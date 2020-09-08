Apple попросила суд взыскать с Epic Games ущерб за нарушение контракта об использовании App Store Материал редакции
«Иск Epic — не больше чем спор о деньгах».
Apple ответила на претензии Epic Games, подавшей в суд на владельца магазина приложений из-за удаления игры Fortnite, передаёт CNBC.
Компания попросила взыскать с разработчика ущерб за нарушение контракта и других условий партнёрства, вернув все деньги Fortnite, перечисленные через платёжную систему Apple, указывает агентство. Сумму ущерба Apple не назвала.
Apple попросила взыскать с Epic Games штрафные убытки и запретить ей «недобросовестную деловую практику», уточняет WSJ. Также компания попросила запретить платежи в обход платформы во всех приложениях, включая Fortnite, отмечает CNBC.
Apple утверждает, что действия Epic Games стали для компании неожиданностью: в апреле 2020 года разработчик благодарил компанию за поддержку и продвижение мероприятий Fortnite.
В отзыве на иск Apple также сообщила, что App Store принёс разработчику игр свыше $600 млн выручки.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
- Apple и Google в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- 29 августа Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, включая игры, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine.
- После удаления Fortnite из App Store суточная iOS-аудитория игры упала на 60%, указала Epic Games. Пользователи iOS-устройств составляют около трети аудитории игры.
Чисто юридически Epic Games проиграли. Нужно было сначала судиться за право внутренних платежей, а уже потом свою внутреннюю платёжку выкатывать.
Для мелкой компании это можно было бы простить. Для такой крупной – это дичайший юридический проёб.
Надо смотреть шире... Такими действиями Epic создали прецедент, подлив масла в огонь, на который Apple не смогли адекватно отреагировать, начали кричать, что заблокируем всех и вся, выгоним со своей платформы и оставим всех своих пользователей без ваших игр, поддержки тысяч разработчиков, чем показали то, что им и вменяют - полный контроль над приложениями и внутренней политикой на своих устройствах.
Для компании которая активно продвигает свою продукцию в школы, институты, получает гос.контракты на поставку своего оборудования в гос.учреждения, такие действия далеко не к лицу.
*кроме того, западные юристы называли уникальным дело Epic, что они вообще не заводили разговор о каких-либо выплатах и денежных компенсациях, именно это, по их словам, давало им небольшое преимущество.
Про Гугл забыли 😂
Они как раз вчера ответили, что не хотят быть в одной лодке...
т.к. дела Epic похожи, судья Yvonne Gonzalez Rogers хотела соединить их вместе и рассматривать одновременно, но Google письмом попросили об обратном.
Google has opposed this, claiming that there are enough differences between itself and Apple that there is "little risk of conflicting results."
"Although Android and iOS compete to attract app developers and end users, Google and Apple use different business models, agreements and policies to support competing ecosystems."
*якобы Мы даем право устанавливать приложения минуя свой магазин, нас сюда не втягивайте.
Ну раз к гуглу претензий нет, то не вижу как за те же действия можно винить эппл. Да, есть детали реализации операционных систем, но сейчас речь об одинаковых нарушениях правил магазинов и одинаковых санкциях в сторону нарушителя. К тому, же действия эпик в магазине Гугл, лишь подчеркивает их злонамеренность, потому что, как сказал Гугл, он не единственный магазин на андроиде, однако эпик это не остановило. Вывод: эппл прав - «иск эпик - не больше, чем спор о деньгах».
Пора подать в суд на 2 кампании на "недополученое удовольствие" от игры в следствии их конфликта)))
Если эпикам 600 лимонов то яблочникам 300. Нормальная комисси. За доступ в магазин.
ну да лучше иметь 99% в шаурменной, чем 5% в гипермоле
Не совсем ясно откуда взялись 600 млн. На всех порталах пишут, что Epic заработали $1,2 млрд. за почти 2,5 года нахождения в AppStore.
Хозяин не барин? Может ещё на латте цены подемократичней установим? А то развернулись по 500 рублей чашка. Да и вообще, требовать со всех частников полную выкладку по затратам и надбавка не более 20%. А то ишь, за наш счёт мерседесы покупают. 😂✊
Эйпл иди в зад!!!!
за огромную ценность App Store
за ЕДИНСТВЕННУЮ ценность App Store.
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