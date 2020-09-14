Американская компания сможет использовать его в сферах развлечений и игр.

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Суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил иск Facebook к петербургской компании «Эко» о прекращении правовой охраны товарного знака Oculus («Окулюс»), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Компания просила прекратить права на бренд в четырёх классах, согласно международной классификации товаров и услуг. «Эко» подала заявку на регистрацию товарного знака в 2015 году, её права должны были действовать до 2025 года.

Суд решил прекратить права на бренд только в классе товаров и услуг, который относится к службам новостей, видеосъёмке, развлечениям, «обеспечению интерактивной игрой через компьютерную сеть» и некоторым другим видам деятельности. В удовлетворении остальных требований суд отказал.

На момент публикации заметки «Эко» и Facebook не ответили на запросы vc.ru о комментариях. Компании могут обжаловать решение суда в течение двух месяцев.