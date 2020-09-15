Сейчас чтобы заставить компанию исполнить своё предписание, служба вынуждена обращаться в суд.

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ФАС подготовила проект поправок в КоАП и другие нормативные документы, связанных с регулированием цифровых монополий, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили два участника рынка.

Антимонопольная служба предложила удваивать штраф в отношении компании, которая получила её предписание об устранении нарушений, но не исполнила его. Речь идёт, например, о требовании предоставить равный доступ к товарам и услугам, восстановить конкуренцию, указывает агентство.

Сумма повторного штрафа может быть не меньше 100 тысяч рублей и не больше одной пятидесятой годовой выручки компании-нарушителя, поясняет РБК. Сейчас максимальный штраф за неисполнение предписания составляет 500 тысяч рублей, но он не стимулирует компании к выполнению её требований, указывает ФАС.

В сентябре 2015 года регулятор признал Google виновной в злоупотреблении доминированием на рынке Android-устройств: компания запрещала производителям техники предустанавливать приложения конкурентов, например, «Яндекса». Чтобы Google исполнила предписание, ФАС вынуждена была обратиться в суд, напоминает РБК.

ФАС также предлагает разрешить ей через суд разрешать использование защищённых патентами изобретений и других разработок, если владельцы прав не исполнили её требования. Другой вариант — запрещать нарушителям продавать такие товары по полученным патентам, отмечает агентство.