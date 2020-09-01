Депутат Госдумы внёс законопроект об Apple и Google: предложил ограничить их комиссию 20% и разрешить другие магазины Материал редакции
Законопроект в Госдуму внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.
Депутат Госдумы Федот Тумусов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательствах магазинов приложений, работающих в России:
- Владелец операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку стороннего магазина приложений, а также стороннего программного обеспечения (ПО).
- При продаже лицензии на ПО, оформлении подписки или покупках внутри приложения комиссия магазина не должна превышать 20%.
- Из этих 20% треть суммы правообладатель или владелец магазина приложений должен ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий (создать его должны российские власти).
- Владелец магазина приложений обязан ежеквартально отчитываться о продажах в российских СМИ.
Законопроект должен «устранить перекос», возникший из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки, указал депутат в пояснительной записке. Кроме того, он уменьшит кадровый голод из-за переезда российских специалистов за границу, полагает Тумусов.
Сейчас возможность установить сторонний маркетплейс на смартфон отсутствует у владельцев техники Apple, пояснил «Коммерсанту» депутат. «Появление такой нормы позволило бы отразить позицию России в нашей юрисдикции», — добавил он, отметив, что эту проблему обсуждают и в других странах.
Инициатива противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов, рассказал изданию участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв. Навязывание условий договора со стороны государства — опасный прецедент, предупредил он.
- В середине августа 2020 года ФАС России признала Apple монополистом на рынке распространения iOS-приложений: ведомство проверило жалобу «Лаборатории Касперского», которой пришлось уменьшить набор функций в собственном сервисе по требованию App Store.
- В конце августа ведомство потребовало, чтобы Apple изменила правила магазина приложений и убрала из него пункт о праве отклонять приложения сторонних разработчиков по любой причине, а также ограничивать набор функций в их сервисах.
- В числе других инициатив депутата — законопроекты о продлении сроков применения ЕНВД до 2024 года, а также прекращении блокировки Telegram.
фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий (создать его должны российские власти)
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Хорошая идея, справедливая, Федот!
Какая разница, что там импотенты предлагают?
Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче.
— Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?..
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю, что к чему.
Получается, на мне
Вся политика в стране...
© Леонид Филатов
Это очень своевременный законопроект, Apple должна внимательно изучить все перспективы его исполнения, особенно в контексте оценки компании в 10 раз больше бюджета РФ в 2020 году в долл. Единственный вариант — запретить продукции Apple в России, а вот уже это вполне себе даже и да.
У нас все высшие чиновники сидят на продукции Apple. Они же не дураки стрелять себе в ногу. Ещё предложите им ездить без мигалок и на российских машинах.
ну, не будет больше эпл официально в России да и все тут.
лол, в каментах куча блаженных мало того уверенных, что яблочники разрешат что то там по инициативе какого то невнятного типочка вносящего на рассмотрение всякий бред для инфоповодов и видимости дейтельности, да еще и верят что кто-то заботится о каком то кадровом голоде и благополучии разработчиков, а не очередных попильных инициативах вроде фонда подготовки кадров и прочего скама. можете скринить, если законопроект будет принят и эплы каким то чудесным образом его не обоссут никакого фонда не будет, а если и будет то пару месяцев а потом закончится там же где закончилось большинство инициатив в нашей скрепной
Посмотри историю подобных законопроектов в других странах.
Как правило, всё мейджоры обычно пытаются выполнить их, чем наоборот. Или штрафы заплатить.
А потом про блаженных пиши.
а какой процент в продажах занимали другие страны а какой Россия?
конечно он не рассчитывает на запрашиваемый результат
но тот результат на который он реально надеется он вполне может получить
Хайпожор дешевый.
https://vc.ru/tech/135121-fas-smyagchila-trebovaniya-k-predustanovke-rossiyskih-prilozheniy-na-tehniku-teper-dostatochno-ikonki-dlya-skachivaniya
По-моему все компании платят налоги, чтобы на них само государство обучало кадров в сфере компьютерных технологий. Почему компании должны перечислять деньги ещё в какой-то фонд для этого🤯
Эппл собирает налоги с разработчиков и пользователей. 30% с транзакции внутри приложения. Разработчики вынуждены поднимать стоимость. Или недавний скандал с фейсбуком и его онлайн сервисом для малого бизнеса. Где переводы через Фейсбук пей или как оно ещё облагаются 30% налогом эппла.
Кроме этого если Эппл ещё и не платит налогов с этого в РФ. То вполне логично такое требовать.
Погодите-ка, а налоги разве платятся для подготовки населения и создания более квалифицированных кадров для развития государства?
А как же распил денег, обогащение приближенных, замена BMW X5 на X5M, подготовка Росгвардии для защиты тех кого скажут? Нельзя же так просто начать тратить на население, когда есть такие важные и первоочерёдные траты.
В нынешнем виде законопроект какая-то лажа. Опять магазины должны перечислять деньги в казну. Словно и так налогов мало. В очередной раз владелец бизнеса должен нести очередную бумажку в очередное министерство.
Маразм крепчал
Это не тоже самое. Стоматологи оказывают услугу. Apple берет налог с разработчиков и пользователей приложений.
Оппонент Apple cсобственно бывший инструктор отдела строительства Якутского обкома КПСС
средний айкью комментатора на виси, конечно, сильно понизился в последние годы
Что бы правительству не вылететь нужно что бы накрутка компаний была меньше накрутки государства. Налог государства 13% вот пусть Apple и берет себе 10%, а то совсем охренели 30% берут
Ээээ... Ну.. Я хотел написать классный коммент, но тут вообще пиздец уже -)
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