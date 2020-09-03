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Галина Мубаракшина
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«Ведомости» сообщили, что «с продаж на Avito будут брать налоги», но Минфин это опроверг — ничего не изменилось Материал редакции

При перепродаже личных вещей в большинстве случаев уплачивать НДФЛ не надо, но есть несколько исключений, которые для сервисов объявлений скорее не актуальны.

10 комментариев
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3 сентября 2020 года «Ведомости» в материале с заголовком «С продаж на Avito будут брать налоги» сообщили со ссылкой на министерство финансов, что продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%.

Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно

Минфин России
в комментарии «Ведомостям»

В тексте обсуждалось, что сервисы с объявлениями о продаже вещей не отвечают за то, платит ли налоги продавец товаров. О том, когда возникла обязанность уплачивать налоги с подержанных вещей и нужно ли продавцам отчитываться перед ФНС, газета не уточнила. Новости на основе материала выпустили несколько десятков изданий, в том числе РИА Новости.

После публикации Минфин пояснил, что не обсуждает и не планирует вводить новых налогов для на доходы физлиц с продаж подержанных вещей на Avito и в соцсетях.

Согласно статьям 217 и 220 Налогового кодекса, россияне не обязаны платить НДФЛ с перепродажи личных вещей, если:

  • пользователь продаёт имущество, которым владеет более трёх лет (для недвижимости в некоторых случаях более пяти лет). Эти вложения не распространяются на ценные бумаги и имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
  • доходы от продажи поддержанных вещей меньше расходов на их покупку (если доходы больше расходов, продавец должен заплатить НДФЛ с разницы).
  • продаётся продукция животноводства, овощи и фрукты, выращенные на личном земельном участке (небольшой площади) без привлечения наёмных работников.
  • продаётся мясо диких животных и другой продукции с охоты, а также ягоды, грибы и другие лесные ресурсы.

#новость #налоги

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Sergey Vasiliev

3

Нашли новую скважину 

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Антон

2

Проверяют реакцию

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Лучезарный Смех

0

За любой б/у-шный товар, который я продаю, налог был оплачен ранее при его покупке (ндс).
Как вообще можно догадаться брать ещё один налог за товар, налог на который уже был оплачен ранее (!)

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Andrey Chuev

Лучезарный
0

вы с какой планеты? Попробуйте (как пример) не заплатить налог с продажи авто, которое продали менее чем через три года владения

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Карл

Andrey
1

чтобы не платить налог с продажи авто, достаточно сохранить договор о его покупке. Ну если, конечно, вы не продаете его дороже, чем купили. 

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Andrey Chuev

Карл
0

Согласен полностью. Но у нас цены летят так, что через два года бэушный авто продаешь дороже, чем брал новым. Но не всегда, безусловно

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Лучезарный Смех

Andrey
0

Легко. Если продаёте машину дешевле, чем купили, налог платить не нужно. 
 
Только речь в статье вообще не об этом. Присмотритесь

С продаж на Avito будут брать налоги
НДФЛ на продажи б/у вещей может принести бюджету около 80 млрд рублей в год
www.vedomosti.ru
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Александр Александров

Лучезарный
0

Ребята, вы о чем вообще, в статье речь про ндфл, а не ндс. С точки зрения действующего законодательства это правильно, что вы должны заплатить налог с того, что заработали на авито

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Andrey Chuev

0

Бросили пробный шар. Вернутся к этому вопросу чуть позже. К гадалке не ходи

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Эдуард Гладышев

0

А как собирать этот налог? Ок, при оплате через Авито факт продажи установить легко. А как установить факт продажи при личной встрече?

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