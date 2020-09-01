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Право
Татьяна Боброва
949

Минюст предложил приравнять штрафы для малого бизнеса к штрафам для ИП — сейчас они в разы больше Материал редакции

Это позволит снизить нагрузку на бизнес и поддержать предпринимателей, считают в министерстве.

14 комментариев
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В Минюсте России предложили уравнять ответственность малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в новом КоАП, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство предлагает при нарушениях штрафовать малых предпринимателей на те же суммы, что и ИП: сейчас штрафы для юрлиц существенно больше. Мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство, считают чиновники.

Инициативу предложили эксперты рабочей группы по проекту нового КоАП, сообщили РБК в пресс-службе. Сейчас власти её обсуждают, в том числе с профильными ведомствами.

Партнёр юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в разговоре с изданием отметил, что наказания для ИП существенно отличаются от штрафов для юрлиц. Например, штраф за отказ от выдачи кассового чека для юрлиц составляет 10 тысяч рублей, для ИП — две тысячи рублей.

  • Минюст опубликовал первую версию проекта нового КоАП в январе 2020 года, изменениядолжныбыли вступить в силу с 2021 года. В июне министерство обнародовало доработанный документ для публичного обсуждения.

#новость #малыйбизнес #ип

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Розарио Агро

8

Лишь бы в третьей версии проекта нового КОАП не перепутали местами ИП и малый бизнес. 

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Александр Волков

4

Что у нас тут? Неужели здравым смыслом попахивает?!

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Alex Timoshin

Александр
1

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Alex Timoshin

Александр
0

и вообще, что такое по-вашему здравый смысл... вопрос ко всем, живущим со мной в одной стране... к примеру в наших судах его много?
короче луче признайте, что мы каком-то жутком кино с вами, чем реальность тут обсуждаем... 

так, что прошу всех присутвующих просто набраться  :) терпения все там будем...

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Михаил Фролов

Александр
0

Нефть подешевела милорд.

Ответить

Николай Западный

0

А ип не юр лицо?
Подправьте, не корректно.

Ответить

Даниил Рыжков

Николай
0

ИП — это физическое лицо, зарегистрированное как индивидуальный предприниматель.
Юридическое лицо — это организация, ООО, АО и т.д

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Николай Западный

Даниил
0

Извиняюсь не корректно написал. Может быть тем или тем

Ответить

Даниил Рыжков

Николай
0

Не может. ИП даже, когда действует как ИП остается физическим лицом. Физического лицо может быть соучередителем или акционером общества, но юридическим от этого не становится. 

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Николай
0

Не может, ИП это особый правовой статус физ. лица. 

Ответить

Григорий Крутеев

0

Минфин, ваш выход. Штрафовый маневр в студию.

Ответить

Владимир Куниловский

0

Ну если с дуру, то можно и х" сломать! Когда дурачек формирует юр. лицо и не знает  "что это такое, если бы он знал что это такое, но он не знает что это такое", то ему бы уроком эти штрафы были бы. Я же против таких поправок, ибо просто возрастет количество неграмотных бизнесменов, которые в случае чего - "я банкльот, хны-хны". 

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Антон

–1

Больше штрафов, налогов, чтобы знали свое место?

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Даниил Рыжков

Антон
0

В статье речь о либерализации как раз

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