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Право
Татьяна Боброва
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Google оплатила 1,5 млн рублей штрафа за ссылки на запрещённые сайты в выдаче поиска Материал редакции

Это третий подобный штраф для компании.

  • Суд в Москве получил квитанцию об оплате штрафа Google в 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда «Интерфаксу».
  • Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал компанию в начале августа 2020 года за повторную выдачу в поиске ссылок на запрещённые в России сайты.
  • Это третий подобный штраф компании: первый штраф на 500 тысяч рублей Google получила в 2018 году за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, второй на 700 тысяч рублей — в 2019 году за отказ фильтровать выдачу поиска.
  • Закон, который требует от поисковиков убирать из выдачи ссылки на запрещённые сайты, работает в России с 2017 года.

#новость #google

Татьяна Боброва
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10 комментариев
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Arthur Niazyan

5

А Газпром полякам 100 млрд. рублей

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Денис Демидов

Arthur
1

Газовая дубина осушила руку.

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Alexandr Simonov

2

Ссылки при этом выпилили?

Ответить

Алексей Патрин

2

Ну, всё. Это конец. Неподъёмный штраф.

Ответить

Денис Дизкейн

1

За сколько секунд гугл столько зарабатывает? 

Ответить

Артём Палённый

Денис
0

Примерно за 4-5 секунд. (Если говорить про Alphabet)

Ответить

Лучезарный Смех

1

Зря конечно, лучше бы мне дали, было бы больше пользы

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Marat Nigametzianov

Лучезарный
0

"Пенсионерам бы лучше раздали!"

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Алексей Ларин

0

В России появилась ещё одна частная космическая компания, которая хочет легкую ракету разрабатывать

https://www.facebook.com/PushkinPS/posts/2815235915244765

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Я не скажу свое имя машине

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