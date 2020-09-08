Безлимит на свидания с нотариусом, запрет на изъятие оригиналов без необходимости и контроль за действиями силовиков.

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Генпрокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФТС Владимир Булавин подписали документ, регламентирующий оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в отношении бизнесменов, узнал «Коммерсантъ».

Новые правила необходимы из-за «распространённого характера» нарушений при расследовании подобных преступлений, передаёт газета. В частности, оперативно-разыскные мероприятия не должны мешать гражданской-правовым отношениям, говорится в документе.

Силовые структуры не должны изымать оригиналы документов и носителей информации, касающейся хоздеятельности, только если они не нужны для доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. Если оригиналы всё же нужно изъять, правоохранительные органы обязаны позволить компании скопировать необходимые документы.

Также запрещается изъятие не относящихся к проверке предметов, за исключением запрещённых к реализации, а также предметов и документов, не принадлежащих подозреваемым или обвиняемым. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут быть доказательствами по уголовному делу.

Документ должен усилить контроль прокуратуры за соблюдением этих требований. Для преступлений, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, арест не предусмотрен (исключения оговорены в ст. 108 УПК РФ), напоминает «Коммерсантъ». Документ обязывает руководителей правоохранительных органов следить за тем, чтобы их подчиненные не обращались в суд с ходатайствами об аресте бизнесменов без конкретных на то оснований.

При заключении под стражу или домашнем аресте бизнесмену должно быть предоставлено неограниченное право на свидания с нотариусом, чтобы оформить доверенности на продолжение работы предприятий, говорится в документе.