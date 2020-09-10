Оператор оценивал ущерб минимум в $28 млн.

В закладки

«Мегафон» заключил мировое соглашение с Hewlett Packard Enterprise (HPE) по иску о взыскании ущерба из-за сбоев в работе оборудования, поставленного американской компанией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу данных американского правосудия PACER.

Стороны подтвердили газете урегулирование спора, отметив, что судебное разбирательство прекращено. Соглашение было заключено в июле 2020 года и оно «полностью разрешает конфликт», уточнили изданию в Hewlett Packard Enterprise.

В 2016 и 2017 году в системе хранения данных об абонентах, поставленной HPE, произошли сбои. Они привели к отключениям сети в ноябре 2016 года, а также в апреле, мае и июне 2017 года. Например, сеть была несколько часов недоступна в Москве, Подмосковье, Поволжье.

В «Мегафоне» говорили, что сбой нанёс репутационный ущерб и компании также предстоит полностью заменить купленную у HPE систему. В ноябре 2018 года оператор попросил взыскать с HPE стоимость системы и компенсацию в семикратном размере её стоимости.