Новогодние «каникулы» продлятся десять дней, а между майскими праздниками — четыре рабочих дня.

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Минтруд опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

Поскольку несколько праздничных дней совпадает с выходными, министерство предлагает перенести выходной с 2 января на 5 ноября, с 3 января — на 31 декабря, а также с 20 февраля — на 22 февраля.

Если проект согласуют, выходными в 2021 году станут: