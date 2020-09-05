PandaDoc сообщила об уголовном деле в отношении четырёх сотрудников минского офиса компании Материал редакции
Сооснователи компании считают, что это попытка оказать на них давление из-за поддержки акций протеста в Белоруссии.
Четверо руководителей минского офиса компании PandaDoc стали фигурантами уголовного дела о хищении путём злоупотребления должностными полномочиями, сообщил стартап.
Директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор по персоналу Владислав Михолап подозреваются в том, что они украли из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей), указывает компания.
Детали уголовного дела компании пока неизвестны, всем подозреваемым предоставлены адвокаты, сообщил vc.ru представитель PandaDoc.
Сотрудников PandaDoc поместили в СИЗО на два месяца. В компании подчёркивают, что обвинение не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.
В компании называют аресты сотрудников репрессиями и попыткой давления на основателей PandaDoc из-за их гражданской активности.
«Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству», — подчеркнули в стартапе.
- В середине августа 2020 года сооснователь PandaDoc Микита Микадо запустил проект финансовой помощи силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но могут этого сделать из-за денег. К концу августа проект получил 594 заявки.
- 2 сентября в минском офисе компании прошли обыски, в следующие два дня были допрошены около 100 сотрудников PandaDoc, а четверо задержаны — в офисе или дома, отмечают в стартапе.
Ждём слив диалога Микада и сотрудников
-Где деньги?
-Какие?
-Которые вы украли из бюджета Республики Беларусь
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Михал Палыч
— Какой?
— Микадо.
Ну и правильно. Допизделись эти айтишники иш чо. Умные самые, отправлю картошку копать!
Коленька, передай автомат.
Ну да, ну да, конечно, обвинение же никогда не имеет оснований, а в тюрьмах всегда сидят невиновные... На каких дураков это рассчитано?
Рыльце в пушку у всех это правда. Стоит ли садить в сизо на два месяца за «оптимизацию» налогов? Нет.
Микитка Микадо ляпнул в угоду пиару и личным интересам что будет башлять посути увольнение сотрудников органов и якобы даже не задумывался (шутка) о том, что в его компанию придут правоохранители и за его язык пострадают сотрудники ни в чем не виноватые...
Почему все эти ляпальщики и визгуны сидят не в Белоруссии а в Польшах, США и так далее?
Печально, но ожидаемо, к сожалению. Хочется верить, что хотя бы их сумеют вытащить
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