Бизнес-объединения раскритиковали законопроект Росреестра о запрете на перепродажу данных ЕГРН — он навредит рынку Материал редакции
Предприниматели считают, что проект затруднит работу нотариусов, кадастровых инженеров, владельцев баз данных и многих других.
Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму отзыв с критикой законопроекта Росреестра, который запрещает перепродажу данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК.
Законопроект запрещает перепродавать сведения из реестра госорганам, организациям и частным лицам, указывает агентство. В июле 2020 года документ был принят в первом чтении.
В Росреестре считают, что законопроект позволит уберечь граждан от получения недостоверных сведений реестра с сайтов-двойников. Их владельцы перепродают данные «в разы дороже», чем напрямую через ведомство. Автоматизированные запросы таких сайтов к ЕГРН могут также ухудшить пропускную способность серверного оборудования Росреестра, рассказали РБК в Росреестре.
Изменения, которые предлагает Росреестр, нужно детализировать, считает член генсовета «Деловой России» Николай Алексеенко. Сейчас документ предполагает вольную трактовку запрета, указывает он. Из-за этого надзорные органы смогут привлекать к административной ответственности добросовестных участников рынка: кадастровых инженеров, нотариусов, риелторов, аналитиков, пояснил Алексеенко агентству.
Введение запрета приведёт к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, рассказал изданию гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар. «Интерфакс» принадлежит система СПАРК, которая собирает информацию о компаниях и ИП, в том числе из ЕГРН. Выписки из Росреестра используют другие информационные системы, банковские сервисы, сервисы по продаже недвижимости, напомнил он.
Рассказ о том, как свою дичайшую неэффективность прикрыть очередным законопроектом.
Я работаю в недвижимости и мне постоянно нужны эти выписки.
- Отправлял деньги месяц, у всех уже друзей спросил аккаунты, хотел оплатить выписки, в итоге отправляешь деньги - до Росреестра они не доходят, так продолжалось около месяца. От тебя ушел - к ним не пришел. Вот так.
- Потом на 2 недели оплата вообще перестала работать, звонишь, ждешь 20 минут на линии, а они говорят, у нас все нормально, а по факту оплатить нельзя «Платеж не найден в ГИС ГМП»
- Постоянно кнопка оплаты пропадает с сайта это вообще прикол http://joxi.ru/E2pg06Zu7L7YNm
- В целом система оплаты - днище. Сначала жмешь оплатить потом сутки (если повезет ждешь) когда этот платеж перейдет в супер сайт «оплата госуслуг» ну и там с комиссией уже платишь и потом опять ждешь когда платеж дойдет до Росреестра, если вообще дойдет - часто просто не доходит.
- Сайт все время висит, чтобы нормально заказать выписку, нужно угадать момент.
- Выписка приходит в хрен пойми каком формате постоянно. Почему бы сразу не сделать по человечески.
- Они продают выписки оптовыми пакетами ( что в общем не так то и дешево если тебе нужна одна-две выписки будь добр купить минимум 100 ). Хотя учитывая что все выписки приходят через раз и иногда нужно 2-3 раза заказать чтобы получить документ - вполне справедливо )
- Сделали лимит 1 выписку в 5 минут. Ну класс, выписки продают оптом, а заказать дают одну в пять минут. Обычно на один объект нужны 2 выписки. Получается мне чтобы только заказать выписки на 3-4 объекта нужно потратить 30-40 минут, хотя я уже заплатил деньги за оптовый заказ.
- Сроки - 3 дня на выписку естественно не соблюдаются, иногда ждешь неделю пока эта вся система заработает. Хотя все происходит автоматически и на что там уходит такой срок - непонятно.
- В прошлом году было такое, что вся система могла не работать месяц - просто не делаются выписки и все, хоть узаказывайся. Месяц это исключение конечно, но так чтобы не работало 5-6 дней такое стабильно бывает.
- Часто не работает на выходных, как будто они уходят на выходной и из розетки сервер выдергивают или больше это никак не обьяснить
В общем все так выглядит что им там вообще плевать на людей. Они понятия не имеют что такое - вести дела тк все спонсируется все равно из налогов, а не из прибыли. Ни один нормальный бизнес бы не остановил прием оплаты на месяц и ни один нормальный руководитель не позволил бы это сделать.
Сделайте нормальный бесплатный сервис и не придется ничего запрещать, но запретить попроще будет.
Зато писать в новостях каждый день «какие мы классные и продвинутые всех консультируем » это конечно они мастаки.
В общем, любой школьник сделает лучше систему, чем вы там сделали за ахулиарды рублей www.banki.ru/news/bankpress/?id=10097514
Надеюсь для вас отдельное местечко в котле уже подготовлено, как и для других «эффективных менеджеров» всяких «супер эффективных госкорпораций».
Я недавно купил земельный участок, получил в МФЦ документы, что я собственник, в выписке все нормально. Заказываю такую же выписку в Росреестре - участком владеет прежний собственник (не я).
Росреестр уже почти 2 месяца не может разобраться почему так, написал на сайте Кремля жалобу, вот на днях получил ответ, что они по прежнему работают над моей проблемой.
Ха, я 4 года значился владельцем проданной квартиры, и получал налоговые начисления на неё.
4 года, Карл я вёл переписку с целью удалить её.
А все их ответы, это не электронные письма, а упакованные в zip архив цветные сканы напечатанных на реальной бумаге документов с печатями и подписями синей ручкой от руки.
Документооборотище - новый тариф от Госуслуги
Надо запретить перепродажу и продажу! Надо сделать нормальный сайт Росеестру и нормальный API, чтобы им все заинтересованные лица могли бесплатно пользоваться. Какого хрена вообще за наши деньги Росеестр запилил себе монопольную кормушку?!
иногда ищешь данные и не поймешь, куда зашел, куча сайтов и все маскируются под росреестр
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