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Право
Галина Мубаракшина
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Депутат Госдумы внёс законопроект об Apple и Google: предложил ограничить их комиссию 20% и разрешить другие магазины Материал редакции

Законопроект в Госдуму внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.

28 комментариев
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Депутат Госдумы Федот Тумусов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательствах магазинов приложений, работающих в России:

  • Владелец операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку стороннего магазина приложений, а также стороннего программного обеспечения (ПО).
  • При продаже лицензии на ПО, оформлении подписки или покупках внутри приложения комиссия магазина не должна превышать 20%.
  • Из этих 20% треть суммы правообладатель или владелец магазина приложений должен ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий (создать его должны российские власти).
  • Владелец магазина приложений обязан ежеквартально отчитываться о продажах в российских СМИ.

Законопроект должен «устранить перекос», возникший из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки, указал депутат в пояснительной записке. Кроме того, он уменьшит кадровый голод из-за переезда российских специалистов за границу, полагает Тумусов.

Сейчас возможность установить сторонний маркетплейс на смартфон отсутствует у владельцев техники Apple, пояснил «Коммерсанту» депутат. «Появление такой нормы позволило бы отразить позицию России в нашей юрисдикции», — добавил он, отметив, что эту проблему обсуждают и в других странах.

Инициатива противоречит Гражданскому кодексу, который предусматривает свободу договора хозяйствующих субъектов, рассказал изданию участник Ассоциации юристов России Александр Журавлёв. Навязывание условий договора со стороны государства — опасный прецедент, предупредил он.

  • В середине августа 2020 года ФАС России признала Apple монополистом на рынке распространения iOS-приложений: ведомство проверило жалобу «Лаборатории Касперского», которой пришлось уменьшить набор функций в собственном сервисе по требованию App Store.
  • В конце августа ведомство потребовало, чтобы Apple изменила правила магазина приложений и убрала из него пункт о праве отклонять приложения сторонних разработчиков по любой причине, а также ограничивать набор функций в их сервисах.
  • В числе других инициатив депутата — законопроекты о продлении сроков применения ЕНВД до 2024 года, а также прекращении блокировки Telegram.

#новость #apple #итрегуляторы

Галина Мубаракшина
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28 комментариев
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MEGAtraXXXer666

15

фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий (создать его должны российские власти)

МУХАААХАХАХАХАХХАХАХХХАХАХХААХАХ
САМОЕ СМЕШНОЕ ЧТО ВИДЕЛ ЗА СЕГОДНЯ АХАХАХХАХААХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХААХА

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Сослан Сакшин

5

Хорошая идея, справедливая, Федот!

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Денис Демидов

Сослан
3

Какая разница, что там импотенты предлагают? 

Ответить

Сослан Сакшин

Денис
0

ирония!

Ответить

Andrew Solovov

Сослан
2

Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче.
— Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?..
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю, что к чему.
Получается, на мне
Вся политика в стране...
© Леонид Филатов

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Дэни Трэхо

2

Один из немногих годных законопроектов. Главное чтобы приняли.

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Konstantin Tiukos

2

Это очень своевременный законопроект, Apple должна внимательно изучить все перспективы его исполнения, особенно в контексте оценки компании в 10 раз больше бюджета РФ в 2020 году в долл. Единственный вариант — запретить продукции Apple в России, а вот уже это вполне себе даже и да.

Ответить

evilnw

Konstantin
2

У нас все высшие чиновники сидят на продукции Apple. Они же не дураки стрелять себе в ногу. Ещё предложите им ездить без мигалок и на российских машинах.

Ответить

Artem Gruzdev

evilnw
1

Один так ездит на Аурусе и пользуется только проводным телефоном.

Ответить

Konstantin Tiukos

Konstantin
1

Здесь никто не видит иронии?))

Ответить

Quazar Dream

4

Ждём переезд эпиков в московский офис.

Ответить

Владислав Егоров

0

ну, не будет больше эпл официально в России да и все тут.
лол, в каментах куча блаженных мало того уверенных, что яблочники разрешат что то там по инициативе какого то невнятного типочка вносящего на рассмотрение всякий бред для инфоповодов и видимости дейтельности, да еще и верят что кто-то заботится о каком то кадровом голоде и благополучии разработчиков, а не очередных попильных инициативах вроде фонда подготовки кадров и прочего скама. можете скринить, если законопроект будет принят и эплы каким то чудесным образом его не обоссут никакого фонда не будет, а если и будет то пару месяцев а потом закончится там же где закончилось большинство инициатив в нашей скрепной

Ответить

Кирилл Макеев

Владислав
2

Посмотри историю подобных законопроектов в других странах.
Как правило, всё мейджоры обычно пытаются выполнить их, чем наоборот. Или штрафы заплатить.

А потом про блаженных пиши.

Ответить

Владислав Егоров

Кирилл
0

а какой процент в продажах занимали другие страны а какой Россия?

Ответить

Сослан Сакшин

Владислав
0

конечно он не рассчитывает на запрашиваемый результат
но тот результат на который он реально надеется он вполне может получить

Ответить

Денис Демидов

1

Хайпожор дешевый.
https://vc.ru/tech/135121-fas-smyagchila-trebovaniya-k-predustanovke-rossiyskih-prilozheniy-na-tehniku-teper-dostatochno-ikonki-dlya-skachivaniya

ФАС смягчила требования к предустановке…
Из списка устройств для предустановки исключили планшеты и «умные» устройства.
vc.ru
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Крейг

1

По-моему все компании платят налоги, чтобы на них само государство обучало кадров в сфере компьютерных технологий. Почему компании должны перечислять деньги ещё в какой-то фонд для этого🤯

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Warp Speed

Крейг
0

Эппл собирает налоги с разработчиков и пользователей. 30% с транзакции внутри приложения. Разработчики вынуждены поднимать стоимость. Или недавний скандал с фейсбуком и его онлайн сервисом для малого бизнеса. Где переводы через Фейсбук пей или как оно ещё облагаются 30% налогом эппла.
Кроме этого если Эппл ещё и не платит налогов с этого в РФ. То вполне логично такое требовать.

Ответить

Denis Sibukaev

Крейг
0

Погодите-ка, а налоги разве платятся для подготовки населения и создания более квалифицированных кадров для развития государства?
А как же распил денег, обогащение приближенных, замена BMW X5 на X5M, подготовка Росгвардии для защиты тех кого скажут? Нельзя же так просто начать тратить на население, когда есть такие важные и первоочерёдные траты.

Ответить

evilnw

1

В нынешнем виде законопроект какая-то лажа. Опять магазины должны перечислять деньги в казну. Словно и так налогов мало. В очередной раз владелец бизнеса должен нести очередную бумажку в очередное министерство.

Ответить

Эдуард Чистяков

1

😂😂😂😂😂

Ответить

Евгений Тиунов

–1

Маразм крепчал

Ответить

Warp Speed

Евгений
1

Это не тоже самое. Стоматологи оказывают услугу. Apple берет налог с разработчиков и пользователей приложений.

Ответить

Arthur Belykh

0

Одни монаполисты жрут других

Ответить

Георгий Беглорян

0

Оппонент Apple cсобственно бывший инструктор отдела строительства Якутского обкома КПСС

Ответить

Сослан Сакшин

0

средний айкью комментатора на виси, конечно, сильно понизился в последние годы

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Что бы правительству не вылететь нужно что бы накрутка компаний была меньше накрутки государства. Налог государства 13% вот пусть Apple и берет себе 10%, а то совсем охренели 30% берут

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Я не скажу свое имя машине

0

Ээээ... Ну.. Я хотел написать классный коммент, но тут вообще пиздец уже -) 

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