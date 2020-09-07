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Право
Лиана Липанова
1673

Правительство предложило расширить систему tax free по всей России с 2021 года Материал редакции

И снизить минимальный порог беспошлинного вывоза с 10 000 до 5000 рублей.

  • Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому система tax free с 2021 года заработает по всей России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
  • Система позволяет иностранным туристам получать возврат НДС с приобретённых в стране товаров. Она работает с апреля 2018 года для 79 локаций в 13 регионах России.
  • Чтобы расширить tax free, нужно наладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России, так как магазины, работающие по tax free, смогут выдавать туристам не бумажные, а электронные чеки, объясняет газета.
  • Также предлагает ся снизить сумму минимальной покупки для tax free с 10 тысяч до 5000 рублей. «Это примерно $80, что вполне укладывается в покупку сувениров из янтаря или золота. Ограничения в 10 000 рублей слишком высокие, по курсу 63 рубля это примерно $130», — отмечает председатель экспертного совета по гостиничному бизнесу московской «Деловой России» Роман Еремян.
  • Расширение системы поможет повысить привлекательность шопинга и продажи, рассчитывают авторы законопроекта. Кроме того, вырастет занятость в розничной торговле и туристической индустрии, увеличится предпринимательская активность и производство отдельных видов товаров, востребованных у иностранцев, говорится в пояснительной записке.

#новость #taxfree #налоги

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Roman Kamushken

4

По курсу 63р, нда...

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Сергей Подливчук

2

А по еурсу 75?

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Alexandr Shilnikov

Сергей
2

Написано в 2021, значит будет 63!

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ЯжПрограммист

Alexandr
0

там единица потерялась просто, и не факт что слева...

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Влад Ижевский

0

Своим бензин дорогой, налоги повысим, для иностранцев ноги раздвинем и Ивана в рабство сдадим. Сюююки. 

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Олег Ивахнов

Влад
0

А европейские страны которые так делают перед кем ноги раздвигают?

Ответить

Saucedo Puetz

–3

Страна загибается а родное правительство озабочено taxfree. Неудивлюсь  если для компенсации этого TaxFree налоги еще подымут

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Денис Демидов

Saucedo
0

Это такая форма поддержки экспорта, здравое само по себе решение, вопрос как реализуют, будет ли это реально массово или потянут считанные компании это.

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Alexey Zontov

0

Сомнение?

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Александр Иванов

Alexey
0

Как же хоро сё китайцам

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Pepper510510 Rusty

0

Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её надо больше доить и меньше кормить.

Ответить

Artur Ishmukhametov

0

Я на конвертации валют впал в ступор на пару минут.
Можно мне 10 000 тыс долларов по курсу 63 рубля пожалуйста?

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Вася Пражкин

Artur
0

Это спецкурс для высших чиновников, товарищ просто попутал.

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Ilya Sorokin

0

Курс 63 рубля .. 😭

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Денис Демидов

0

Не понимаю негодование в комментах.
Tax free это международно признанный формат стимулирования экспорта, с её помощью экспортировать сможет любой ларечник плюс/минус. 
Эта та редкая инициатива от правительства, которая заслуживает одобрения, если её не угробят волокитой и бесконечными требованиями ФНС и таможни.

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Igor Kachura

0

Объясните в чем схематоз? Погонят зарубеж товары фурами, а возврат НДС через зарубежных дропов физиков будут делать? На первый взгляд звучит мелковато.

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