Суд частично удовлетворил иск Facebook к российской компании о досрочном прекращении прав на бренд Oculus Материал редакции
Американская компания сможет использовать его в сферах развлечений и игр.
Суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил иск Facebook к петербургской компании «Эко» о прекращении правовой охраны товарного знака Oculus («Окулюс»), следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Компания просила прекратить права на бренд в четырёх классах, согласно международной классификации товаров и услуг. «Эко» подала заявку на регистрацию товарного знака в 2015 году, её права должны были действовать до 2025 года.
Суд решил прекратить права на бренд только в классе товаров и услуг, который относится к службам новостей, видеосъёмке, развлечениям, «обеспечению интерактивной игрой через компьютерную сеть» и некоторым другим видам деятельности. В удовлетворении остальных требований суд отказал.
На момент публикации заметки «Эко» и Facebook не ответили на запросы vc.ru о комментариях. Компании могут обжаловать решение суда в течение двух месяцев.
- Facebook Technologies обратилась в суд в апреле 2020 года. Под брендом Oculus она выпускает гарнитуру виртуальной реальности. Компания уже зарегистрировала в России несколько товарных знаков со словом Oculus.
- По данным базы «Контур.Фокус», основной профиль деятельности компании «Эко» — ветеринарные услуги. Например, компании принадлежит товарный знак «СитиВет» — это название сети ветклиник в Санкт-Петербурге.
А почему суд отказал испанской BQ, когда та оспаривала регистрацию российской компании с таким же названием - BQ? Обе занимаются выпуском электроники
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