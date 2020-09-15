ФАС предложила удваивать штрафы за нарушения со стороны цифровых монополий и лишать компании патентов Материал редакции
Сейчас чтобы заставить компанию исполнить своё предписание, служба вынуждена обращаться в суд.
ФАС подготовила проект поправок в КоАП и другие нормативные документы, связанных с регулированием цифровых монополий, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердили два участника рынка.
Антимонопольная служба предложила удваивать штраф в отношении компании, которая получила её предписание об устранении нарушений, но не исполнила его. Речь идёт, например, о требовании предоставить равный доступ к товарам и услугам, восстановить конкуренцию, указывает агентство.
Сумма повторного штрафа может быть не меньше 100 тысяч рублей и не больше одной пятидесятой годовой выручки компании-нарушителя, поясняет РБК. Сейчас максимальный штраф за неисполнение предписания составляет 500 тысяч рублей, но он не стимулирует компании к выполнению её требований, указывает ФАС.
В сентябре 2015 года регулятор признал Google виновной в злоупотреблении доминированием на рынке Android-устройств: компания запрещала производителям техники предустанавливать приложения конкурентов, например, «Яндекса». Чтобы Google исполнила предписание, ФАС вынуждена была обратиться в суд, напоминает РБК.
ФАС также предлагает разрешить ей через суд разрешать использование защищённых патентами изобретений и других разработок, если владельцы прав не исполнили её требования. Другой вариант — запрещать нарушителям продавать такие товары по полученным патентам, отмечает агентство.
Поправки подготовлены в рамках Пятого антимонопольного пакета — законопроекта, нацеленного на регулирование цифрового рынка, в частности, борьбу с цифровыми монополиями, контроль владельцев крупных интернет-платформ. Первую версию ФАС представила в 2018 году, но законопроект не поддержало Минэкономразвития, напоминает РБК.
Теперь можно будет пиздить по закону
Да, первая мысль при прочтении заголовка - вот он способ официально отжать бизнес. Тем более их интересует не МСБ, а именно цифровые монополии
Поправки об увеличении суммы штрафов действительно актуальны. Но вот патенты. Тут похоже на лазейку для, деликатно выражаясь, недобросовестной конкуренции с админресурсом
Если они забили болт, нарушают наши законы и не выполняют требований, то почему с другой стороны наши законы должны их полностью защищать? Они ведь не отбирать патенты будут.
Я ехал в автобусе. Заплатил за проезд. Не проехал даже одной остановки. Автобус сломался. Деньги не вернули. Всех высадили. Сказали ждите другой автобус. В итоге: автобус уехал в патп и люди остались стоять на улице. И я тоже. Автобус другой нас бесплатен уже не повёз. Чеки были за проезд.(10 минут разница).
Вывод: деньги взяли. Услугу не оказали. Оставили на улице. Еьитсь как хотите. Платите за следующий.. А если денег нет. Умирать? Вот весь и закон. И это правда. Тока требуют. А гарантий нет. И небыло. Исролняй или вали. А сами уроды. Мы счас все сделаем... Ага... Сделали... Кинули. Теперь как жить в этой стране. Не даже не хочу стараться идти на встречу государству. Тк это пиздец. Так и с другими компаниями. Которые действительно заслуживают право быть. Даже понимания нет.
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