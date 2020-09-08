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Право
Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: российские силовые структуры подписали новые правила расследований в отношении бизнесменов Материал редакции

Безлимит на свидания с нотариусом, запрет на изъятие оригиналов без необходимости и контроль за действиями силовиков.

10 комментариев
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Генпрокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФТС Владимир Булавин подписали документ, регламентирующий оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в отношении бизнесменов, узнал «Коммерсантъ».

Новые правила необходимы из-за «распространённого характера» нарушений при расследовании подобных преступлений, передаёт газета. В частности, оперативно-разыскные мероприятия не должны мешать гражданской-правовым отношениям, говорится в документе.

Силовые структуры не должны изымать оригиналы документов и носителей информации, касающейся хоздеятельности, только если они не нужны для доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. Если оригиналы всё же нужно изъять, правоохранительные органы обязаны позволить компании скопировать необходимые документы.

Также запрещается изъятие не относящихся к проверке предметов, за исключением запрещённых к реализации, а также предметов и документов, не принадлежащих подозреваемым или обвиняемым. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут быть доказательствами по уголовному делу.

Документ должен усилить контроль прокуратуры за соблюдением этих требований. Для преступлений, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, арест не предусмотрен (исключения оговорены в ст. 108 УПК РФ), напоминает «Коммерсантъ». Документ обязывает руководителей правоохранительных органов следить за тем, чтобы их подчиненные не обращались в суд с ходатайствами об аресте бизнесменов без конкретных на то оснований.

При заключении под стражу или домашнем аресте бизнесмену должно быть предоставлено неограниченное право на свидания с нотариусом, чтобы оформить доверенности на продолжение работы предприятий, говорится в документе.

Прокуратура также обязана следить за случаями повторных проверок одних и тех же компаний — это может говорить о противоправных действиях силовиков, пишет издание. Если сроки расследования уголовных дел превышают 12 месяцев, то прокуроры на местах должны сообщать об этом в центральный аппарат ГП.

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Лиана Липанова
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10 комментариев
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Денис Демидов

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Начинаем по понятиям жить?
Эти силовики хоть мамой клянутся, что не будут без крайней необходимости на бутылку сажать?

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Сатанецкий

Денис
1

Но только на полгорлышка

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Денис Демидов

Сатанецкий
0

С вазелином хоть? Это был бы прогресс в гуманности. 

Ответить

Eugene Basov

6

Если коротко, то нельзя производить ... за исключением случаев, когда ...(очень надо)

Ответить

Денис Демидов

Eugene
2

На бутылку сажать можно как и раньше, но ласково и нежно, улыбаясь при этом и сочувствуя.

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Сатанецкий

Денис
1

И не на всю сразу

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Алексей Ключерев

6

Хочешь нормально закончить - посиди с нашим нотариусом безлимитно

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Антон

4

" мы и есть закон. Не веришь, звони кому угодно" 

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Michael Petrov

1

ахахаха. типичный закон - вроде нельзя, но если сильно хочется, то можно. а хочется всегда

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Dmitriy Sedov

0

То ли кормушку начинают закрывать, то ли гене больше полномочий дали, то ли я их эзопов язык вообще не понял

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