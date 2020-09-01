«Деловая Россия» предложила проводить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах через российские платёжные шлюзы Материал редакции
Так объединение предлагает защитить данные россиян, но участники рынка считают эту меру избыточной.
«Деловая Россия» подготовила письмо в правительство России с предложением обязать международные платёжные системы проводить трансграничные платежи россиян через зарегистрированные в России платёжные шлюзы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.
Покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, россияне указывают свои персональные платёжные данные: ФИО, адрес доставки и номер карты, — однако банк-эмитент карты не несёт ответственности за их сохранность за пределами России, указал в письме один из авторов предложения, глава процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.
Чтобы защитить данные россиян, авторы письма предлагают внести изменения в закон о национальной платёжной системе: добавить в цепочку трансграничных операций российские платёжные шлюзы, чтобы они сохраняли первую копию платёжных данных покупателей, указывает газета.
Таких компаний в России, по оценкам Врублёвского, около 30, стоимость их услуг составляет 0,2-0,5% и закладывается в общую эквайринговую комиссию. Нововведение позволит избежать утечек данных и принесёт отрасли дополнительные средства, которые сейчас Россия «фактически дарит», цитирует издание.
Опрошенные газетой участники рынка отнеслись к предложению скептически. Уже принят «пакет Яровой», который обеспечивает хранение в России копий всех данных, а любой посредник в проведении транзакции будет только лишним барьером, указали они.
В стране где данные из ФНС и других служб утекают через минуту как попадают туда, госы говорят что то за защиту перс. данных. Не смешите мои подковы...
Вы вообще понимаете, что могут сделать с вашими данными в каком нибудь Франкфурте или Калифорнии? Ну вот, скажем... ну, там... например, вот... Короче, слава России!
тоесть они предлагают нарушить маршрутизацию платежей платежных систем ради дополнительной комиссии? и что на это ктото пойдет? а если у них там сбой, это значит у всей страны возможность трансграничных платежей должна падать? как то глупо
"ФИО, адрес доставки и номер карты" предлагаю так - что бы супостату не достались эти данный, перестаём использовать ФИО и индивидуальные адреса покупки. Каждому россиянину назначает ID разбитый на 2 части(в поле имя). Адрес общий для всех - центральный сортировочный центр. До этого адреса посылки доходят обезличеные, а уже там, на родной земле, персональный Id расшифровывается и посылка идёт на нужный адрес. За услуги перевалочного центра конечно придётся немного доплатить, но кто же на своей безопасности экономит.
P.s. Если что - это была шутка, но я как-то сам вздрогнул от идеи, как можно осуществить то, что в статье.
Вам надо там по тексту Почту России, Сбербанк и РЖД разбросать, чтобы совсем хорошо было
Национальная платежная система будет нести ответственность за утечку данных?
Когда уже заставят сообщать государству о каждом чихе, походе в туалет или половом акте?
Ахахахах!)))
...и добавить свои пять копеек к стоимости переводов!)) защита данных?))) вспоминается разговор в Сбер, где мне рассказывали о заботе о клиенте (карту там закрывал - меня отговаривали). Было это в аккурат через месяц после того, как данные 2 млн. клиентов утекли в сеть.
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