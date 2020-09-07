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Право
Галина Мубаракшина
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Минфин предложил разрешить юрлицам и ИП использовать единый налоговый платёж Материал редакции

Компании смогут перечислять налоги и страховые взносы одной суммой.

4 комментария
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Минфин опубликовал законопроект о возможности использовать единый налоговый платёж для ИП и организаций. Этот механизм должен упростить для компаний процедуру расчётов с государством, полагают в министерстве.

Механизм будет действовать для всех видов налогов, торгового сбора и страховых взносов, уточнило ведомство. Их можно будет проводить одним платёжным поручением, не указывая вида платежа, срока уплаты, принадлежности к конкретному уровню бюджетной системы и так далее. Налоговая служба сама будет производить все расчёты, исходя из обязательств компании.

Для физлиц единый налоговый платёж действует с 1 января 2019 года при уплате имущественного, транспортного и земельного налогов, с 1 января 2020 года — при расчётах по НДФЛ, напоминает Минфин.

В ФНС отмечают, что новая схема расчётов также помогает минимизировать вероятность ошибок при заполнении разных платёжных документов и рассчитываться до получения уведомления от налоговой.

#новость #налоги

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Pavel Voronkov

2

Вообще офигенно, если это будет работать.

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Я не скажу свое имя машине

1

Не уверен, что (как минимум на первом этапе) будут правильно считать уменьшение УСН за счёт взносов. 

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Pavel Voronkov

Я
3

Главное начать, недавно обсуждали с приятелем, что круто было бы упростить налогооблажение, если не считать отдельно ПФР столько, ФСС столько, ФОМС, столько и т.д. все одним платежом, а дальше пусть они сами там решают, что и куда.

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