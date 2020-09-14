МВД предложило ввести ID-карты для трудовых мигрантов и сделать патенты для них электронными Материал редакции
Иностранцы с 2015 года платят фиксированный авансовый платеж, чтобы получить патент на работу.
МВД предложило сделать фиксированный авансовый налог для трудовых мигрантов электронным, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Для уплаты налога работнику необходимо будет оформить электронный патент. Если иностранец не будет платить НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа, сначала ему придет уведомление с требованием заплатить его в течение 15 дней. В случае отказа власти могут запретить ему работать в России или депортировать из страны.
Работодатели мигрантов должны зарегистрироваться на специальном сайте и заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. Для защиты прав работников власти планируют создать отдельный реестр недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.
Авторы законопроекта предлагают брать отпечатки пальцев у приезжающих в Россию трудовых мигрантов и создать специальные ID-карты с персональными данными иностранцев. Как пишет «РИА Новости», в проекте закона должны быть прописаны условия приема на работу иностранцев, например, размер зарплаты не должен отличаться от средней в отрасли в конкретном регионе.
Фиксированный авансовый платеж для трудовых мигрантов существует с 2015 года, без него нельзя получить патент на работу, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным, но в части его оплаты ничего не меняется, так как это все существует сейчас», — пояснил собеседник агентства.
Патент действует до 12 месяцев, а его стоимость зависит от региона, уточняет издание со ссылкой на информацию МВД. В Москве мигранты должны платить 5 341 рубль в месяц, в Подмосковье — 5 092 рубля, в Санкт-Петербурге — 3 993 рубля.
По данным пограничной службы ФСБ на первое полугодие 2019 года, на заработки в Россию приехали 2,4 млн иностранцев. Большинство трудовых мигрантов — граждане СНГ. В первой тройке стран — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
"размер зарплаты не должен отличаться от средней в отрасли в конкретном регионе." по бумагам и так наверное не отличается)
Давно пора вводить регулирующие меры с мигрантами, отсеивать и возвращать на родину тех, кто не готов нормально трудиться и успокоить коренное население, чтобы ксенофобия не развивалась.
А как вернуть на родину граждан России из южных горных регионов, которые негатива поболее вызывают, чем условные узбеки? 😀
У меня нет ответов на все вопросы. Это работа политиков и правоохранительных органов. Полагаю не все люди из южных горных регионов негативят. Вот собственно с отдельными личностями и надо работать, наверно.
Да это был риторический вопрос)
Ответ, кстати, очень простой, но его не реализуют) Нужна сильная правоохранительная система и вменяемая судебная. Ведь это все от безнаказанности.
Вон, сегодня в моем маленьком городе Выборг арестовали чинушу, который спер 700 миллионов рублей на реставрацию города, который фактически в развалинах. Даже если эти деньги не найдут, ему вроде как максимум всего шесть лет свет и штраф мизерный.
Чего бы и не украсть при таких раскладах?)
регулируют мигрантов, а в расход, в том числе, идут граждане членов ЕврАзЭС. 2 любых штрафа за год и, фактически, с убитой экономикой у членов этого союза вылетаешь на улицу из-за депортации. И что делать дальше?
Очевидно, что с ужесточением законодательства желание принимать на работу иностранцев будет увеличено в 0,1 раза. Были случаи, когда отказывали в приеме на работу на последнем этапе. Потому что ты "чёрный" брат-славянин.
Ещё фишечка есть такая, при заключении сделок на выполнение услуг с иностранцем ИП нужно подавать уведомление в МВД.
Риторический вопрос, чего хотят добиться.
та все уже давно гражданство или ВНЖ на 5 лет получили или на крайняк РВП на 3 года делают. На Кирпичной выдавали РВП только Узбекам и Таджикам в основном и всякие там арабы с неграми были много)
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