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Правительство предложило расширить систему tax free по всей России с 2021 года Материал редакции
И снизить минимальный порог беспошлинного вывоза с 10 000 до 5000 рублей.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому система tax free с 2021 года заработает по всей России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
- Система позволяет иностранным туристам получать возврат НДС с приобретённых в стране товаров. Она работает с апреля 2018 года для 79 локаций в 13 регионах России.
- Чтобы расширить tax free, нужно наладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России, так как магазины, работающие по tax free, смогут выдавать туристам не бумажные, а электронные чеки, объясняет газета.
- Также предлагает ся снизить сумму минимальной покупки для tax free с 10 тысяч до 5000 рублей. «Это примерно $80, что вполне укладывается в покупку сувениров из янтаря или золота. Ограничения в 10 000 рублей слишком высокие, по курсу 63 рубля это примерно $130», — отмечает председатель экспертного совета по гостиничному бизнесу московской «Деловой России» Роман Еремян.
- Расширение системы поможет повысить привлекательность шопинга и продажи, рассчитывают авторы законопроекта. Кроме того, вырастет занятость в розничной торговле и туристической индустрии, увеличится предпринимательская активность и производство отдельных видов товаров, востребованных у иностранцев, говорится в пояснительной записке.
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Roman Kamushken
По курсу 63р, нда...
Сергей Подливчук
А по еурсу 75?
Alexandr ShilnikovСергей
Написано в 2021, значит будет 63!
ЯжПрограммистAlexandr
там единица потерялась просто, и не факт что слева...
Влад Ижевский
Своим бензин дорогой, налоги повысим, для иностранцев ноги раздвинем и Ивана в рабство сдадим. Сюююки.
Олег ИвахновВлад
А европейские страны которые так делают перед кем ноги раздвигают?
Saucedo Puetz
Страна загибается а родное правительство озабочено taxfree. Неудивлюсь если для компенсации этого TaxFree налоги еще подымут
Денис ДемидовSaucedo
Это такая форма поддержки экспорта, здравое само по себе решение, вопрос как реализуют, будет ли это реально массово или потянут считанные компании это.
Alexey Zontov
Сомнение?
Александр ИвановAlexey
Как же хоро сё китайцам
Pepper510510 Rusty
Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её надо больше доить и меньше кормить.
Artur Ishmukhametov
Я на конвертации валют впал в ступор на пару минут.
Можно мне 10 000 тыс долларов по курсу 63 рубля пожалуйста?
Вася ПражкинArtur
Это спецкурс для высших чиновников, товарищ просто попутал.
Ilya Sorokin
Курс 63 рубля .. 😭
Денис Демидов
Не понимаю негодование в комментах.
Tax free это международно признанный формат стимулирования экспорта, с её помощью экспортировать сможет любой ларечник плюс/минус.
Эта та редкая инициатива от правительства, которая заслуживает одобрения, если её не угробят волокитой и бесконечными требованиями ФНС и таможни.
Igor Kachura
Объясните в чем схематоз? Погонят зарубеж товары фурами, а возврат НДС через зарубежных дропов физиков будут делать? На первый взгляд звучит мелковато.