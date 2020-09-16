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Галина Мубаракшина
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РБК: мошенники перевели 3 млн рублей на счета «Трансконтейнера», часть из них украли у клиентов «Сбербанка» Материал редакции

В банке утверждают, что сумма похищенных у клиентов денег существенно меньше.

9 комментариев
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На счета одного из крупнейших контейнерных операторов «Трансконтейнер» поступили 3 млн рублей, которые были украдены мошенниками, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Часть денег принадлежит клиентам «Сбербанка», утверждает агентство. Один из них рассказал РБК, что у него украли около 200 тысяч рублей через приложение «Сбербанк онлайн». Деньги перевели на счёт «Трансконтейнера», указывает РБК со ссылкой на выписку по операции.

Служба безопасности «Трансконтейнера» зафиксировала всего около 80 случаев переводов от лиц, которые никогда не пользовались услугами компании, уточняет агентство. Мошенничества в отношении «Трансконтейнера» не было, как и способов, которыми преступники могли вывести деньги, утверждает оператор. В компании полагают, что все 3 млн рублей были украдены у клиентов «Сбербанка».

В «Сбербанке» знают об инцидентах, но утверждают, что общая сумма украденного и число списаний были «значительно меньше», рассказал РБК представитель компании. Мошенники получили доступ к приложению, поскольку клиенты оставили свои данные на фишинговых сайтах с «опросами» по программе «Спасибо», отметил он.

«Трансконтейнер» решил вернуть деньги клиентам банка — оператор связался со «Сбербанком» напрямую, чтобы избежать повторной кражи средств с карт, указывает агентство.

#новость #сбербанк #мошенники

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Герман Воронов

10

Спасибо Трансконтейнеру и позорище Сберу!
Уже из каждого утюга трубят о куче вариаций мошенничества, но Сбер плевал на своих клиентов.

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Владимир Гугняев

–4

Зачем тратить силы и время ради написания новости о 3 млн рублей? На ФОТ всех, кто готовил эту новость ушло больше денег

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Герман Воронов

Владимир
10

А вы, случаем, не сотрудник Сбербанка? Логика очень похожа. "Деньги клиентам мы возвращать не будем, сами виноваты. А значит, ущерба банку нет и можно ничего не делать, зачем зря силы тратить"

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Oleg Dergilev

0

Ото всех банков идет волна мошенничеств.
Слишком похоже на то, что они сами соучастники и оттого так легко утекают базы, а потом не находят следов преступлений.
Просто еще один канал доходности.

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Илья Мишин

Oleg
0

>По итогам 2019 года у «Сбербанка» 96,2 млн активных частных клиентов

Слишком похоже на то, что они сами соучастники и оттого так легко утекают базы

тоже так думаю, но как-то топорно работают. 96 млн клиентов, с каждого по рублику в день тырить и добрый вечер :) а тут сразу такие суммы переводят естественно палево

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Beerman

Oleg
0

А вирусы пишут разработчики антивирусов. Просто народ жадный, продают базы и информацию о клиентах направо и налево и самим банкам плевать, репутационных рисков в России нет, а регуляторы за утечки не наказывают. Непосредственно же разводами занимаются обычные мойшенники

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Arthur Olevskiy

0

У Сбера всегда воруют, шарага

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Oleg Berezan

0

Уже даже в московском метро и МЦК во всю трубят про мошенничество, представляясь Сбербанком.
Как и в случае с Системой быстрых платежей за Сбербанк всё доделывают остальные. 🙈

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Холден Колфилд

0

Сотрудники компаний, у которых есть доступ к данным, всегда продавали их

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