Это позволит снизить нагрузку на бизнес и поддержать предпринимателей, считают в министерстве.

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В Минюсте России предложили уравнять ответственность малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в новом КоАП, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство предлагает при нарушениях штрафовать малых предпринимателей на те же суммы, что и ИП: сейчас штрафы для юрлиц существенно больше. Мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство, считают чиновники.

Инициативу предложили эксперты рабочей группы по проекту нового КоАП, сообщили РБК в пресс-службе. Сейчас власти её обсуждают, в том числе с профильными ведомствами.

Партнёр юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в разговоре с изданием отметил, что наказания для ИП существенно отличаются от штрафов для юрлиц. Например, штраф за отказ от выдачи кассового чека для юрлиц составляет 10 тысяч рублей, для ИП — две тысячи рублей.