«Ведомости»: в России впервые банк выдал кредит под залог интеллектуальной собственности — патентов на изобретения Материал редакции
«МСП банк» оценил патенты резидента «Сколково» в 4,3 млн рублей.
В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) — двух патентов на изобретения, передают «Ведомости».
«МСП банк» дал кредит в размере 4,3 млн рублей под 8,5% годовых производителю литий-ионных аккумуляторов «Энергоэлемент», резиденту «Сколково».
«Энергоэлемент» выиграл тендер на поставку аккумуляторов с постоплатой, ему были нужны деньги для покупки материалов, пояснил «Ведомостям» гендиректор компании Александр Логинов. «Кроме патентов, нам было нечего предложить банку», — объяснил он и добавил, что всего у компании семь патентов.
Чтобы получить кредит под залог ИС, компании нужно зарегистрировать права на объект ИС и оценить их стоимость, поясняет Роспатент. Если предприниматель не сможет погасить кредит, банк получит часть или все права и сможет распоряжаться ими по своему усмотрению: продавать, лицензировать, вносить в уставной капитал.
«МСП банк» оценил патенты, исходя из потенциала рынка сбыта продукции и возможной выручки в будущем, пояснил «Ведомостям» зампредседателя правления банка Роман Капинос. Банк принимал ИС и раньше, но в качестве дополнительного залога, уточнил он.
Опрошенные газетой участники рынка относятся к кредитам под ИС скептически: оценить интеллектуальную собственность сложно, в особенности на длительную перспективу, отмечают они.
Производят в Китае ?) А тендер случайно не с госконторой?)
Производим в Сколково, у нас тут площадка. Тендер был публичным с компанией из ритейла.
https://www.youtube.com/channel/UCLA67uDID8MwZN4JdVzd0FA
Хотелось бы деталей про патенты. А то репутация отечественных производителей и изобретателей подмочена хуавеем под шильдиком.
Блин, ну какие вы конченные) Я как понимаю только предпринимателям из свободного мира можно издержки в Китае понижать? Русских Илюха Сорокин осудит ?
Нет, просто это значит редкое исключение. Я уже насмотрелся на «российские» бренды. Поэтому мои вопросы вполне объяснимы и не стоит так гореть по этому поводу. Я лишь реалист.
Да и мало ли историй было, когда made in China выдавали за собственный продукт?
Ты ведь понимаешь разницу между технологией и сборкой?
Тесла собранная в Гуанджоу таких вопросов не вызывает ?
А вы ведь понимаете разницу между технологией и наклейкой наклейки?
«МСП банк» дал кредит в размере 4,3 млн рублей под 8,5% годовых производителю литий-ионных аккумуляторов «Энергоэлемент», резиденту «Сколково».
Это ж позор.
4.3М копейки же.
Так-то да, тем более с залогом. Физикам с хорошей кредитной историей 5млн под тот же процент без залога дают 🤔
С хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой. Это сейчас редкость. В этом случае компании, похоже, похвастаться особо нечем, да и актив в залоге рисковый. Так что сумма кредита вполне соответствует.
Ну как бы ничего принципиально нового в химии аккумуляторов пока и не придумано
Это что же за дохлый банк такой, который от потери 5 млн ко дну пойдет? Ах, какие герои, прямо взяли и двинули вперед банковскую сферу. Все боялись, значит, дрожали, никто не решался, и тут МСП вперед вышел и говорит "я дам кредит под залог неведомой ранее фигни" и греф с костиным такие "Ты шо, ты шо!!!", Экспобанк (который под криптовалюту выдал кредит) вообще в окно вышел.
Альфа до 6 млн выдает без залога.
Ааа, так может тут новость что впервые хитрый МСП еще и на залог лоха-заемщика развел там, где другие его не берут? XD
Тогда чОтко, банк красава
Сколькиво тут пиарят
А по мне наоборот ¯\_(ツ)_/¯
выиграл тендер
с постоплатой
ПРИ ЭТОМ
нужны деньги для покупки материалов
было нечего предложить банку
Что компания с имуществом из стола, стула и задницы директора делает в Сколково? Как она выиграла тендер?? Как она его собиралась исполнять???
Рисковые парни. Ликвидность низкая, рынок практически отсутствует. Да, сумма смешная. Тем не менее, новость позитивная. Надеюсь, банки начнут уже активно осваивать что-то поинтереснее, чем залог недвижки и поручительство бенефициара.
pr попахивает, были бы они не из сколково, хрен бы дали.
Да так оно и есть, скорее всего. Но, по крайней, это не пиар какого нить говна, а вполне прикольная тема.
Вы уверены, что Сколькиво это не говно?
Я не про Сколково. Я про кредитование под нестандартное обеспечение.
Уверен, все этой сделкой и закончится. Банки у нас зажаты сверхтребованиями ЦБ в части залога, тут скорее всего на самом верху разрешили, чтобы сколькиво попиарить.
Там не столько дело в нормативах ЦБ, сколько в общей консервативности менеджмента и нежелании рисковать. Чем больше будет позитивных сигналов, тем лучше для темы. И для рынка ИС в целом, которого у нас почти нет.
Нормативы там большое влияние имеют, если банк наберет много кредитов с таким обеспечением, то не пройдет стресс-тест и потеряет лицензию.
Поверьте, значение нормативов для среднего и выше банков в этом плане преувеличено. :) Обеспечение брать не запрещено, важно лишь оценить его должным образом. Вот с этим тупо никто не хочет возиться. Недвижка? Понятно. Поручительство? Понятно. А тут какой-то патент. Как его оценивать? Как учитывать? Надо думать и разбираться. Много на свете людей, обожающих думать и разбираться? Вот в этом то и дело.
По вашему, ЦБ не копается в качестве залогов у банка? Тут тогда к ЦБ претензии, а не к консервативному менеджменту.
Копается. Но если обеспечение верно оценено и правильно учитывается в нормативах, ЦБ плевать. Хоть мальков закладывайте. Просто обычно никому в банках не охота лезть в нестандарт. Проще послать. А молодым компаниям ведь толком и предложить нечего, кроме нестандарта.
Молодые компании, которым нечего предложить, и банки вообще слабо совместимы, для этого во всем мире существуют венчурные фонды.
Венчурным фондам есть смысл работать там, где доходность у банков минимальна, тогда капитал охотнее рискует за большее вознаграждение чем у банков.
У нас же банковская отрасль усилиями ЦБ РФ превратилась в ФНС, которая выжимает экономику до последней копейки, венчурным фондам просто нет места на этом банковском празднике жизни.
Продолжу рекурсию))
Там не столько дело в общей консервативности менеджмента и нежелании рисковать, сколько в понимании того, что все банки ниже топ-20 одной ногой в могиле. И в случае банкротства субсидиарная ответственность к ним будет складываться вот именно из таких сделок
Поверьте, там, как правило, и без таких сделок для субсидиарки на три жизни хватит...
Где же там риск, выдали мизерную сумму по факту уже выигранного тендера, по сути это факторинг. Зачем тут нужен был залог, тем более такой, не особо понятно.
Не заплатят по контракту и уйдут в суды. Редко такое бывает? И что делать тогда? А тогда обращать взыскание на залог. На странный, непонятный залог. Вот вам и риск. И это мы ещё с вами не учитываем финсостояние и насыщенность активами самого заёмщика. Которая, скорее всего, не фонтан.
Не банки это, а ростовщики по своей сути, просто с красивой вывеской "Банк". Поэтому они не спешат под рисковые активы что-то давать, а если дают, то коту на смех.
Это как наши инвесторы, у них всё игрушечное, в том числе и суммы "инвестиций")
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