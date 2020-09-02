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Google оплатила 1,5 млн рублей штрафа за ссылки на запрещённые сайты в выдаче поиска Материал редакции
Это третий подобный штраф для компании.
- Суд в Москве получил квитанцию об оплате штрафа Google в 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда «Интерфаксу».
- Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал компанию в начале августа 2020 года за повторную выдачу в поиске ссылок на запрещённые в России сайты.
- Это третий подобный штраф компании: первый штраф на 500 тысяч рублей Google получила в 2018 году за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, второй на 700 тысяч рублей — в 2019 году за отказ фильтровать выдачу поиска.
- Закон, который требует от поисковиков убирать из выдачи ссылки на запрещённые сайты, работает в России с 2017 года.
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Arthur Niazyan
А Газпром полякам 100 млрд. рублей
Денис ДемидовArthur
Газовая дубина осушила руку.
Alexandr Simonov
Ссылки при этом выпилили?
Алексей Патрин
Ну, всё. Это конец. Неподъёмный штраф.
Денис Дизкейн
За сколько секунд гугл столько зарабатывает?
Артём ПалённыйДенис
Примерно за 4-5 секунд. (Если говорить про Alphabet)
Лучезарный Смех
Зря конечно, лучше бы мне дали, было бы больше пользы
Marat NigametzianovЛучезарный
"Пенсионерам бы лучше раздали!"
Алексей Ларин
В России появилась ещё одна частная космическая компания, которая хочет легкую ракету разрабатывать
https://www.facebook.com/PushkinPS/posts/2815235915244765
Я не скажу свое имя машине
Очередное подтверждение беззубости РКН