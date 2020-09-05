Сооснователи компании считают, что это попытка оказать на них давление из-за поддержки акций протеста в Белоруссии.

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Четверо руководителей минского офиса компании PandaDoc стали фигурантами уголовного дела о хищении путём злоупотребления должностными полномочиями, сообщил стартап.

Директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор по персоналу Владислав Михолап подозреваются в том, что они украли из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей), указывает компания.

Детали уголовного дела компании пока неизвестны, всем подозреваемым предоставлены адвокаты, сообщил vc.ru представитель PandaDoc.

Сотрудников PandaDoc поместили в СИЗО на два месяца. В компании подчёркивают, что обвинение не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники Департамента финансовых расследований, и адвокаты, и мы все это знаем. PandaDoc

В компании называют аресты сотрудников репрессиями и попыткой давления на основателей PandaDoc из-за их гражданской активности.

«Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству», — подчеркнули в стартапе.