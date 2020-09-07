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Депутат Госдумы пожаловался в ФАС на Apple: компания якобы ограничивает доступ российских разработчиков к App Store Материал редакции
Разработчики вынуждены покупать «на чёрном рынке» аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, утверждает депутат.
- Член комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Apple. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение депутата.
- Российские разработчики неоднократно жаловались Горелкину, что не могут зарегистрировать аккаунт разработчика в App Store, говорит депутат. Без этого аккаунта невозможно опубликовать приложение в магазине Apple, объясняет издание.
- Для подтверждения личности App Store запрашивает платёжный адрес у банков, выпустивших привязанные к аккаунту карты, но формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям Apple, утверждает Горелкин.
- В результате разработчики вынуждены покупать «на чёрном рынке» аккаунты, зарегистрированные в США и Китае. Они стоят по $300–500, говорит депутат. «Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает он.
- В ФАС подтвердили газете получение запроса и сообщили, что проводят соответствующую работу. В Apple не ответили на запрос «Коммерсанта».
- В конце августа 2020 года ФАС признала Apple монополистом на рынке распространения iOS-приложений и потребовала удалить из правил App Store пункт о праве отклонять приложения по любой причине.
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Vitaly Baev
Что он несет?
Лично регистрировал индивидуальный аккаунт разработчика, много раз продлевал его.
Месяц назад регистрировали аккаунт компании (ООО), за пару дней получили бесплатно D-U-N-S number, еще около недели происходила регистрация аккаунта в Apple Developer Program, было несколько звонков и все - вот уже две недели аккаунт работает и успешно принимаем оплату Apple Pay
Denis MingulovVitaly
Вообще-то именно здесь про такое регулярно пишут, рассказывают про совершено дикие усилия по оплате.
Например, в Приёмной один из последних постов, например, про успешную оплату - только в итоге деньги взяли дважды.
Vitaly BaevDenis
Окей, возможно в масштабах массы имеют место какие то проблемы, но на моем опыте три аккаунта - два индивидуальных и один корпоративный и проблем не было.
Единственное, что - все же там достаточно большие сроки регистрации, ну нечего там регистрировать неделю
ПавелVitaly
Да там ни «какие-то» 30 страниц на дев форуме по этому поводу. Сам несколько недель писался с саппортом для проведения оплаты, тк оплата не проходила с трёх различных карт, по итогу сеньор эдвайзер в ручном режиме, видимо, провёл. Так что проблема и Эппл на исправление забивает, но, конечно, она не только в России и Китае, в куче других стран, в том числе и в штатах, подобные ситуации встречаются.
Vitaly BaevПавел
Да, я не говорю что проблем не существует, у меня несколько раз оплата не проходила по карте Альфа-Банка, но там срабатывала служба мониторинга альфы, и когда я разрешил транзакцию, пришлось снова писать в Apple, чтобы её провести.
Но я убежден, что сама суть предложения, что "ограничивают российских разработчиков" - притянута за уши.
Nick FomichVitaly
ой, а приложение сколько ревью проходит?
нечего, конечно, если бы на каждого регистрирующегося был свой менеджер отдельный
но вы же не один
Vitaly BaevNick
Изначально пост о том, что Apple якобы ограничивание российских разработчиков. Сроки ревью могли бы быть и лучше, но я не встречал каких-то серьезных отклонений от России.
И да, я еще хорошо помню когда ревью занимало в среднем ОТ одной недели. А сейчас большинство за 2-3 дня проходят. Иногда и за сутки бывает.
Vladislav ZhukovNick
С ревью проблем нет. Но раньше проходило за сутки в среднем, сейчас подольше.
Vladislav ZhukovVitaly
Сейчас наблюдаются такие проблемы для физиков. Пришлось создавать аккаунт на ООО. Ни нам, ни моим знакомым сейчас не получается оплатить обычный аккаунт.
ПавелVladislav
Только через саппорт подучилось оплатить. Заняло несколько недель.
денькяVladislav
Подтверждаю, особенно в последние месяцы такое часто происходит.
Vladislav Zhukovденькя
Все началось примерно с зимы по моим наблюдениям
Ruslan SharapovVitaly
На самом деле, возможно, впервые в истории депутат прав. Проблема регистрации и оплаты Apple Developer аккаунта для физлиц (!) актуальна как минимум с января 2020 и Apple старательно изо всех сил делает вид, что ничего не происходит. Юрлица с данс нормером проходят спокойно, это правда. Погуглите, ситуация очень широко обсуждается, есть целые чаты и форумы, где люди ноют друг другу об этой проблеме.
Пластиковое ОкноRuslan
Депутат не прав, так как проблема не только в России.
Ruslan SharapovПластиковое
А как депутат может регулировать или реагировать на то, что происходит в других странах? Он говорит лишь в рамках своей юрисдикции.
Василий АнисимовПластиковое
Раз проблема не только в России, на неё нужно забить в России?
Viktor Mann
Антон Вадимович Горелкин и IT:
В 2004 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Журналистика».
В 2007 году окончил очную аспирантуру Кемеровского государственного университета (кафедра политологии и социологии). По данным российской научной электронной библиотеки ELIBRARY.ru, до 2007 года за время учёбы в аспирантуре не написал ни одной научной публикации.
Leo RialtoViktor
Это должно нас удивить?
Nick FomichViktor
спасибо, на таких людях как ты и держится наша планета!
Сослан СакшинViktor
говорящая голова
Кирилл Хамитов
Я лично ему не писал
Denis Mingulov
Вот из поста Приёмной ссылки здесь же на VC на проблему:
https://vc.ru/u/388828-kosmo-ranger/100245-apple-developer-program-problemy-s-oplatoy-s-noyabrya-2019
https://vc.ru/dev/101224-apple-developer-program-problemy-s-priemom-platezhey
https://vc.ru/services/146482-apple-developer-kak-reshili-problemu-s-oplatoy-akkaunta
И там же куча комментариев.
Nick FomichDenis
1. проблема относится не только к России
2. никто не заставляет покупать китайские аккаунты за 300-400 баксов
3. разговор можно не продолжать
Andrey Burakov
Может идея и хорошая, учитывая жалобы в «приемной»,но это сделано не ради разработчиков, а чтобы повысить своей «политический рейтинг» на волне массовой борьбы с плохой Apple
ave ego
Apple требует оплату за аккаунт только по карте, причем только на физическое лицо, указанное в аккаунте
прямо в новости и решение расписано
Leo Rialto
Сел на пенёк - косарь должен! Девиз нашено ФАС. Хотя на всеобщей волне поиска денег и их последующего отъёма у обеспеченных организаций и людей Россия не делает что-то новое и оригинальное.
Яблоко все равно не уйдет с рынка, а щёлкнуть по носу глобализации всегда приятно.
P.S. Через пару лет комиссия в 10% для яблока будет за счастье!
Максим НикитинLeo
Европейцы уже утерлись с их налогами на американских IT гигантов, когда они просто переложили налог на европейских же потребителей.
Bobo Momo
Русские хотят разрушить США
Американские компании не хотят сотрудничать с русскими.
Где здесь противоречие?
Viktor MannBobo
Это так толсто, что даже не смешно и грустно. Ты рили так думаешь?
Bobo MomoViktor
Крым чей?
true iBegginer
Возможно, что речь идет о разработчиках из Крыма
НечеловеческаяЛогика
Еще один кандидат в дурку