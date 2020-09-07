Компании смогут перечислять налоги и страховые взносы одной суммой.

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Минфин опубликовал законопроект о возможности использовать единый налоговый платёж для ИП и организаций. Этот механизм должен упростить для компаний процедуру расчётов с государством, полагают в министерстве.

Механизм будет действовать для всех видов налогов, торгового сбора и страховых взносов, уточнило ведомство. Их можно будет проводить одним платёжным поручением, не указывая вида платежа, срока уплаты, принадлежности к конкретному уровню бюджетной системы и так далее. Налоговая служба сама будет производить все расчёты, исходя из обязательств компании.

Для физлиц единый налоговый платёж действует с 1 января 2019 года при уплате имущественного, транспортного и земельного налогов, с 1 января 2020 года — при расчётах по НДФЛ, напоминает Минфин.