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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: в России впервые банк выдал кредит под залог интеллектуальной собственности — патентов на изобретения Материал редакции

«МСП банк» оценил патенты резидента «Сколково» в 4,3 млн рублей.

39 комментариев
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В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) — двух патентов на изобретения, передают «Ведомости».

«МСП банк» дал кредит в размере 4,3 млн рублей под 8,5% годовых производителю литий-ионных аккумуляторов «Энергоэлемент», резиденту «Сколково».

«Энергоэлемент» выиграл тендер на поставку аккумуляторов с постоплатой, ему были нужны деньги для покупки материалов, пояснил «Ведомостям» гендиректор компании Александр Логинов. «Кроме патентов, нам было нечего предложить банку», — объяснил он и добавил, что всего у компании семь патентов.

Чтобы получить кредит под залог ИС, компании нужно зарегистрировать права на объект ИС и оценить их стоимость, поясняет Роспатент. Если предприниматель не сможет погасить кредит, банк получит часть или все права и сможет распоряжаться ими по своему усмотрению: продавать, лицензировать, вносить в уставной капитал.

«МСП банк» оценил патенты, исходя из потенциала рынка сбыта продукции и возможной выручки в будущем, пояснил «Ведомостям» зампредседателя правления банка Роман Капинос. Банк принимал ИС и раньше, но в качестве дополнительного залога, уточнил он.

Опрошенные газетой участники рынка относятся к кредитам под ИС скептически: оценить интеллектуальную собственность сложно, в особенности на длительную перспективу, отмечают они.

#новость #патенты

Галина Мубаракшина
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39 комментариев
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Ilya Sorokin

–3

Производят в Китае ?) А тендер случайно не с госконторой?)

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Александр Логинов

Ilya
10

Производим в Сколково, у нас тут площадка. Тендер был публичным с компанией из ритейла. 
https://www.youtube.com/channel/UCLA67uDID8MwZN4JdVzd0FA

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Розарио Агро

Александр
0

Хотелось бы деталей про патенты. А то репутация отечественных производителей и изобретателей подмочена хуавеем под шильдиком.

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Аркадий Алексеевич

Ilya
5

Блин, ну какие вы конченные) Я как понимаю только предпринимателям из свободного мира можно издержки в Китае понижать? Русских Илюха Сорокин осудит ?

Ответить

Ilya Sorokin

Аркадий
2

Нет, просто это значит редкое исключение. Я уже насмотрелся на «российские» бренды. Поэтому мои вопросы вполне объяснимы и не стоит так гореть по этому поводу. Я лишь реалист.
Да и мало ли историй было, когда made in China выдавали за собственный продукт?

Ответить

Аркадий Алексеевич

Ilya
0

Ты ведь понимаешь разницу между технологией и сборкой?
Тесла собранная в Гуанджоу таких вопросов не вызывает ?

Ответить

Розарио Агро

Аркадий
2

А вы ведь понимаете разницу между технологией и наклейкой наклейки?

Ответить

Ilya Sorokin

Розарио
1

Он в принципе не понял, про что я говорил)

Ответить

Казбек Абдурахманов

3

Россия будущего 😗

Ответить

Mike Kosulin

1

«МСП банк» дал кредит в размере 4,3 млн рублей под 8,5% годовых производителю литий-ионных аккумуляторов «Энергоэлемент», резиденту «Сколково».

Это ж позор.
4.3М копейки же.

Ответить

Илья Романов

Mike
4

Так-то да, тем более с залогом. Физикам с хорошей кредитной историей 5млн под тот же процент без залога дают 🤔

Ответить

Mike Kosulin

Илья
2

О том и речь)))

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Maxim Petrukhin

Илья
2

С хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой. Это сейчас редкость. В этом случае компании, похоже, похвастаться особо нечем, да и актив в залоге рисковый. Так что сумма кредита вполне соответствует. 

Ответить

Daniil Fadeev

Mike
0

Ну как бы ничего принципиально нового в химии аккумуляторов пока и не придумано

Ответить

Руслан Киямов

2

Это фиаско.

Ответить

Александр Привалов

1

Это что же за дохлый банк такой, который от потери 5 млн ко дну пойдет? Ах, какие герои, прямо взяли и двинули вперед банковскую сферу. Все боялись, значит, дрожали, никто не решался, и тут МСП вперед вышел и говорит "я дам кредит под залог неведомой ранее фигни" и греф с костиным такие "Ты шо, ты шо!!!", Экспобанк (который под криптовалюту выдал кредит) вообще в окно вышел. 

Ответить

Денис Демидов

Александр
0

Альфа до 6 млн выдает без залога.

Ответить

Александр Привалов

Денис
0

Ааа, так может тут новость что впервые хитрый МСП еще и на залог лоха-заемщика развел там, где другие его не берут? XD

Тогда чОтко, банк красава

Ответить

Денис Демидов

Александр
0

Сколькиво тут пиарят

Ответить

Александр Привалов

Денис
0

А по мне наоборот ¯\_(ツ)_/¯

выиграл тендер

с постоплатой

ПРИ ЭТОМ 
нужны деньги для покупки материалов

было нечего предложить банку

Что компания с имуществом из стола, стула и задницы директора делает в Сколково? Как она выиграла тендер?? Как она его собиралась исполнять???

Ответить

Maxim Petrukhin

0

Рисковые парни. Ликвидность низкая, рынок практически отсутствует. Да, сумма смешная. Тем не менее, новость позитивная. Надеюсь, банки начнут уже активно осваивать что-то поинтереснее, чем залог недвижки и поручительство бенефициара. 

Ответить

Денис Демидов

Maxim
1

pr попахивает, были бы они не из сколково, хрен бы дали.

Ответить

Maxim Petrukhin

Денис
0

Да так оно и есть, скорее всего. Но, по крайней, это не пиар какого нить говна, а вполне прикольная тема. 

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

Вы уверены, что Сколькиво это не говно? 

Ответить

Maxim Petrukhin

Денис
0

Я не про Сколково. Я про кредитование под нестандартное обеспечение. 

Ответить

Денис Демидов

Maxim
1

Уверен, все этой сделкой и закончится. Банки у нас зажаты сверхтребованиями ЦБ в части залога, тут скорее всего на самом верху разрешили, чтобы сколькиво попиарить.

Ответить

Maxim Petrukhin

Денис
0

Там не столько дело в нормативах ЦБ, сколько в общей консервативности менеджмента  и нежелании рисковать. Чем больше будет позитивных сигналов, тем лучше для темы. И для рынка ИС в целом, которого у нас почти нет.

Ответить

Денис Демидов

Maxim
1

Нормативы там большое влияние имеют, если банк наберет много кредитов с таким обеспечением, то не пройдет стресс-тест и потеряет лицензию.

Ответить

Maxim Petrukhin

Денис
0

Поверьте, значение нормативов для среднего и выше банков в этом плане преувеличено. :) Обеспечение брать не запрещено, важно лишь оценить его должным образом. Вот с этим тупо никто не хочет возиться. Недвижка? Понятно. Поручительство? Понятно. А тут какой-то патент. Как его оценивать? Как учитывать? Надо думать и разбираться. Много на свете людей, обожающих думать и разбираться? Вот в этом то и дело. 

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

По вашему, ЦБ не копается в качестве залогов у банка? Тут тогда к ЦБ претензии, а не к консервативному менеджменту.

Ответить

Maxim Petrukhin

Денис
0

Копается. Но если обеспечение верно оценено и правильно учитывается в нормативах, ЦБ плевать. Хоть мальков закладывайте. Просто обычно никому в банках не охота лезть в нестандарт. Проще послать. А молодым компаниям ведь толком и предложить нечего, кроме нестандарта.

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

Молодые компании, которым нечего предложить, и банки вообще слабо совместимы, для этого во всем мире существуют венчурные фонды.
Венчурным фондам есть смысл работать там, где доходность у банков минимальна, тогда капитал охотнее рискует за большее вознаграждение чем у банков.
У нас же банковская отрасль усилиями ЦБ РФ превратилась в ФНС, которая выжимает экономику до последней копейки, венчурным фондам просто нет места на этом банковском празднике жизни.

Ответить

Александр

Maxim
1

Продолжу рекурсию))

Там не столько дело в общей консервативности менеджмента и нежелании рисковать, сколько в понимании того, что все банки ниже топ-20 одной ногой в могиле. И в случае банкротства субсидиарная ответственность к ним будет складываться вот именно из таких сделок

Ответить

Maxim Petrukhin

Алексан…
0

Поверьте, там, как правило, и без таких сделок для субсидиарки на три жизни хватит... 

Ответить

Eugene Basov

Maxim
1

Где же там риск, выдали мизерную сумму по факту уже выигранного тендера, по сути это факторинг. Зачем тут нужен был залог, тем более такой, не особо понятно.

Ответить

Maxim Petrukhin

Eugene
0

Не заплатят по контракту и уйдут в суды. Редко такое бывает? И что делать тогда? А тогда обращать взыскание на залог. На странный, непонятный залог. Вот вам и риск. И это мы ещё с вами не учитываем финсостояние и насыщенность активами самого заёмщика. Которая, скорее всего, не фонтан. 

Ответить

Kristian Krayt

Maxim
0

Не банки это, а ростовщики по своей сути, просто с красивой вывеской "Банк". Поэтому они не спешат под рисковые активы что-то давать, а если дают, то коту на смех.

Это как наши инвесторы, у них всё игрушечное, в том числе и суммы "инвестиций")

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Serge Sokolov

0

Не продается Вдохновение! Но можно заложить патент. 

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Marat Galiullin

0

Очень печально что ИС оценивают в копейки и под такой высокий процент😢😢😢

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