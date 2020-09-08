«Иск Epic — не больше чем спор о деньгах».

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Apple ответила на претензии Epic Games, подавшей в суд на владельца магазина приложений из-за удаления игры Fortnite, передаёт CNBC.

Компания попросила взыскать с разработчика ущерб за нарушение контракта и других условий партнёрства, вернув все деньги Fortnite, перечисленные через платёжную систему Apple, указывает агентство. Сумму ущерба Apple не назвала.

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Apple попросила взыскать с Epic Games штрафные убытки и запретить ей «недобросовестную деловую практику», уточняет WSJ. Также компания попросила запретить платежи в обход платформы во всех приложениях, включая Fortnite, отмечает CNBC.

Иск Epic — не больше чем спор о деньгах. Хотя она рисует себя современным корпоративным Робином Гудом, на самом деле это многомиллиардный бизнес, который просто не хочет платить за огромную ценность App Store. Apple Из ответа на иск Epic Games

Apple утверждает, что действия Epic Games стали для компании неожиданностью: в апреле 2020 года разработчик благодарил компанию за поддержку и продвижение мероприятий Fortnite.

В отзыве на иск Apple также сообщила, что App Store принёс разработчику игр свыше $600 млн выручки.