нужный адрес. За услуги перевалочного центра конечно придётся немного доплатить, но кто же на своей безопасности экономит. 

P.s. Если что - это была шутка, но я как-то сам вздрогнул от идеи, как можно осуществить то, что в статье.

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Maxim Petrukhin

John
0

Вам надо там по тексту Почту России, Сбербанк и РЖД разбросать, чтобы совсем хорошо было 

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Michael Petrov

1

Как дополнительная платная прокладка позволит "сохранять" данные россиян?

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If Jaq

0

Ахахаха

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Sabit Sugirov

0

Национальная платежная система будет нести ответственность за утечку данных? 

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Я не скажу свое имя машине

0

Когда уже заставят сообщать государству о каждом чихе, походе в туалет или половом акте? 

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Asker Askerov

0

Ахахахах!)))
...и добавить свои пять копеек к стоимости переводов!)) защита данных?))) вспоминается разговор в Сбер, где мне рассказывали о заботе о клиенте (карту там закрывал - меня отговаривали). Было это в аккурат через месяц после того, как данные 2 млн. клиентов утекли в сеть.

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