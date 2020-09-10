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Право
Галина Мубаракшина
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«Мегафон» заключил мировое соглашение с Hewlett Packard Enterprise по иску о сбоях в работе сети в 2016-2017 годах Материал редакции

Оператор оценивал ущерб минимум в $28 млн.

3 комментария
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«Мегафон» заключил мировое соглашение с Hewlett Packard Enterprise (HPE) по иску о взыскании ущерба из-за сбоев в работе оборудования, поставленного американской компанией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу данных американского правосудия PACER.

Стороны подтвердили газете урегулирование спора, отметив, что судебное разбирательство прекращено. Соглашение было заключено в июле 2020 года и оно «полностью разрешает конфликт», уточнили изданию в Hewlett Packard Enterprise.

В 2016 и 2017 году в системе хранения данных об абонентах, поставленной HPE, произошли сбои. Они привели к отключениям сети в ноябре 2016 года, а также в апреле, мае и июне 2017 года. Например, сеть была несколько часов недоступна в Москве, Подмосковье, Поволжье.

В «Мегафоне» говорили, что сбой нанёс репутационный ущерб и компании также предстоит полностью заменить купленную у HPE систему. В ноябре 2018 года оператор попросил взыскать с HPE стоимость системы и компенсацию в семикратном размере её стоимости.

Систему оператор купил за $28 млн, её семикратная стоимость составляет $196 млн, однако финальную сумму ущерба «Мегафон» попросил определить суд. О чем в итоге договорились стороны, неизвестно: подробностей соглашения они не раскрыли.

#новость #мегафон #hp

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Лучезарный Смех

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Видимо кто-то пытался запихнуть туда СОРМ, но система взбрыкнула и отключилась

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3216q114

Лучезарный
0

А могли быть ssd в хранилках с кривой прошивной которые дохли ровно через 32 768 часа работы.

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nevergiveup team2018

0

Не все хорошо, то что американское)

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