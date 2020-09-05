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Право
Галина Мубаракшина
1163

PandaDoc сообщила об уголовном деле в отношении четырёх сотрудников минского офиса компании Материал редакции

Сооснователи компании считают, что это попытка оказать на них давление из-за поддержки акций протеста в Белоруссии.

8 комментариев
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Четверо руководителей минского офиса компании PandaDoc стали фигурантами уголовного дела о хищении путём злоупотребления должностными полномочиями, сообщил стартап.

Директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор по персоналу Владислав Михолап подозреваются в том, что они украли из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей), указывает компания.

Детали уголовного дела компании пока неизвестны, всем подозреваемым предоставлены адвокаты, сообщил vc.ru представитель PandaDoc.

Сотрудников PandaDoc поместили в СИЗО на два месяца. В компании подчёркивают, что обвинение не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники Департамента финансовых расследований, и адвокаты, и мы все это знаем.

PandaDoc

В компании называют аресты сотрудников репрессиями и попыткой давления на основателей PandaDoc из-за их гражданской активности.

«Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству», — подчеркнули в стартапе.

  • В середине августа 2020 года сооснователь PandaDoc Микита Микадо запустил проект финансовой помощи силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но могут этого сделать из-за денег. К концу августа проект получил 594 заявки.
  • 2 сентября в минском офисе компании прошли обыски, в следующие два дня были допрошены около 100 сотрудников PandaDoc, а четверо задержаны — в офисе или дома, отмечают в стартапе.

#новость #ит #белоруссия

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Igor Fomin

12

Ждём слив диалога Микада и сотрудников
-Где деньги?
-Какие?
-Которые вы украли из бюджета Республики Беларусь

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Артем Бондарев

Igor
2

— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Михал Палыч
— Какой?
— Микадо.

Ответить

Антон Гранд

9

Один дурачок из США ляпнул. Пострадали невинные люди.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

3

Ну и правильно. Допизделись эти айтишники иш чо. Умные самые, отправлю картошку копать!
Коленька, передай автомат. 

Ответить

Anton Reut

–8

Ну да, ну да, конечно, обвинение же никогда не имеет оснований, а в тюрьмах всегда сидят невиновные... На каких дураков это рассчитано?

Ответить

Eduard Mirchev

Anton
1

Рыльце в пушку у всех это правда. Стоит ли садить в сизо на два месяца за «оптимизацию» налогов? Нет.

Ответить

mark pitersky

–2

Микитка Микадо ляпнул в угоду пиару и личным интересам что будет башлять посути увольнение сотрудников органов и якобы даже не задумывался (шутка) о том, что в его компанию придут правоохранители и за его язык пострадают сотрудники ни в чем не виноватые...

Почему все эти ляпальщики и визгуны сидят не в Белоруссии а в Польшах, США и так далее?

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Анатолий Хлебников

0

Печально, но ожидаемо, к сожалению. Хочется верить, что хотя бы их сумеют вытащить

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