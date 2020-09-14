Иностранцы с 2015 года платят фиксированный авансовый платеж, чтобы получить патент на работу.

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МВД предложило сделать фиксированный авансовый налог для трудовых мигрантов электронным, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.

Для уплаты налога работнику необходимо будет оформить электронный патент. Если иностранец не будет платить НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа, сначала ему придет уведомление с требованием заплатить его в течение 15 дней. В случае отказа власти могут запретить ему работать в России или депортировать из страны.

Работодатели мигрантов должны зарегистрироваться на специальном сайте и заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. Для защиты прав работников власти планируют создать отдельный реестр недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

Авторы законопроекта предлагают брать отпечатки пальцев у приезжающих в Россию трудовых мигрантов и создать специальные ID-карты с персональными данными иностранцев. Как пишет «РИА Новости», в проекте закона должны быть прописаны условия приема на работу иностранцев, например, размер зарплаты не должен отличаться от средней в отрасли в конкретном регионе.

Фиксированный авансовый платеж для трудовых мигрантов существует с 2015 года, без него нельзя получить патент на работу, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным, но в части его оплаты ничего не меняется, так как это все существует сейчас», — пояснил собеседник агентства.

Патент действует до 12 месяцев, а его стоимость зависит от региона, уточняет издание со ссылкой на информацию МВД. В Москве мигранты должны платить 5 341 рубль в месяц, в Подмосковье — 5 092 рубля, в Санкт-Петербурге — 3 993 рубля.