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Право
Лиана Липанова
1572

Депутат Госдумы пожаловался в ФАС на Apple: компания якобы ограничивает доступ российских разработчиков к App Store Материал редакции

Разработчики вынуждены покупать «на чёрном рынке» аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, утверждает депутат.

  • Член комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Apple. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение депутата.
  • Российские разработчики неоднократно жаловались Горелкину, что не могут зарегистрировать аккаунт разработчика в App Store, говорит депутат. Без этого аккаунта невозможно опубликовать приложение в магазине Apple, объясняет издание.
  • Для подтверждения личности App Store запрашивает платёжный адрес у банков, выпустивших привязанные к аккаунту карты, но формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям Apple, утверждает Горелкин.
  • В результате разработчики вынуждены покупать «на чёрном рынке» аккаунты, зарегистрированные в США и Китае. Они стоят по $300–500, говорит депутат. «Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает он.
  • В ФАС подтвердили газете получение запроса и сообщили, что проводят соответствующую работу. В Apple не ответили на запрос «Коммерсанта».
  • В конце августа 2020 года ФАС признала Apple монополистом на рынке распространения iOS-приложений и потребовала удалить из правил App Store пункт о праве отклонять приложения по любой причине.

#новость #apple #appstore #фас

Лиана Липанова
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32 комментария
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Vitaly Baev

13

Что он несет?
Лично регистрировал индивидуальный аккаунт разработчика, много раз продлевал его.
Месяц назад регистрировали аккаунт компании (ООО), за пару дней получили бесплатно D-U-N-S number, еще около недели происходила регистрация аккаунта в Apple Developer Program, было несколько звонков и все - вот уже две недели аккаунт работает и успешно принимаем оплату Apple Pay

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Denis Mingulov

Vitaly
5

Вообще-то именно здесь про такое регулярно пишут, рассказывают про совершено дикие усилия по оплате.
Например, в Приёмной один из последних постов, например, про успешную оплату - только в итоге деньги взяли дважды.

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Vitaly Baev

Denis
0

Окей, возможно в масштабах массы имеют место какие то проблемы, но на моем опыте три аккаунта - два индивидуальных и один корпоративный и проблем не было.
Единственное, что - все же там достаточно большие сроки регистрации, ну нечего там регистрировать неделю

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Павел

Vitaly
1

Да там ни «какие-то» 30 страниц на дев форуме по этому поводу. Сам несколько недель писался с саппортом для проведения оплаты, тк оплата не проходила с трёх различных карт, по итогу сеньор эдвайзер в ручном режиме, видимо, провёл. Так что проблема и Эппл на исправление забивает, но, конечно, она не только в России и Китае, в куче других стран, в том числе и в штатах, подобные ситуации встречаются. 

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Vitaly Baev

Павел
0

Да, я не говорю что проблем не существует, у меня несколько раз оплата не проходила по карте Альфа-Банка, но там срабатывала служба мониторинга альфы, и когда я разрешил транзакцию, пришлось снова писать в Apple, чтобы её провести.

Но я убежден, что сама суть предложения, что "ограничивают российских разработчиков" - притянута за уши.

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Nick Fomich

Vitaly
0

ой, а приложение сколько ревью проходит?
нечего, конечно, если бы на каждого регистрирующегося был свой менеджер отдельный
но вы же не один

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Vitaly Baev

Nick
1

Изначально пост о том, что Apple якобы ограничивание российских разработчиков. Сроки ревью могли бы быть и лучше, но я не встречал каких-то серьезных отклонений от России.
И да, я еще хорошо помню когда ревью занимало в среднем ОТ одной недели. А сейчас большинство за 2-3 дня проходят. Иногда и за сутки бывает.

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Vladislav Zhukov

Nick
1

С ревью проблем нет. Но раньше проходило за сутки в среднем, сейчас подольше.

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Vladislav Zhukov

Vitaly
3

Сейчас наблюдаются такие проблемы для физиков. Пришлось создавать аккаунт на ООО. Ни нам, ни моим знакомым сейчас не получается оплатить обычный аккаунт.

Ответить

Павел

Vladislav
2

Только через саппорт подучилось оплатить. Заняло несколько недель. 

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денькя

Vladislav
1

Подтверждаю, особенно в последние месяцы такое часто происходит.

Ответить

Vladislav Zhukov

денькя
1

Все началось примерно с зимы по моим наблюдениям

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Ruslan Sharapov

Vitaly
2

На самом деле, возможно, впервые в истории депутат прав. Проблема регистрации и оплаты Apple Developer аккаунта для физлиц (!) актуальна как минимум с января 2020 и Apple старательно изо всех сил делает вид, что ничего не происходит. Юрлица с данс нормером проходят спокойно, это правда. Погуглите, ситуация очень широко обсуждается, есть целые чаты и форумы, где люди ноют друг другу об этой проблеме.

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Пластиковое Окно

Ruslan
–1

Депутат не прав, так как проблема не только в России. 

Ответить

Ruslan Sharapov

Пластиковое
2

А как депутат может регулировать или реагировать на то, что происходит в других странах? Он говорит лишь в рамках своей юрисдикции.

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Василий Анисимов

Пластиковое
1

Раз проблема не только в России, на неё нужно забить в России?

Ответить

Viktor Mann

7

Антон Вадимович Горелкин и IT:

В 2004 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Журналистика».
В 2007 году окончил очную аспирантуру Кемеровского государственного университета (кафедра политологии и социологии). По данным российской научной электронной библиотеки ELIBRARY.ru, до 2007 года за время учёбы в аспирантуре не написал ни одной научной публикации.

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Leo Rialto

Viktor
1

Это должно нас удивить?

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Nick Fomich

Viktor
1

спасибо, на таких людях как ты и держится наша планета!

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Сослан Сакшин

Viktor
0

говорящая голова

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Кирилл Хамитов

7

Я лично ему не писал

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Denis Mingulov

4

Вот из поста  Приёмной ссылки здесь же на VC на проблему:

https://vc.ru/u/388828-kosmo-ranger/100245-apple-developer-program-problemy-s-oplatoy-s-noyabrya-2019
https://vc.ru/dev/101224-apple-developer-program-problemy-s-priemom-platezhey
https://vc.ru/services/146482-apple-developer-kak-reshili-problemu-s-oplatoy-akkaunta

И там же куча комментариев.

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Nick Fomich

Denis
0

1. проблема относится не только к России
2. никто не заставляет покупать китайские аккаунты за 300-400 баксов
3. разговор можно не продолжать

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Andrey Burakov

–1

Может идея и хорошая, учитывая жалобы в «приемной»,но это сделано не ради разработчиков, а чтобы повысить своей «политический рейтинг» на волне массовой борьбы с плохой Apple

Ответить

ave ego

0

Apple требует оплату за аккаунт только по карте, причем только на физическое лицо, указанное в аккаунте

прямо в новости и решение расписано

Ответить

Leo Rialto

0

Сел на пенёк - косарь должен! Девиз нашено ФАС. Хотя на всеобщей волне поиска денег и их последующего отъёма у обеспеченных организаций и людей Россия не делает что-то новое и оригинальное.
Яблоко все равно не уйдет с рынка, а щёлкнуть по носу глобализации всегда приятно.
P.S. Через пару лет комиссия в 10% для яблока будет за счастье!

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Максим Никитин

Leo
0

Европейцы уже утерлись с их налогами на американских IT гигантов, когда они просто переложили налог на европейских же потребителей.

Ответить

Bobo Momo

–5

Русские хотят разрушить США

Американские компании не хотят сотрудничать с русскими.

Где здесь противоречие?

Ответить

Viktor Mann

Bobo
1

Это так толсто, что даже не смешно и грустно. Ты рили так думаешь?

Ответить

Bobo Momo

Viktor
0

Крым чей?

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true iBegginer

0

Возможно, что речь идет о разработчиках из Крыма

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НечеловеческаяЛогика

–1

Еще один кандидат в дурку

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