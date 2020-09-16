В банке утверждают, что сумма похищенных у клиентов денег существенно меньше.

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На счета одного из крупнейших контейнерных операторов «Трансконтейнер» поступили 3 млн рублей, которые были украдены мошенниками, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Часть денег принадлежит клиентам «Сбербанка», утверждает агентство. Один из них рассказал РБК, что у него украли около 200 тысяч рублей через приложение «Сбербанк онлайн». Деньги перевели на счёт «Трансконтейнера», указывает РБК со ссылкой на выписку по операции.

Служба безопасности «Трансконтейнера» зафиксировала всего около 80 случаев переводов от лиц, которые никогда не пользовались услугами компании, уточняет агентство. Мошенничества в отношении «Трансконтейнера» не было, как и способов, которыми преступники могли вывести деньги, утверждает оператор. В компании полагают, что все 3 млн рублей были украдены у клиентов «Сбербанка».

В «Сбербанке» знают об инцидентах, но утверждают, что общая сумма украденного и число списаний были «значительно меньше», рассказал РБК представитель компании. Мошенники получили доступ к приложению, поскольку клиенты оставили свои данные на фишинговых сайтах с «опросами» по программе «Спасибо», отметил он.