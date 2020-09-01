Минюст предложил приравнять штрафы для малого бизнеса к штрафам для ИП — сейчас они в разы больше Материал редакции
Это позволит снизить нагрузку на бизнес и поддержать предпринимателей, считают в министерстве.
В Минюсте России предложили уравнять ответственность малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в новом КоАП, сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство предлагает при нарушениях штрафовать малых предпринимателей на те же суммы, что и ИП: сейчас штрафы для юрлиц существенно больше. Мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство, считают чиновники.
Инициативу предложили эксперты рабочей группы по проекту нового КоАП, сообщили РБК в пресс-службе. Сейчас власти её обсуждают, в том числе с профильными ведомствами.
Партнёр юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в разговоре с изданием отметил, что наказания для ИП существенно отличаются от штрафов для юрлиц. Например, штраф за отказ от выдачи кассового чека для юрлиц составляет 10 тысяч рублей, для ИП — две тысячи рублей.
- Минюст опубликовал первую версию проекта нового КоАП в январе 2020 года, изменениядолжныбыли вступить в силу с 2021 года. В июне министерство обнародовало доработанный документ для публичного обсуждения.
Лишь бы в третьей версии проекта нового КОАП не перепутали местами ИП и малый бизнес.
Что у нас тут? Неужели здравым смыслом попахивает?!
предложить не значит жениться...
и вообще, что такое по-вашему здравый смысл... вопрос ко всем, живущим со мной в одной стране... к примеру в наших судах его много?
короче луче признайте, что мы каком-то жутком кино с вами, чем реальность тут обсуждаем...
так, что прошу всех присутвующих просто набраться :) терпения все там будем...
А ип не юр лицо?
Подправьте, не корректно.
ИП — это физическое лицо, зарегистрированное как индивидуальный предприниматель.
Юридическое лицо — это организация, ООО, АО и т.д
Извиняюсь не корректно написал. Может быть тем или тем
Не может. ИП даже, когда действует как ИП остается физическим лицом. Физического лицо может быть соучередителем или акционером общества, но юридическим от этого не становится.
Ну если с дуру, то можно и х" сломать! Когда дурачек формирует юр. лицо и не знает "что это такое, если бы он знал что это такое, но он не знает что это такое", то ему бы уроком эти штрафы были бы. Я же против таких поправок, ибо просто возрастет количество неграмотных бизнесменов, которые в случае чего - "я банкльот, хны-хны".
Больше штрафов, налогов, чтобы знали свое место?
Блоги компаний
Показать еще