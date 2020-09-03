При перепродаже личных вещей в большинстве случаев уплачивать НДФЛ не надо, но есть несколько исключений, которые для сервисов объявлений скорее не актуальны.

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3 сентября 2020 года «Ведомости» в материале с заголовком «С продаж на Avito будут брать налоги» сообщили со ссылкой на министерство финансов, что продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%.

Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно Минфин России в комментарии «Ведомостям»

В тексте обсуждалось, что сервисы с объявлениями о продаже вещей не отвечают за то, платит ли налоги продавец товаров. О том, когда возникла обязанность уплачивать налоги с подержанных вещей и нужно ли продавцам отчитываться перед ФНС, газета не уточнила. Новости на основе материала выпустили несколько десятков изданий, в том числе РИА Новости.

После публикации Минфин пояснил, что не обсуждает и не планирует вводить новых налогов для на доходы физлиц с продаж подержанных вещей на Avito и в соцсетях.

Согласно статьям 217 и 220 Налогового кодекса, россияне не обязаны платить НДФЛ с перепродажи личных вещей, если: