«МСП банк» оценил патенты резидента «Сколково» в 4,3 млн рублей.

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В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) — двух патентов на изобретения, передают «Ведомости».

«МСП банк» дал кредит в размере 4,3 млн рублей под 8,5% годовых производителю литий-ионных аккумуляторов «Энергоэлемент», резиденту «Сколково».

«Энергоэлемент» выиграл тендер на поставку аккумуляторов с постоплатой, ему были нужны деньги для покупки материалов, пояснил «Ведомостям» гендиректор компании Александр Логинов. «Кроме патентов, нам было нечего предложить банку», — объяснил он и добавил, что всего у компании семь патентов.

Чтобы получить кредит под залог ИС, компании нужно зарегистрировать права на объект ИС и оценить их стоимость, поясняет Роспатент. Если предприниматель не сможет погасить кредит, банк получит часть или все права и сможет распоряжаться ими по своему усмотрению: продавать, лицензировать, вносить в уставной капитал.

«МСП банк» оценил патенты, исходя из потенциала рынка сбыта продукции и возможной выручки в будущем, пояснил «Ведомостям» зампредседателя правления банка Роман Капинос. Банк принимал ИС и раньше, но в качестве дополнительного залога, уточнил он.