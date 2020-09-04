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Галина Мубаракшина
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«Ъ»: участники эксперимента с бесплатным доступом к значимым сайтам попросили власти компенсировать им расходы на проект Материал редакции

В апреле-июне 2020 года операторы недополучили до 220 млн рублей выручки.

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Участники проекта «Доступный интернет» обсуждают с правительством возможность компенсировать им расходы на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».

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Один из вариантов, которые предлагает правительство, — возможность размещать рекламу на бесплатных сайтах, а также добавлять специальные страницы, которые будут перенаправлять пользователей с бесплатного интернета на платный, указывает газета со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко 1 сентября 2020 года.

На одном из совещаний в Минкомсвязи обсуждался другой вариант — предоставить участникам проекта налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения ёмкости сетей, рассказали изданию два источника в операторах связи. Операторы предлагали не ограничивать суммы и объёмы закупаемого оборудования, уточнил один из собеседников.

По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в апреле-июне 2020 года недополученная выручка участников эксперимента составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа. 2 сентября РСПП отправил в Минкомсвязи методику расчёта, чтобы определить механизмы компенсации потерь от участия в проекте, уточняет газета.

Минкомсвязи запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года — он продлится до конца года. В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Дом.ру». Социально значимые сайты доступны даже при нулевом балансе абонента.

Сейчас отсутствие рекламы и информации о платных услугах на сайтах «Доступного интернета» — один из критериев отбора сайтов-участников проекта, которые предлагает Минкомсвязи. В министерстве считают, что расходы операторов минимизируются за счёт отсутствия «тяжёлого» контента на сайтах: например аудио- и видеороликов, отмечает «Коммерсантъ».

#новость #доступныйинтернет

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

1

Ниче не понял.
Откуда взялась-то недополученная выручка? 

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evilnw

Я
4

У провайдеров появились бесплатные тарифы с доступом только к "значимым" сайтам. Пользователи таких тарифов являются балластом т.к. всё равно их  приходится поддерживать.

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Artem Osipov

evilnw
1

И сколько таких пользователей? Два на всю Россию? Там же никакого мультимедиа нет, в чем смысл пользоваться обычному человеку?

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Michael Rychagov

Artem
0

Производственные мощности и работа для поддержки такого рода пользователей все равно должна осуществляться каждым провайдером, даже если таких пользователя всего 2 на всю страну

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Я не скажу свое имя машине

evilnw
0

Вот теперь понятно. Просто не видел ни разу таких тарифов на сайтах -) 

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Сергей Варчев

1

Получать прибыль от работы с населением миллиарды рублей, добровольно участвовать в социально значимом для этого же населения проекте и потом просить компенсацию в несколько миллионов (зарплата пары топ-менеджеров) это по нашему...

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Martin Holbrook

0
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