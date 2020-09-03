«Ведомости» сообщили, что «с продаж на Avito будут брать налоги», но Минфин это опроверг — ничего не изменилось Материал редакции
При перепродаже личных вещей в большинстве случаев уплачивать НДФЛ не надо, но есть несколько исключений, которые для сервисов объявлений скорее не актуальны.
3 сентября 2020 года «Ведомости» в материале с заголовком «С продаж на Avito будут брать налоги» сообщили со ссылкой на министерство финансов, что продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%.
В тексте обсуждалось, что сервисы с объявлениями о продаже вещей не отвечают за то, платит ли налоги продавец товаров. О том, когда возникла обязанность уплачивать налоги с подержанных вещей и нужно ли продавцам отчитываться перед ФНС, газета не уточнила. Новости на основе материала выпустили несколько десятков изданий, в том числе РИА Новости.
После публикации Минфин пояснил, что не обсуждает и не планирует вводить новых налогов для на доходы физлиц с продаж подержанных вещей на Avito и в соцсетях.
Согласно статьям 217 и 220 Налогового кодекса, россияне не обязаны платить НДФЛ с перепродажи личных вещей, если:
- пользователь продаёт имущество, которым владеет более трёх лет (для недвижимости в некоторых случаях более пяти лет). Эти вложения не распространяются на ценные бумаги и имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
- доходы от продажи поддержанных вещей меньше расходов на их покупку (если доходы больше расходов, продавец должен заплатить НДФЛ с разницы).
- продаётся продукция животноводства, овощи и фрукты, выращенные на личном земельном участке (небольшой площади) без привлечения наёмных работников.
- продаётся мясо диких животных и другой продукции с охоты, а также ягоды, грибы и другие лесные ресурсы.
За любой б/у-шный товар, который я продаю, налог был оплачен ранее при его покупке (ндс).
Как вообще можно догадаться брать ещё один налог за товар, налог на который уже был оплачен ранее (!)
вы с какой планеты? Попробуйте (как пример) не заплатить налог с продажи авто, которое продали менее чем через три года владения
Согласен полностью. Но у нас цены летят так, что через два года бэушный авто продаешь дороже, чем брал новым. Но не всегда, безусловно
Легко. Если продаёте машину дешевле, чем купили, налог платить не нужно.
Только речь в статье вообще не об этом. Присмотритесь
Ребята, вы о чем вообще, в статье речь про ндфл, а не ндс. С точки зрения действующего законодательства это правильно, что вы должны заплатить налог с того, что заработали на авито
А как собирать этот налог? Ок, при оплате через Авито факт продажи установить легко. А как установить факт продажи при личной встрече?
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