В апреле-июне 2020 года операторы недополучили до 220 млн рублей выручки.

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Участники проекта «Доступный интернет» обсуждают с правительством возможность компенсировать им расходы на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».

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Один из вариантов, которые предлагает правительство, — возможность размещать рекламу на бесплатных сайтах, а также добавлять специальные страницы, которые будут перенаправлять пользователей с бесплатного интернета на платный, указывает газета со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко 1 сентября 2020 года.

На одном из совещаний в Минкомсвязи обсуждался другой вариант — предоставить участникам проекта налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения ёмкости сетей, рассказали изданию два источника в операторах связи. Операторы предлагали не ограничивать суммы и объёмы закупаемого оборудования, уточнил один из собеседников.

По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в апреле-июне 2020 года недополученная выручка участников эксперимента составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа. 2 сентября РСПП отправил в Минкомсвязи методику расчёта, чтобы определить механизмы компенсации потерь от участия в проекте, уточняет газета.

Минкомсвязи запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года — он продлится до конца года. В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру». Социально значимые сайты доступны даже при нулевом балансе абонента.