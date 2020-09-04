Предприниматели считают, что проект затруднит работу нотариусов, кадастровых инженеров, владельцев баз данных и многих других.

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Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму отзыв с критикой законопроекта Росреестра, который запрещает перепродажу данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК.

Законопроект запрещает перепродавать сведения из реестра госорганам, организациям и частным лицам, указывает агентство. В июле 2020 года документ был принят в первом чтении.

В Росреестре считают, что законопроект позволит уберечь граждан от получения недостоверных сведений реестра с сайтов-двойников. Их владельцы перепродают данные «в разы дороже», чем напрямую через ведомство. Автоматизированные запросы таких сайтов к ЕГРН могут также ухудшить пропускную способность серверного оборудования Росреестра, рассказали РБК в Росреестре.

Изменения, которые предлагает Росреестр, нужно детализировать, считает член генсовета «Деловой России» Николай Алексеенко. Сейчас документ предполагает вольную трактовку запрета, указывает он. Из-за этого надзорные органы смогут привлекать к административной ответственности добросовестных участников рынка: кадастровых инженеров, нотариусов, риелторов, аналитиков, пояснил Алексеенко агентству.