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Минкомсвязи предложило включать в реестр отечественного ПО компании с иностранными бенефициарами Материал редакции
Для включения в реестр зарубежные компании должны будут продвигать ПО на территории всей России — в том числе в Крыму и Севастополе.
- Минкомсвязи предложило изменить критерии отбора для реестра отечественного ПО, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный проект постановления. Реестр даёт преимущества при госзакупках, а с 2021 года позволит входящим в него компаниям сохранить нулевой НДС.
- Согласно поправкам, в реестр сможет войти иностранное ПО, которое продают через российские юридические лица. Сейчас бенефициарами могут быть только российские физические и юридические лица.
- При этом сохраняется требование, согласно которому ПО должно быть доступно на территории всей России, включая Крым и Севастополь. Также Минкомсвязи предлагает сократить срок рассмотрения заявки с трёх месяцев до 25 дней.
- Из обязательных требований предлагается исключить наличие у заявителя исключительного права на ПО, пишет газета со ссылкой на гендиректора компании «Новые облачные технологии» (разрабатывает пакет «МойОфис») Дмитрия Комиссарова. Вместе с разрешением иностранных бенефициаров это может помешать импортозамещению, опасается он.
- Однако отмена требования исключительного права на ПО поможет и россиянам, так как легализует для реестра значительную часть свободного ПО, которое распространяется без ограничений, объясняет гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
- Кроме того, вряд ли крупные иностранные компании согласятся расширить ПО на Крым и Севастополь — за это они могут попасть под санкции, говорит Смирнов. По его словам, на это могут пойти разработчики из дружественных России стран, например из Китая, Индии и других.
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Денис Демидов
За импортозамещение ПО не чокаясь!
АнтонДенис
Все срочно на ПМЖ Кипра. Там обсудим импортозамещение.
Mike Alex
Речь идёт про ПО от фирмы 1С ( точнее ее кипрский офшор) и 7000 франчайзи которые перепродают ПО не имея исключительных прав.
Я не скажу свое имя машине
Думаю, где подвох
евгений аношин
опомнились, что все наши крупные ит компании живут заграницей))
Aleksey Murashkoевгений
Еще одно подтверждение что северная нигерия просто колония, прогнулись быстренько под диктовку иностранных монополистов :)