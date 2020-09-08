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Татьяна Боброва
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Минтруд опубликовал проект праздничных дней в 2021 году и предложил сделать 31 декабря выходным Материал редакции

Новогодние «каникулы» продлятся десять дней, а между майскими праздниками — четыре рабочих дня.

2 комментария
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Минтруд опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

Поскольку несколько праздничных дней совпадает с выходными, министерство предлагает перенести выходной с 2 января на 5 ноября, с 3 января — на 31 декабря, а также с 20 февраля — на 22 февраля.

Если проект согласуют, выходными в 2021 году станут:

  • с 1 по 10 января.
  • с 21 по 23 февраля.
  • с 6 по 8 марта.
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
  • 12 по 14 июня.
  • 4 по 7 ноября.
  • 31 декабря.

#новость #выходные

Татьяна Боброва
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2 комментария
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Степан Фадеев

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Работать вообще некогда.

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Маноло

0

Раньше был официальный "день опохмела" (2 мая). Теперь ещё и официальный день аперитива появится:)))

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