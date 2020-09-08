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Право
Лиана Липанова
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Минкомсвязи предложило включать в реестр отечественного ПО компании с иностранными бенефициарами Материал редакции

Для включения в реестр зарубежные компании должны будут продвигать ПО на территории всей России — в том числе в Крыму и Севастополе.

  • Минкомсвязи предложило изменить критерии отбора для реестра отечественного ПО, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный проект постановления. Реестр даёт преимущества при госзакупках, а с 2021 года позволит входящим в него компаниям сохранить нулевой НДС.
  • Согласно поправкам, в реестр сможет войти иностранное ПО, которое продают через российские юридические лица. Сейчас бенефициарами могут быть только российские физические и юридические лица.
  • При этом сохраняется требование, согласно которому ПО должно быть доступно на территории всей России, включая Крым и Севастополь. Также Минкомсвязи предлагает сократить срок рассмотрения заявки с трёх месяцев до 25 дней.
  • Из обязательных требований предлагается исключить наличие у заявителя исключительного права на ПО, пишет газета со ссылкой на гендиректора компании «Новые облачные технологии» (разрабатывает пакет «МойОфис») Дмитрия Комиссарова. Вместе с разрешением иностранных бенефициаров это может помешать импортозамещению, опасается он.
  • Однако отмена требования исключительного права на ПО поможет и россиянам, так как легализует для реестра значительную часть свободного ПО, которое распространяется без ограничений, объясняет гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
  • Кроме того, вряд ли крупные иностранные компании согласятся расширить ПО на Крым и Севастополь — за это они могут попасть под санкции, говорит Смирнов. По его словам, на это могут пойти разработчики из дружественных России стран, например из Китая, Индии и других.

#новость

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Денис Демидов

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За импортозамещение ПО не чокаясь! 

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Антон

Денис
1

Все срочно на ПМЖ Кипра. Там обсудим импортозамещение.

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Mike Alex

1

Речь идёт про ПО от фирмы 1С ( точнее ее кипрский офшор) и 7000 франчайзи которые перепродают ПО не имея исключительных прав.

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Я не скажу свое имя машине

0

Думаю, где подвох

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евгений аношин

0

опомнились, что все наши крупные ит компании живут заграницей))

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Aleksey Murashko

евгений
0

Еще одно подтверждение что северная нигерия просто колония, прогнулись быстренько под диктовку иностранных монополистов :)

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