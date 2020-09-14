До Дзен-среды осталось
Право
Рая Хачатрян
878

МВД предложило ввести ID-карты для трудовых мигрантов и сделать патенты для них электронными Материал редакции

Иностранцы с 2015 года платят фиксированный авансовый платеж, чтобы получить патент на работу.

8 комментариев
В закладки

МВД предложило сделать фиксированный авансовый налог для трудовых мигрантов электронным, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.

Для уплаты налога работнику необходимо будет оформить электронный патент. Если иностранец не будет платить НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа, сначала ему придет уведомление с требованием заплатить его в течение 15 дней. В случае отказа власти могут запретить ему работать в России или депортировать из страны.

Работодатели мигрантов должны зарегистрироваться на специальном сайте и заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. Для защиты прав работников власти планируют создать отдельный реестр недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

Авторы законопроекта предлагают брать отпечатки пальцев у приезжающих в Россию трудовых мигрантов и создать специальные ID-карты с персональными данными иностранцев. Как пишет «РИА Новости», в проекте закона должны быть прописаны условия приема на работу иностранцев, например, размер зарплаты не должен отличаться от средней в отрасли в конкретном регионе.

Фиксированный авансовый платеж для трудовых мигрантов существует с 2015 года, без него нельзя получить патент на работу, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным, но в части его оплаты ничего не меняется, так как это все существует сейчас», — пояснил собеседник агентства.

Патент действует до 12 месяцев, а его стоимость зависит от региона, уточняет издание со ссылкой на информацию МВД. В Москве мигранты должны платить 5 341 рубль в месяц, в Подмосковье — 5 092 рубля, в Санкт-Петербурге — 3 993 рубля.

По данным пограничной службы ФСБ на первое полугодие 2019 года, на заработки в Россию приехали 2,4 млн иностранцев. Большинство трудовых мигрантов — граждане СНГ. В первой тройке стран — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

#новость

Рая Хачатрян
+4
2
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 158096, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 14 Sep 2020 12:31:23 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как контент-маркетинг в строительной индустрии может поднять продажи на 80% — кейс концерна Wienerberger
С весны 2019 года мы в агентстве SALO занимаемся digital-маркетингом для международного концерна Wienerberger…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Sorokin

6

"размер зарплаты не должен отличаться от средней в отрасли в конкретном регионе." по бумагам и так наверное не отличается) 

Ответить

Сергей Мазур

2

Давно пора вводить регулирующие меры с мигрантами, отсеивать и возвращать на родину тех, кто не готов нормально трудиться и успокоить коренное население, чтобы ксенофобия не развивалась.

Ответить

Ilya Sorokin

Сергей
3

А как вернуть на родину граждан России из южных горных регионов, которые негатива поболее вызывают, чем условные узбеки? 😀

Ответить

Сергей Мазур

Ilya
–1

У меня нет ответов на все вопросы. Это работа политиков и правоохранительных органов. Полагаю не все люди из южных горных регионов негативят. Вот собственно с отдельными личностями и надо работать, наверно.

Ответить

Ilya Sorokin

Сергей
1

Да это был риторический вопрос)
Ответ, кстати, очень простой, но его не реализуют) Нужна сильная правоохранительная система и вменяемая судебная. Ведь это все от безнаказанности.

Вон, сегодня в моем маленьком городе Выборг арестовали чинушу, который спер 700 миллионов рублей на реставрацию города, который фактически в развалинах. Даже если эти деньги не найдут, ему вроде как максимум всего шесть лет свет и штраф мизерный. 

Чего бы и не украсть при таких раскладах?)

Ответить

Igor Zemko

Сергей
0

регулируют мигрантов, а в расход, в том числе, идут граждане членов ЕврАзЭС. 2 любых штрафа за год и, фактически, с убитой экономикой у членов этого союза вылетаешь на улицу из-за депортации. И что делать дальше?
Очевидно, что с ужесточением законодательства желание принимать на работу иностранцев будет увеличено в 0,1 раза. Были случаи, когда отказывали в приеме на работу на последнем этапе. Потому что ты "чёрный"  брат-славянин.
Ещё фишечка есть такая, при заключении сделок на выполнение услуг с иностранцем ИП нужно подавать уведомление в МВД.
Риторический вопрос, чего хотят добиться.

 

Ответить

Илья Мишин

0

та все уже давно гражданство или ВНЖ на 5 лет получили или на крайняк РВП на 3 года делают. На Кирпичной выдавали РВП только Узбекам и Таджикам в основном и всякие там арабы с неграми были много)

Ответить

Андрей Владимирович

0

Они уже давно строят дата центр в Подольске для этого

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ADCI Solutions
Подписан
Отписаться
Самоизоляция: как мы сохранили клиентов, увеличили штат и почти остались здоровы
Мы провели 4 месяца в самоизоляции и вернулись — сильнее, чем прежде. HR-менеджер компании ADCI Solutions рассказала о…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Теперь по-новому: что изменится в налогообложении бизнеса с 2021 года
В России есть старая новогодняя традиция: 1 января государство дарит бизнесу новые законы. В 2021 году предприниматели…
0
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Через тернии к ESG: «Газпромбанк» создал совет по устойчивому развитию
Совет займется социальными и экологическими проектами, а также разработает политику экологической ответственности для б…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
shmitter
за день
Когда уже Яндекс поймёт, что бизнес не в том чтобы сделать красивое приложение и быть посредником, а в том чтобы проконтролировать курьеров/водителей, сделать такую экономику, чтобы «партнеры» не бастовали. В целом в…
Вместе с заказом из «Яндекс.Лавки» клиентка получила ведро с мочой — компания не смогла выяснить, как оно попало в пакет
Сергей Сергеев
за неделю
Они бы потеряли меня на этапе, где нужно выйти из дома. 
Как я перевел «службе безопасности Сбербанка» 105 тысяч рублей

Комментарии

Roman Kornikow

Российский сервис рекомендации…

Алекс Никифоров

#жалоба "Мегафон" на скорость…

Сослан Сакшин

Риски предпринимательства…

3216q114

Кейс «Додо Пицца»: как заменить…

Joy Z

#жалоба "Мегафон" на скорость…

Александр Тютюнников

Книга (учебник) про бизнес…

Sergey K

AliExpress предложил новый…

Павел

Вместе с заказом из…

Nikolay Khort

7 проблем, которые мешают моему…

Ilya Sorokin

Российский сервис рекомендации…

Тимур Макоев

Внутренняя кухня маркетплейсов…

Ilya Sorokin

57 реальных лайфхаков…

vc.ru

57 реальных лайфхаков…

Oleg Kalinon

Кейс «Додо Пицца»: как заменить…

Michael Shramko

Российский сервис рекомендации…

Люц Шнайдер

SCMP: владелец TikTok отказался…

Юрий Белоножкин

Таможня США отчиталась о…

Андрей Волхонский

Российский сервис рекомендации…

vc.ru

57 реальных лайфхаков…

LETS DO SMTH

Что такое «апдейты для…